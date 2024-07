La polémica entrevista que complica a Federico Sánchez: “Me sentí pasado a llevar”.

Federico Sánchez ha estado en el centro mediático en los últimos días, luego de que en las plataformas circulara un registro en el que un creador de contenido lo intentaba entrevistar.

Todo ocurrió en un evento automovilístico. Sebastián Ortiz, quien tiene 15 años y es un apasionado por los vehículos, se encontró en esa instancia con el conocido rostro de City Tour, por lo que quiso entablar una conversación para luego compartirla en sus redes sociales. Sin embargo, el intercambio terminó siendo un poco incómodo.

Cada vez que el joven intentaba hacerle preguntas sobre los vehículos que estaban en el evento, Sánchez lo interrumpía, las cuestionaba o le respondía de mala manera. En un punto, el arquitecto llegó a expresarle que sus consultas eran “malas, fomes, básicas y pencas”.

“Esta entrevista no va a resultar, lamentablemente. Lleguemos hasta aquí y el resto lo tienen que averiguar la gente, hasta aquí llegamos”, se le escucha a decir a Sánchez.

Apenas se viralizó el video, la figura televisiva se convirtió en foco de críticas. Si bien hasta ahora ha mantenido silencio, Ortiz decidió hablar públicamente sobre el tema, indicando que incluso el arquitecto lo había contactado.

Federico Sánchez.

La respuesta del joven que entrevistó a Federico Sánchez

En diálogo con Contigo en la mañana de CHV, el creador de contenido contó que cuando decidió conversar con Sánchez en el evento, no esperaba la reacción que tuvo.

“Me estaba riendo y no sabía mucho qué hacer. Era media risa nerviosa, era lo último que esperaba que me pasara. No estoy acostumbrado a grabar en frente de tanta gente, entonces igual estaba nervioso”, explicaba.

Aunque considera que al principio la conversación no fue tan incómoda, al instante en que el arquitecto procede a quitarle el micrófono, sí sintió un malestar. “Cuando se ve que me quita el micrófono -yo corté esa parte- me sentí pasado a llevar. En realidad no le tomó el peso a mi entrevista, pienso que dijo ‘este es un cabro chico más’”, dijo.

Ortiz también reveló que el mismo día en que publicó la primera parte de la entrevista y se desataron las reacciones, el rostro televisivo lo contactó por privado para hacer una colaboración juntos. Sin embargo, ya no está interesado en hacer eso.

“Di la experiencia por pasada y no me gustaría volver a hacer una entrevista con este personaje”, sentenció el adolescente.

Luego de que se viralizó el registro, Ortiz consiguió aumentar considerablemente sus seguidores en Instagram: pasó de 5.000 a 30.000.

En la misma plataforma recibió múltiples comentarios de apoyo de cibernautas, influencers e incluso del cantante Américo. “Lo hiciste increíble, admiro tu paciencia”, “Nunca hay malas preguntas” y “Sigue avanzando”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron.