¿Tienes una contraseña larguísima que siempre olvidas? Entonces, Google tiene una buena noticia para ti, porque acaba de dar un paso hacia un futuro sin contraseñas en todas sus plataformas.

Pero, ¿cómo entrarás a tu cuenta sin tener que escribir letras, números y símbolos? La compañía introdujo por primera vez las passkey o llaves de acceso, para así tener un único método de seguridad al iniciar sesión y que, junto con la tecnología de tu smartphone, promete ser una forma mucho más segura para proteger tus cuentas.

Google le dice adiós a las contraseñas: cómo usar las nuevas passkeys

Qué son y cómo funcionan las llaves de acceso

Las llaves de acceso son, según Google, una alternativa más segura, conveniente y cómoda en comparación a las contraseñas que hemos estado usando todos estos años. La idea es aprovechar al máximo el potencial de la tecnología de los celulares para también maximizar la seguridad.

Esto quiere decir, reemplazar las contraseñas convencionales con un PIN local o la autenticación biométrica, como la huella digital o el escaneo facial (Face ID). Esto es importante, pensando en que han aumentado los casos de phishing donde, teniendo tu contraseña, pueden entrar a tus cuentas y sacarte desde dentro. En cambio, nadie podría robarte tus huellas o cara, por lo que, sin duda, aumenta la seguridad.

Esta opción ya está disponible, aunque necesitas que tu celular esté actualizado: el mínimo de iPhone es contar con iOS 16 y para Android, Android 9.

“La clave de acceso en sí se almacena en su computadora local o dispositivo móvil, que le pedirá su biometría de bloqueo de pantalla o PIN para confirmar que realmente es usted. Los datos biométricos nunca se comparten con Google ni con ningún otro tercero: el bloqueo de pantalla solo desbloquea la clave de acceso localmente”, dicen desde Google.

Si te llamó la atención y quieres probarla, es un proceso bastante sencillo. Debes ingresar a g.co/passkeys, iniciar sesión con tu cuenta de Google y aceptar la implementación de las llaves de acceso. Esto lo puedes hacer desde tu celular o computador.

En el caso de que tengas iPhone, la llave de acceso se guardará en tu llavero de iCloud para poder utilizarla en todos los dispositivos Apple.

Después de seguir los pasos en pantalla, estarás listo para iniciar sesión en Google solo utilizando tu huella, reconocimiento facial o PIN y olvidarte de escribir contraseñas largas o el miedo de que te la puedan robar.

¿Qué le pasará a mi antigua contraseña?

¡No la descartes por completo! Este nuevo cambio no implica que ya no sea útil o que se vaya a borrar al configurar este método. Tu antigua contraseña será una opción en caso de que un dispositivo no admita las passkeys o llaves de acceso.

Además, si tu dispositivo llegara a perderse o ser robado, es recomendable tener un celular y correo de respaldo para recuperar la cuenta.