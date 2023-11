El mundo está lleno de verdaderos líderes, pero también de otros supuestos líderes que, en realidad, no hacen bien su trabajo, y entierran el potencial de personas que son capaces de hacer mucho más.

Así lo cree Adam Grant, un psicólogo y exitoso autor que se enfoca en la felicidad y el éxito y que aseguró que más allá del “talento natural”, todas las personas tienen la capacidad de crecer y aprovechar al máximo su potencial.

“Una de mis mayores decepciones en la vida ha sido ver a la gente desperdiciar su potencial. Subestimamos constantemente nuestras propias capacidades y también somos vulnerables a subestimar lo que otras personas son capaces de lograr”, aseguró el experto en Big Think.

Pero entonces, ¿qué puede hacer una persona para ser una buena líder? ¿Qué es lo que no debe hacer? Estas son las reflexiones de Grant.

La frase clave que utilizan los verdaderos líderes, según un reconocido psicólogo

Cómo ser un buen líder y qué frase ocupar

“Si no ayudas a las personas a desarrollar su potencial, estás fracasando como líder”, comenzó a explicar el psicólogo. Según su experiencia, a la hora de desarrollar a su gente, los líderes suelen caer en dos trampas.

La primera, ser “un animador”: “Reconoces lo mejor de las personas y tratas de aprovechar sus fortalezas, pero hay buena evidencia que sugiere que cuando nos sentimos demasiado cómodos con nuestras fortalezas, comenzamos a usarlas como muleta (...) corres el peligro de permitir que la gente convierta sus propias fortalezas en debilidades”.

La segunda, ser “un crítico”: “El problema con los críticos es que a menudo desinflan a las personas que los rodean. Si constantemente le dices a la gente lo que está haciendo mal, esta se desanima muy rápido, su motivación comienza a flaquear y dudan de si tienen algún potencial”.

En esta línea, el experto aseguró que los mejores líderes no son ni animadores, ni críticos, sino “entrenadores”. “Ven el potencial de las personas y tratan de ayudarlas a convertirse en una mejor versión de sí mismas. Permiten que reconozcan sus fortalezas, pero no se vuelven complacientes con ellas. Permiten que vean sus debilidades, pero que no se desanimen por ellas”.

Así, la frase que utilizan los verdaderos líderes, según Grant, es: “Sí, puede que hoy seas bastante bueno, pero eres capaz de ser aún mejor mañana”.

Esto, según estableció el psicólogo, animará a las personas a querer mejorar, en lugar de sentirse cómodas o completamente incapaces.