Indignación en España: reportero se lanzó al barro para hacer despacho en vivo tras inundaciones.

El fenómeno DANA que ha azotado a España, principalmente a Valencia, se ha transformado en el principal tema de los noticieros y programas de la televisión española.

En medio de esa cobertura que se ha hecho sobre el evento meteorológico, surgió un registro que se viralizó ampliamente en las redes sociales y que despertó gran indignación entre los usuarios.

La imagen tuvo como protagonista a Rubén Gisbert, notero que fue captado lanzándose al barro en una de las zonas afectadas por DANA. ¿La razón? Lucir más sucio cuando realizara un despacho para un programa televisivo.

La polémica del reportero español que se embarró para hacer despacho

Rubén Gisbert es un colaborador habitual del programa Horizonte, conducido por el periodista Iker Jiménez, y por estos días estaba cubriendo en directo las inundaciones que dejó el fenómeno meteorológico en Valencia.

Según se aprecia en un video, mientras estaba en una de las zonas afectadas, Gisbert se puso de rodillas en el barro y manchó sus pantalones a propósito justo antes de que iniciara la conexión en vivo con Horizonte.

El acto, como era de esperar, provocó una ola de críticas en las plataformas, principalmente por la falta de ética que tuvo el comunicador. “Estoy llorando con Rubén Gisbert tirándose al suelo para mancharse de barro y parecer que ha hecho algo más que ir a aprovecharse de una tragedia. Hay que ser tremendo sinvergüenza”, señala solo uno de los tantos comentarios que surgieron por el registro.

La respuesta de Iker Jiménez

Poco después de que se difundiera el polémico acto de Gisbert, el presentador del programa Horizonte salió a condenar los hechos y aseguró estar “perplejo”.

“El video de Rubén Gisbert, una persona nacida en la zona afectada, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos”, escribió Jiménez en su cuenta de X (antes Twitter).

En un video que sumó a esa publicación, el conductor destacó que él no da indicaciones de “mancharse o dramatizar” para las transmisiones en vivo. “No entiendo el sentido de lo que ha hecho, sinceramente. Acabo de hablar con él estupefacto. ¿Para qué? No lo entiendo, si ya estaba manchado de barro”, añadió.

Para finalizar, Jiménez sugirió que no continuará trabajando con el reportero. “Tomaré la medida directa y recalcitrante de decir ‘no puedo contar contigo, me has fallado’. Me he quedado de piedra cuando me lo mandan (el video). ¿Qué necesidad hay de exagerar un poco más? Él hará su comunicado porque es su obligación, nosotros seguiremos ayudando a la gente”, indicó.

Qué respondió el reportero español

Gisbert, por su parte, también intentó dar su versión de lo ocurrido, asegurando que todo se trataba de una “campaña de difamación”.

“Ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos, sí. Lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo siete días de barro hasta aquí arriba, sí, lo hice”, partió explicando.

Poco después, el comunicador argumentó que hizo ese acto para que hubiera coherencia entre dos conexiones, pues una de ellas, que fue grabada, ocurrió desde un garaje y él estaba con barro, mientras que en la otra aparecería sin suciedad en su ropa. “Para que no se note que no estamos en directo, hice eso”, agregó.

“Me equivoqué, lo siento, no esperé que estuvieran tan encima mío grabando y orquestando esto”, señaló frente a la cámara.