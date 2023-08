Gepe acusó a músico egipcio de plagiar portada de disco: cantante le respondió.

Una incómoda situación ha estado viviendo Gepe desde hace unos días. Por medio de sus redes sociales, el artista chileno denunció que un músico egipcio había plagiado la carátula de uno de sus discos, Ciencia Exacta, lanzado en el año 2017.

“Quiero mostrarles algo que no me tiene muy contento”, partió comentando Gepe en su registro, que hasta ahora lleva 190 mil reproducciones y 20 mil me gusta en TikTok.

Según dejó ver el cantante, el diseño original de su disco había sido creado por César Huinca, alias OnlyJoke. Al compararla con la portada del álbum estrenado este año por el artista egipcio, Dirty Backseat, el parecido entre ambas ilustraciones era evidente y no dejaba demasiado espacio para dudas.

“¿No será mucha la copia?”, sentenció el compositor al finalizar el video, luego de haber mostrado al público el plagio que estaba viviendo con uno de sus trabajos.

La imagen en cuestión exhibe a una persona que está un poco doblada, ya que está hundiendo el rostro en lo que aparenta ser agua.

Gepe mostró al público el plagio que se le había hecho a la portada de uno de sus discos. Foto: Redes sociales.

En el álbum de Gepe la ilustración está al centro del disco y deja un pequeño espacio a los costados, siendo sus colores característicos el naranjo, blanco y el azul; mientras que en el disco de Dirty BackSeat el dibujo ocupa todo el espacio del álbum y la persona, en lugar de sumergirse en el agua, se adentra en una especie de galaxia.

La acusación del intérprete de Las Flores no se quedó ahí, pues el hecho llegó hasta los oídos del mismo Dirty Backseat, quien dio a conocer su perspectiva sobre lo que había sucedido: se mostró profundamente decepcionado de haberse dado cuenta de lo idénticas que eran las dos obras.

Músico egipcio se disculpó con Gepe por plagio

Un par de días después de que apareciera la denuncia de Gepe, Moe Hani de Dirty Backseat decidió subir un comunicado donde se disculpaba con el artista nacional y dejaba ver cuán mal se sentía por todo lo ocurrido, ya que desconocía por completo que la portada de su álbum había sido reversionada por el diseñador que contrató.

Incluso, bajó la imagen del disco de sus redes sociales y las plataformas de música en streaming.

“Te escribo para extender mis más sinceras disculpas por el reciente descubrimiento con respecto a la obra de arte utilizada para mi nuevo lanzamiento. Hace poco descubrí que el diseño no era una creación original y no sabía que había sido robado de tu trabajo”, comentó en la publicación de Instagram.

Según se lee en el escrito, Moe Hani recalca que como artista tiene como prioridad respetar “el trabajo creativo de los demás”, por lo que lamentaba los efectos que esto le había traído a Gepe.

“Ten en cuenta que nunca fue mi intención ser parte de una situación tan desafortunada, y realmente lamento no haber reconocido los orígenes del diseño antes”, añadió.

Como una medida aún más aclaratoria sobre cuán mal se sentía con Gepe, el músico extranjero comunicó que había cortado todos los lazos con el diseñador que había estado involucrado en la copia, pues fue él quien tuvo la responsabilidad en esto. Además, aseguró que se esforzará en estar más atento para evitar vivir lo mismo nuevamente: “Estoy tomando medidas para asegurarme de que esto no vuelva a suceder en futuras colaboraciones”.

Al concluir su mensaje hacia Gepe, Moe Hani reiteró las disculpas por haberle causado “dolor o decepción” con su participación involuntaria en los hechos. “Espero que puedas encontrar en tu corazón aceptar mis disculpas y que podamos avanzar en un entendimiento mutuo y respeto por el trabajo de los demás”, sentenció.

La respuesta de Gepe

El miércoles por la tarde, Gepe reaccionó en un video a lo que había mencionado Dirty Backseat en su comunicado.

“Bueno, hay noticias. Sucede que Moe Hani, el fundador de Dirty Backseat, publicó unas disculpas en su Instagram. Él se disculpa al darse cuenta de que había sido un plagio, él cortó todo lazo con la persona que diseñó esto y se disculpa una y otra vez de una manera muy sincera, muy honesta”, explica el compositor, quien se ve un poco más aliviado con las palabras del egipcio.

Después añadió: “Fue más allá, sacó las portadas de todos lados. Gracias Moe Hani por esas disculpas, la verdad es que han llegado a buen puerto”. En la publicación de Dirty Backseat, el chileno también le agradeció su honestidad y le deseó buena suerte.