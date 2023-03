Las nuevas fotografías de la película que abordará la vida de Amy Winehouse

Back to Black, la primera película que podrá retratar la historia de Amy Winehouse, continúa en pleno proceso de rodaje en Londres, Inglaterra.

Ahora, surgieron nuevas fotografías que muestran a la actriz Marisela Abela, de 26 años, caracterizada con el look de la artista británica. Llevaba una abultada cabellera negra con un mechón blanco, el delineado que distinguía a Amy, camisa celeste y jeans.

Marisela Abela en el set de Back To Black. Foto: Backgrid.

Marisela no estaba sola en el set, sino que estaba en compañía de Eddie Marsan, el actor que fue escogido para encarnar a Mitch Winehouse, el padre de la estrella del jazz. Los dos intérpretes fueron vistos en las afueras de la casa de Camden Town en Londres, donde Amy falleció en julio de 2011. Si bien no son imágenes oficiales, sí han permitido revelar ciertas luces de la película que se espera sea estrenada el próximo año.

Desde que salió a la luz que Marsan daría vida al progenitor de la cantante, no fueron pocos los que repararon en que ambos tienen un enorme parecido físico. Sin embargo, Mitch no piensa lo mismo.

Marisela Abela y Eddie Carsan. Foto: Backgrid.

Según reportó el sitio británico Daily Mail, el padre de la intérprete de Stronger Than Me dijo que Eddie Marsan “no es muy guapo” y que en realidad deseaba que George Clooney lo interpretara en la biopic.

Cabe recordar que el padre de Amy Winehouse fue vital para impulsar su carrera dentro de la industria a principios de los 2000. Hoy, es quien administra el patrimonio que la cantante dejó tras su muerte.

En las últimas semanas también se dio a conocer, por imágenes capturadas en el set de la producción, que el actor Jack O’Connell (James Cook en Skins) será el encargado de interpretar a Blake Fielder-Civil, el ex esposo de Amy. Esa figura marcó desde un inicio a la británica, ya que a partir de esa relación amorosa Winehouse comenzaría el declive de su vida personal que culminó con su muerte por sobredosis.

Jack O'Connell y Marisela Abela. Foto: Goff Photos.

Las críticas en torno a Back To Black

En enero se iniciaron las grabaciones de la película biográfica. Apenas salieron los primeros registros de Marisela Abela con la apariencia Amy, usuarios en redes sociales explicitaron de inmediato su descontento, debido a la poca semejanza que habría entre ambas.

Luego de eso, Mitch Winehouse salió a defender públicamente que Marisela se quedara con el rol protagónico en Back To Black, según consigna el sitio TMZ: “Marisa es una gran elección para el papel, aunque no se parezca exactamente a Amy”.

Los amigos de Amy tampoco estarían tan contentos con la elección de Marisela Abela para representar a la artista de Rehab, de acuerdo a Daily Mail. Y es que los amigos también habrían enfatizado al citado medio que no hay ningún parecido posible entre la actriz y Amy, por más que sea caracterizada con la peluca y la vestimenta que solía utilizar.

Mitch Winehouse defendió a Marisela Abela por interpretar a Amy en su biopic. Foto: Getty Images.

Otra molestia adicional entre los cercanos a Winehouse es que el origen social de Abela sería bastante lejano al de la artista. Y es que la actriz fue educada en el internado de niñas Roedean School, mientras que Amy solía estar en el sitio más “callejero” de Londres.

“Nadie nos consultó sobre Amy”, comentó una fuente a Daily Mail. “¿Cómo puede ser auténtico y preciso si no conocen a la verdadera Amy o la verdad sobre lo que sucedió en sus últimos años? Estamos en contra de esto y estamos molestos. Amy fue absolutamente sorprendente”, añadió.

Algunas personas han criticado que la actriz que encarnará a Amy Winehouse no se parece a ella, por más que se le caracterice con su look.

Back To Black es dirigida por Sam Taylor-Johnson, quien dirigió anteriormente Fifty Shades of Grey y Nowhere Boy, y fue cercana a Winehouse en vida. En esta ocasión la producción cuenta con el visto bueno de la familia de la cantante, aunque más particularmente de su padre.

Pero para el entorno social de Amy, aún es demasiado pronto para llevar a la pantalla grande la vida y trayectoria de la intérprete británica antes de que falleciera. “Todo se siente muy rápido, casi un poco aplastar y agarrar”, admitió una fuente cercana al medio británico.