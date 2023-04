“Fue estúpido”: las polémicas declaraciones de Matthew Perry sobre Keanu Reeves en su libro

Su papel como Chandler en Friends ha traspasado generaciones de fanáticos que todavía repasan las temporadas de la serie hasta la actualidad.

A finales del año pasado, Matthew Perry (53) estrenó su autobiografía titulada Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Flatiron Books, 2022), un libro de memorias en el que recapitula sus momentos de éxito y desaire en el mundo del espectáculo.

A diferencia del cómico personaje que interpretó en el programa de televisión emitido por primera vez en 1994, su vida alejado de las cámaras y los sets de filmación presentó episodios de adicción a las drogas y al alcohol, además de cambios agresivos en su peso y distintas visitas por emergencia al hospital.

De hecho, según rescató Culto de La Tercera, empezó a escribir el libro mientras se encontraba en un proceso de rehabilitación en un centro médico de Los Ángeles, California.

“Probablemente, he gastado 9 millones de dólares o algo así tratando de estar sobrio”, esbozó.

Matthew Perry en el papel de Chandler. Foto: Friends.

Pero más allá de los detalles sobre la vida personal del actor, este también redactó pasajes que aluden a otras figuras del mundo de la entretención.

Fue ahí cuando una mención a Keanu Reeves desató una polémica que le sigue costando cara a meses del estreno de Amigos, amantes y aquello tan terrible, título de sus memorias traducidas al español.

Las declaraciones de Matthew Perry sobre Keanu Reeves en su libro

En una parte de su libro, el actor de Friends reflexionó sobre la muerte temprana de algunas celebridades, tales como River Phoenix, Chris Farley y Heath Ledger, quienes fallecieron a los 23, 33 y 28 años, respectivamente.

“River era un hombre hermoso, por dentro y por fuera, demasiado hermoso para este mundo. Parece que siempre son los tipos con talento los que caen. ¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros?”, se cuestionó.

Keanu Reeves. Foto: Getty Images.

Aquello desató intensas críticas en su contra, a pesar de que durante la misma época del estreno dio una entrevista a People, en la que se disculpó y aseguró que eligió el nombre al azar, además de manifestar que es “un gran fanático” del trabajo del hombre de Matrix y John Wick.

Aún así, la controversia siguió escalando, por lo que Perry se refirió nuevamente a ella durante un reciente conversatorio en el Festival of Books 2023, organizado por el periódico Los Ángeles Times.

En la instancia, dijo que haberse referido a él de esa manera fue “una estupidez”, mientras que posteriormente volvió a hablar del asunto en una entrevista con USA Today, en la que aseguró que mencionó su nombre “porque vivo en la misma calle”.

Matthew Perry. Foto: Frederick M. Brown / Getty Images.

“Ya me he disculpado públicamente con él”, subrayó, para luego confirmar que “cualquier versión futura del libro ya no tendrá su nombre”.

Por su parte, Reeves todavía no se ha referido públicamente a las últimas declaraciones de Perry.