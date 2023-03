La respuesta al tiroteo de Nashville recordó otra tragedia en una escuela, pero hay diferencias clave

Conmoción sigue causando en Estados Unidos la masacre en una escuela cristiana de Nashville. El lunes pasado, una mujer transgénero mató a seis personas y estaba siendo tratada por un trastorno emocional, dijo esta semana el jefe de policía local.

Había comprado recientemente y de manera legal siete armas de fuego en armerías locales, incluidos el rifle de asalto, la carabina y la pistola que utilizó en el tiroteo, y las escondió en casa de sus padres.

La autora de la masacre, a quien la policía identificó como Audrey Elizabeth Hale, estaba bajo el cuidado de los médicos, informó el jefe John Drake del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville.

Según la policía, tras la tragedia sus padres comentaron que no debió tener acceso a las armas. Sin embargo, usó tres de ellas el lunes para matar a tres niños de 9 años y tres adultos.

Entrevistados por la autoridad, los padres inicialmente creyeron que Hale ya no poseía armas de fuego tras vender una de las armas.

Audrey Elizabeth Hale, 28, la autora del tiroteo en Nashville. Foto: Reuters

También le dijeron a la policía que le preguntaron a su hija, que ese día llevaba una bolsa roja, qué había dentro, contó en rueda de prensa el jefe Drake. La madre de la tiradora le dijo a la policía que su pregunta fue desestimada y que ella no sospechaba que podría contener armas.

Drake aseguró que la policía no ha determinado el móvil del tiroteo, pero enfatizó que creían que la escuela y la iglesia contigua eran los objetivos, no una sola persona.

En los documentos encontrados de la mujer, que la policía y los investigadores continúan revisando, también había escritos sobre otros lugares, incluido un centro comercial en el área, dijo un portavoz del departamento de policía.

Una de las armas utilizadas por Audrey Hale. Foto: Metropolitan Nashville Police Department / Reuters

Hale tenía un diagrama escrito a mano de la escuela, junto con un dibujo de cómo se podía ingresar, aseguró la policía. Se encontraron escritos adicionales en el automóvil en que llegó conduciendo a la escuela y también en la casa de la familia, y la policía continúa examinando un teléfono celular encontrado en el vehículo.

La mujer estaba armada con un rifle semiautomático de estilo militar, una pistola y una carabina pequeña de 9 mm, un arma con un cañón del tamaño de un rifle y una culata plegable para que pueda transportarse u ocultarse más fácilmente.

Lo que se sabe de la autora de la masacre de Nashville

Un video de seis minutos de imágenes de una cámara corporal publicadas por el departamento de policía el martes muestra cómo los policías llegaron y corrieron por la escuela, pasaron junto a los dibujos de los niños que colgaban de las paredes, registraron salas y baños antes de matar a la atacante.

Hale, que acribilló a seis personas en total, estaba siendo tratada por un trastorno emocional, dijo el martes el jefe de policía de Nashville.

También se negó a confirmar cualquier información adicional sobre la atacante, que era una ex estudiante de la escuela, según información de The New York Times.

Cyrus Vatandoost, presidente y director ejecutivo de Nossi College of Art & Design, confirmó en un comunicado que la mujer se había graduado de la universidad el año pasado y era “una artista talentosa y una buena estudiante”. En un sitio web personal, había dibujos de paisajes, animales y patrones coloridos, y en una publicación de Facebook eliminada desde entonces, la atacante celebró el elogio de un proyecto de arte por parte de un profesor.

Hubo confusión sobre la identidad de género de la agresora inmediatamente después del ataque. El jefe Drake dijo que el tirador se identificó como transgénero. Los funcionarios usaron el pronombre “ella” para referirse al tirador, pero, según una publicación en las redes sociales y un perfil de LinkedIn, Hale pareció identificarse como hombre en los últimos meses.

La respuesta al tiroteo de Nashville recordó otra tragedia en una escuela, pero hay diferencias clave. Foto: Reuters

The Covenant School es una escuela privada que fue fundada en 2001 como un ministerio de la Iglesia Presbiteriana de Covenant. La iglesia abrió la escuela en parte porque a los padres de la iglesia les resultaba difícil inscribir a sus hijos en otras escuelas privadas de la zona, según contó al Times un ex pastor de la iglesia.

La escuela es “intencionalmente pequeña”, según se advierte en su sitio web, con 200 estudiantes desde preescolar hasta sexto grado (10-12 años), y una proporción de estudiantes por maestro de 8 a 1.

La matrícula cuesta alrededor de US $16,000 al año, unos 12,6 millones de pesos.

La respuesta al tiroteo de Nashville recordó otra tragedia, pero hay diferencias clave

La publicación del crudo video de la cámara corporal de la policía, el día del tiroteo en The Covenant School en Nashville, mostró una respuesta deliberada y rápida, que resultó en que los oficiales dispararan y mataran a la atacante a los pocos minutos de llegar.

También provocó comparaciones inmediatas con la respuesta de la policía al tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, el año pasado, en el que pasó más de una hora entre la llegada de los agentes y el momento en que finalmente mataron al pistolero.

Imágenes de la masacre en Uvalde High School. Foto: William Luther / The San Antonio Express-News via AP

Pero las situaciones que enfrentaron los oficiales al llegar a cada escuela no fueron las mismas.

En cada caso, los oficiales se apresuraron en llegar a la escena e inmediatamente ingresaron al edificio de la escuela minutos después de que comenzara el tiroteo. En ambos casos, los oficiales que llegaron primero a la escena corrieron hacia el lugar de los disparos, según el video publicado de ambas escenas de disparos.

Pero desde ese punto, las diferencias clave son evidentes en el video disponible.

En el tiroteo de Nashville, los oficiales encontraron al agresor disparando en el segundo piso en un área abierta, parecían tener un tiro claro y lo aprovecharon. El agresor murió unos 14 minutos después de que se alertara por primera vez del tiroteo, según la policía.

En Uvalde, los oficiales ubicaron la sala de clases, donde creían que el pistolero había estado disparando, solo tres minutos después de que ingresó al edificio, pero la puerta estaba cerrada.

Se acercaron con cautela e intentaron ver al pistolero, pero no pudieron. Mientras lo hacían, el sujeto comenzó a disparar a través de la puerta cerrada con un rifle estilo AR-15, alcanzando a dos oficiales con una ráfaga e impidiendo que vieran su posición en un par de salas llenas de estudiantes.

Los oficiales en Uvalde retrocedieron en ese momento y, cuando los disparos se detuvieron, cambiaron de táctica para comenzar a tratar al pistolero como si estuviera atrincherado y ya no como un tirador activo.

A partir de ahí, cientos de oficiales se concentraron en la escuela. El pistolero finalmente fue abatido por un pequeño equipo que ingresó al salón de clases con escudos balísticos.

En Uvalde, 19 niños y dos maestros fueron asesinados, la mayoría en la ronda inicial de disparos, antes de que los oficiales llegaran a la puerta de las salas. Los funcionarios en Texas han dicho que investigarían la respuesta y las lesiones para determinar si alguna víctima habría sobrevivido si los agentes hubieran abatido al atacante con mayor rapidez; todavía tienen que publicar los resultados de esa investigación.

Pero incluso en Nashville, con todos los factores aparentemente trabajando a favor de la policía (puertas de la escuela cerradas con llave, una respuesta rápida, un tiro preciso), el agresor aún pudo disparar a las puertas para ingresar y luego matar a tres niños y tres empleados de la escuela antes de la llegada de los oficiales.

Una evaluación más completa del tiroteo en la escuela de Uvalde ha tardado en llegar. A diferencia de Nashville, donde el departamento de policía publicó imágenes del tiroteo del lunes al día siguiente, la policía estatal de Texas aún no ha publicado oficialmente el video de la escena, más de 10 meses después del tiroteo del 24 de mayo.

(Con información de The New York Times)