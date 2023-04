Las claves del polémico caso que vincula a Donald Trump con la ex estrella porno Stormy Daniels

Hace apenas unos días, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado por un caso que lo convirtió en el primer ex mandatario de su país en enfrentar cargos criminales ante la ley.

Si bien, hasta el momento no se conocen las acusaciones específicas en detalle, sí se sabe que se dan en el marco de pagos a la ex estrella porno Stephanie Clifford (más conocida como Stormy Daniels), a cambio de que no revelara una presunta relación extramatrimonial antes de las elecciones.

Según afirmó ella en declaraciones reunidas por la BBC, recibió una suma de $130.000 dólares (más de 102 millones de pesos chilenos) de parte del abogado del magnate empresarial, Michael Cohen.

Tales informaciones ya se habían conocido en 2018 y —ante las acusaciones en su contra— Trump se defendió constantemente acusando “una cacería política” para desprestigiar su carrera presidencial.

Michael Cohen y Donald Trump. Foto: Reuters.

Daniels habló por primera vez sobre su supuesta relación en 2011, en una extensa entrevista con In Touch Weekly.

Ahí dijo que se conocieron en julio de 2006 en un campeonato de golf y que posteriormente tuvieron sexo en un hotel en las cercanías del lago Tahoe, ubicado —como referencia— a poco más de tres horas en auto de San Francisco, California.

Cuando le consultaron desde el citado medio si el ex mandatario le pidió que no dijera nada, Daniels respondió: “No parecía preocupado por eso, era muy arrogante (...) nadie se enteró”.

Pese a que dicha conversación con In Touch Weekly se realizó en 2011, recién se publicó siete años después, en 2018, debido a presuntas amenazas que ella habría recibido de parte de Cohen, el representante legal del magnate. Ella misma reveló esto último ese año, en conversación con el programa 60 minutes de CBS News.

Stormy Daniels. Foto: Ethan Miller / Getty Images.

En aquella instancia, contó que un día un sujeto se acercó a ella y a su hija mientras estaban en un estacionamiento de autos en Las Vegas, Nevada. Ahí, según su relato, el individuo le dijo: “Deja a Trump en paz. Olvida la historia (...) ella es una niña hermosa, sería una pena que le pasara algo a su madre”.

“Y luego, se fue”, añadió Stormy Daniels.

El polémico caso que vincula a Donald Trump con la ex actriz porno Stormy Daniels

Pese a que la ex actriz pornográfica aseguró que recibió el “pago secreto” de $130.000 dólares a cambio de no revelar su supuesta relación extramatrimonial con el ex mandatario, también dijo que lo hizo para evitar eventuales problemas con su círculo e, incluso, una posible sanción de un millón de dólares por romper el acuerdo.

Después de que se conocieran sus declaraciones y de que The Wall Street Journal publicara un artículo sobre la transacción a inicios de 2018, Cohen negó haberle pagado dicho monto, pero luego cambió su versión y dijo que efectivamente lo hizo, pero con su propio dinero y sin seguir órdenes de Donald Trump o personas involucradas en su campaña.

Michael Cohen y Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters.

Solo bastaron unos meses para que en agosto de 2018, testificara que el magnate del Partido Republicano le ordenó que lo hiciera.

Fue ahí cuando el supuesto “pago secreto” dejó de ser secreto y confirmó parte de las afirmaciones que había hecho Stormy Daniels. Por su parte, Trump aseguró que efectivamente le transfirió ese dinero, pero negó que con el objetivo de cubrir irregularidades o mantener el silencio de la ex actriz pornográfica.

Stormy Daniels. Foto: Britta Pedersen / Picture Alliance / Getty Images.

El abogado fue declarado culpable ese mismo año por una serie de delitos federales, entre ellos el pago a Stephanie Clifford, según recoge La Tercera, pero ahora, estas son solo algunas de las piezas que eventualmente podrían terminar con una sanción contra Trump.