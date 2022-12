Kim Kardashian llora al hablar por primera vez sobre la crianza compartida con Kanye West: “Es jodidamente difícil”

Los últimos dos años no han sido nada fáciles para la empresaria e influencer Kim Kardashian. Desde que se separó del rapero y productor musical Kanye West, ha tenido que luchar constantemente por la crianza compartida de sus cuatro hijos frente a los ojos de todo el mundo.

“Es difícil. Realmente es jodídamente difícil”, aseguró la modelo mientras lloraba.

Esas palabras de Kardashian se dieron en el marco de una entrevista con el podcast Angie Martínez IRL de CNN, donde la modelo se refirió por primera vez al duro proceso que ha tenido que vivir desde que se separó de West, que no ha estado exento de dificultades.

Si bien la separación tuvo lugar en febrero del 2021, recién el 30 de noviembre de este año se concretó de forma legal el esperado divorcio. En el acuerdo se llegó a la determinación de que ambos compartirían la custodia de North (9), Saint (6), Chicago (4) y Psalm (3), así como también sobre las propiedades que tenían juntos.

Lo anterior no es menor, ya que por más que la socialité intentaba rehacer su vida durante el proceso de divorcio, West se negaba.

Recientemente, el intérprete de Stronger ha estado en el centro del huracán por sus declaraciones racistas y antisemitas, así como también por conocerse que mostraba a trabajadores de Adidas videos y fotografías explícitas de su entonces esposa.

Las confesiones de Kim

Aunque en la entrevista no dijo que se refería específicamente a los comentarios antisemitas de Ye, sí dijo que hacía todo lo posible para proteger a sus hijos de la cobertura mediática por el actuar del rapero.

“Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les iba a contagiar esa energía negativa? Es una mierda de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos una conversación”, dijo Kim.

El cuidado de Kim llega a tal punto que confesó que día a día debe estar pendiente de lo que sus hijos ven en la televisión y las redes sociales. Conversar siempre con los profesores es otra medida que debe tomar.

Todo eso, para asegurarse de que sus pequeños no se enteren de lo que sucede con Kanye.

Más allá de las precauciones, la modelo sabe que esta protección es una bomba de tiempo.

“Estoy aferrada a un hilo y sé que en cualquier momento se va a romper. Pero mientras siga siendo así, los protegeré hasta el fin durante todo el tiempo que pueda”, resaltó la dueña de Skims.

“Cuando vamos al colegio, ellos quieren escuchar música de su papá. Sin importar por lo que estamos pasando, tengo que tener una sonrisa en mi rostro, cantar junto a ellos y actuar como si nada estuviera mal. Tan pronto como los dejo en el colegio, lloro”, relató.

Pese a todo, Kim está segura de que en el futuro sus hijos la van a reconocer positivamente por no haber destruido la figura de Kanye cuando tuvo la oportunidad, pero no lo hizo solo por protegerlos: “Me lo agradecerán y responderé en privado a todo lo que quieran saber. Ya no me corresponde a mí meterme”.

Los problemas con Kanye también han llegado hasta afectar la vida amorosa de la socialité. “Hay una parte de mí que dice ‘oh, Dios mío, ¿todos van a tener miedo porque no tengo al ex más fácil?’ No creo que sea justo poner a alguien en una situación o traer a una nueva persona que podría ser súper inocente. Así que hay un lado de mí que dice: ‘¿Por qué tendría que vivir de esa manera?’”, explicó Kim.

¿Qué hizo Kanye West?

Aunque el inicio del actuar controversial de West se remonta hace varios años atrás, cuando el cantante humilló a la cantante Taylor Swift frente a espectadores de todo el mundo en los VMA’s del 2009, este 2021 y 2022 han sido particularmente muy problemáticos en la vida del intérprete de Flashing Lights.

Una vez que se terminó su relación con Kim, el cantante hizo múltiples intentos por volver con ella. Pero cuando se enteró de que su ex pareja había iniciado una relación con el comediante Pete Davison, Kanye pareció estallar.

Durante los meses que duró el vínculo amoroso, nunca los dejó en paz. En todo ese tiempo el artista molestó y agredió a Davison con mensajes de texto y fotografías aludiéndolo en su cuenta de Instagram.

A principios de este año, la arremetida de Kanye llegó a tal punto que estrenó una nueva canción con The Game, llamada Eazy. En la letra del tema se lee la frase “Dios me salvó de ese accidente solo para poder patearle el trasero a Pete Davidson”, que evidentemente es cantada por Ye.

Kanye West ha protagonizado varias controversias en el último tiempo. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo.

Luego de eso, solo han llegado más y más polémicas en el historial del creador de The Life of Pablo.

En una entrevista publicada a inicios de diciembre con el blog de extrema derecha “Infowars”, el cantante negó que hubiese existido el Holocausto, alabó la figura de Adolf Hitler y refutó que éste hubiera matado a seis millones de judíos.

“Todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler”, señaló West. Además, calificó al alemán como “un tipo genial” y con “un atuendo genial”.

Un día después, su cuenta de Twitter fue suspendida por el mismo dueño de la red social, Elon Musk. La decisión se dio “por incitación a la violencia”, luego de que West subiera una foto de perfil con una esvástica unida con una estrella de David.

Las conductas de West han tenido distintas consecuencias no solo en su familia, sino que también en el ámbito profesional. Sus últimas polémicas provocaron que varias compañías terminaran definitivamente sus contratos con él, entre ellas, Adidas, Balenciaga, Vogue y GAP.