“Me alegro de que mi madre haya muerto”: los impactantes abusos que reveló una ex estrella de Nickelodeon

Era solo una adolescente cuando su rostro era uno de los más reconocidos en todo el mundo, debido a su aclamado papel como Sam Puckett en la serie infantil iCarly de Nickelodeon.

Por aquella época, Jennette McCurdy tenía apenas 15 años y sus diálogos generaban risas constantes entre los televidentes, quienes seguían la historia cada vez que se emitía el programa.

Lo que no sabían, era que la vida de la actriz era muy distinta cuando se apagaban cámaras y dejaba de interpretar al personaje que la llevó a la fama.

Jennette McCurdy en el papel de Sam Puckett. Foto: iCarly / Nickelodeon.

A sus 30 años, McCurdy publicó un libro con sus memorias en el que relató los episodios que debió enfrentar por aquella época. Entre ellos se encuentran abusos, conflictos en el set, trastornos alimenticios y una tormentosa relación con su obsesiva madre, Debra McCurdy.

Este último es uno de los aspectos centrales de su autobiografía, titulada —en español— Me alegro de que mi madre haya muerto (2023).

Según relata ella misma, desde pequeña fue obligada por su progenitora a cumplir con estrictas rutinas para convertirse en una estrella, a pesar de que ese no era su objetivo personal.

Incluso, desde que tenía 11 años la sometían a “restricciones calóricas”, en las que no podía comer más del escaso número que le dictaban.

Jennette McCurdy en el papel Sam Puckett y Miranda Cosgrove en el de Carly Shay. Foto: iCarly / Nickelodeon.

“Creo que mi mamá quería mantenerme lo más controlable posible. Mi mamá condicionó mi anorexia porque, por un lado ella pensaba que ayudaría a mi carrera y, por otro lado, sirvió a su objetivo de mantenerme joven y bajo su influencia”, dice en un fragmento revisado por Elle.

Aun así, esa era solo una arista que influenció que más tarde se retirara de las series de televisión.

Las revelaciones de Jennette McCurdy, la ex estrella de iCarly en Nickelodeon

Entre los recuerdos que cuenta en Me alegro de que mi madre haya muerto, el cual lleva más de 30 semanas en el ranking del New York Times de los libros de no ficción más vendidos (en su edición en inglés), se encuentran instancias en las que su progenitora la “tocaba de manera invasiva” mientras hacía actos como bañarla, diciéndole que se trataba de “exámenes médicos”.

“Esta fue la parte más difícil de escribir. Fue una experiencia muy emocional. Lloré mucho. Lo he tratado de entender y eso no me ha llevado a ningún lado. Me sentí absolutamente violada y tuve que aceptar que era la pieza más integral de mi propia recuperación”.

Tras participar en iCarly, McCurdy asumió el papel de su mismo personaje en Sam & Cat, una serie derivada de la unión entre dicho título y Victorious, ambos de Nickelodeon y creados por el estadounidense Dan Schneider.

Ahí compartió protagonismo con la ahora estrella del pop Ariana Grande y sufrió traumáticos episodios de parte de un sujeto (adulto) apodado como “el creador”.

Jennette McCurdy y Ariana Grande. Foto: Frank Micelotta / Invision / AP / Shutterstock.

En su libro cuenta que después de que el programa fuese cancelado tras un año al aire, el canal le ofreció $300.000 dólares (más de 240 millones de pesos chilenos actuales) a cambio de que no hablara públicamente sobre lo que vivió en el set.

Aquella propuesta se la presentaron como “un regalo de agradecimiento” en caso de que aceptara. Y pese a que ella no se refiere explícitamente a Schneider, numerosos especialistas en televisión y fanáticos apuntan a que presuntamente podría ser él, ya que tiene varias acusaciones por abusos en su contra.

Durante ese periodo, también enfrentó la muerte de su mamá, un factor que —a pesar de los repulsivos recuerdos que tenía con ella— influenció a que enfrentara nuevos trastornos alimenticios y a que adoptara un excesivo consumo de alcohol, factores que le significaron años de terapia y tratamientos para su recuperación.

Foto: Chris Pizzello / AP.

Hoy, Jennette McCurdy se desempeña principalmente como escritora, guionista y presentadora del podcast Empty Inside, en donde recibe invitados para profundizar en diversos temas, tales como la comedia, el cine, los desórdenes alimenticios, entre muchos otros.

Mientras tanto, Me alegro de que mi madre haya muerto sigue posicionándose entre las listas de los más vendidos.