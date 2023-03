¿Kendall Jenner y Bad Bunny están juntos? Las nuevas fotografías que causan revuelo entre sus seguidores

hace 18 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

¿Kendall Jenner y Bad Bunny están juntos? Las nuevas imágenes que causan revuelo entre sus seguidores. Fotos: Jon Kopaloff / Getty Images / PA / Cordon Press.

El cantante puertorriqueño y la modelo de Keeping Up With The Kardashians figuraron este domingo en una serie de nuevas fotografías, las cuales recalcan la cercanía que hay entre ambos y que ya se había visto en otras imágenes la semana pasada. Revísalas acá y conoce más detalles sobre el vínculo entre Kendall Jenner y Bad Bunny.