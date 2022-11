La “pataleta” de Banksy contra una conocida marca de ropa que utiliza sus obras

Sin duda alguna, el artista británico Banksy se ha convertido en uno de los nombres más destacados en el mundo de la cultura. No solo porque efectúa atrevidamente sus obras de carácter político en las calles de diversas ciudades alrededor del mundo, sino que también, porque su identidad aún sigue siendo un misterio para sus seguidores.

La popularidad de su arte callejero, irónico, misterioso y disruptivo ha llevado a que curadores muestren su trabajo en destacados museos. Incluso, este año el Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago recibió una exposición sobre el autor con más de 160 obras, mientras que el sello local Alquimia Ediciones editó el libro El copyright es para policías.

Y es que precisamente, el misterioso artista figura de manera habitual en los medios de comunicación.

En 2011, el filme dirigido por él para mostrar una aproximación al mundo del arte urbano, Exit through the gift shop (2010), fue nominado a los Óscar en la categoría “Mejor documental”, pero Banksy se negó a asistir a la ceremonia organizada por la Academia, ya que no podría ocultar su rostro.

Asimismo, esta semana se volvió viral en redes sociales por efectuar una serie de intervenciones en la ciudad ucraniana de Borodianka, ubicada en las afueras de Kiev, con el objetivo de criticar la invasión de las tropas rusas.

El enojo de Banksy

Durante la tarde de este viernes, el artista subió una particular publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que se puede ver cómo una de sus obras más conocidas (un manifestante lanzando violentamente un ramo de flores) figura en la vitrina de una tienda de la marca de ropa Guess.

“Atención a todos los ladrones”, escribió Banksy en el post, “por favor, vayan a Guess en Regent Street (Londres). Han tomado mi obra de arte sin preguntar”. “¿Cómo puede estar mal que hagan lo mismo con su ropa?”, añadió.

En solo unos minutos, la publicación estalló en “me gustas” en la red social, mientras que a cuatro horas de su posteo, este alcanzó más de 9.000 mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Cabe destacar que aquella colección es el resultado de una colaboración entre Guess y Brandalised, compañía que según información de Rolling Stones UK, tiene una licencia para plasmar las obras del artista en prendas comerciales determinadas.

Incluso, a principios de este mes el director creativo de la firma estadounidense, Paul Marciano, anunció la creación de esta serie de artículos y declaró que “el grafiti de Banksy ha tenido una influencia fenomenal que resuena en toda la cultura popular”.

En este sentido, sentenció que esta nueva colección “es una forma de que la moda muestra su gratitud”.