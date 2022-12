Frustran robo de mural de Banksy en edificio de Ucrania

Un grupo de personas intentó robar un mural realizado por el artista británico Banksy en Ucrania. Sin embargo, la policía consiguió frustrar el delito.

La dinámica de los hechos habría sido la siguiente: el grupo cortó la parte del edificio que había sido intervenida por Banksy, donde había el dibujo de una mujer en bata con una máscara antigas. La obra permanecía en la fachada de un edificio quemado en Hostomel, ciudad ubicada en las cercanías de Kiev.

De acuerdo a información de la policía ucraniana, el grupo que cometió el delito fue arrestado en la misma localidad, por lo que se pudo recuperar casi de forma inmediata el trabajo de Banksy. Hasta ahora hay al menos ocho personas detenidas por el intento de robo.

“El dibujo está en buen estado y en manos de las fuerzas del orden”, dijo en un comunicado de prensa el gobernador de la región de Kiev, Oleksiy Kuleba.

“Estas imágenes son, después de todo, símbolos de nuestra lucha contra el enemigo. Haremos todo lo posible para preservar estas obras de arte callejero como símbolo de nuestra victoria”, aseguró Kuleba.

A mediados de noviembre, Banksy había publicado en su cuenta de Instagram una serie de murales que hizo en las paredes de edificios devastados y quemados de Ucrania. Uno de esos dibujos corresponde, precisamente, al de la mujer en bata.

En el video que subió el artista se ven sus manos y vestimenta, así como también el proceso artístico de los murales, pero no se consigue ver su rostro.

La identidad de Banksy

El irónico y reivindicativo street art de Banksy ha sido reconocido en todos los rincones del mundo, incluso este año se presentó su muestra The art of Banksy Without Limits en nuestro país.

Pero a pesar de su reconocimiento internacional y artístico, el graffitero ha decidido evadir cualquier forma posible de dar a conocer su identidad a la prensa y al público, por lo que quien se esconde detrás del seudónimo Banksy es un verdadero misterio.

Obra "Kissing coopers" de Bansky.

Una de las pocas cosas que se sabe es que tendría sus orígenes en las cercanías de Bristol, Inglaterra. Además, en 2010 dirigió el el largometraje Exit Through the Gift Shop, con el que fue nominado a los Premios Oscar 2011 en la categoría Mejor Documental.

Años después, en 2017, el DJ y músico Goldie se refirió a Banksy como “Robert”, dando pie a una serie de especulaciones relacionadas a que la verdadera identidad del artista callejero sería Robert del Naja, fundador de la banda británica Massive Attack, quien también se dedica al graffiti. No obstante, todo quedó en rumores.