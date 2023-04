¿Lluvia en Santiago? Estas son las 5 mejores aplicaciones para consultar el pronóstico del tiempo

Después de un largo verano que parecía no terminar nunca, por fin llegaron a la Región Metropolitana días más fríos y nublados que anuncian la instalación del otoño y, en unos meses, el próximo período de invierno.

Pero el cielo encapotado en la capital trajo consigo aires de una posible y anhelada lluvia, pero, ¿es posible que esto sea así? Aunque la Dirección Meteorológica de Chile dijo que no se espera que pase en esta y la próxima semana, hay especialistas que creen que abril podría terminar con algunas gotas.

Es imposible predecir con seguridad si es que tendremos días con precipitaciones, pero sí se puede estar atento a las aplicaciones que pronostican el tiempo para estar al tanto de cuándo caerá la lluvia.

Estas son las cinco mejores aplicaciones para ver el pronóstico del clima.

Foto: Getty Images.

Accuweather

Es un clásico entre las aplicaciones que pronostican el clima para los celulares. Y es que entrega un reporte bastante completo y fácil de entender: muestra el índice de lluvia, nieve o hielo en una determinada zona, la sensación de calor o frío (que es independiente de cuántos grados hay).

Además, informa en qué estado está la calidad de aire, la velocidad del viento y sus ráfagas, y si es “ideal” hacer deporte al aire libre, conducir automóviles, hacer ciclismo, ir a la piscina y si el aire puede predisponer a una persona a enfermarse de gripe, un resfriado común e incluso sufrir asma.

Se puede descargar para teléfonos Android e iOS gratuitamente.

Accuweather

The Weather Channel

Esta aplicación es la que utiliza Apple para sus dispositivos. La interfaz es bastante estética y completa, y muestra el clima por horas, días y semana. También tiene un mapa de precipitaciones, donde, por colores, se puede ver las zonas que tienen lluvias, clasificadas en “leve, moderada, pesada y extrema”.

La app avisa a qué hora se ocultará el sol y volverá a salir, el porcentaje de humedad y la visibilidad, por si existiera niebla o neblina. Algo llamativo es que también incorpora noticias, con videos, sobre el tiempo, un recurso importante para quienes viven en lugares donde hay tormentas, nieve, y quieren estar pendientes de posibles emergencias y rescates.

Si tienes un celular Apple, puedes incluso añadir un widget a tu menú para poder verlo en la pantalla de inicio, o si prefieres, también puedes descargarla individualmente. También está disponible para Android, por lo que podrás disfrutar de todos los beneficios de esta app.

The Weather Channel

Yr

Esta app entrega un servicio meteorológico en línea, en conjunto con el Instituto Meteorológico Noruego y la Corporación Noruega de Radiodifusión, dos instituciones públicas que transmiten pronósticos fidedignos a su país y al resto del mundo.

Es muy reconocido porque las predicciones que hace son muy detalladas y gratuitas, además de que ofrece noticias y datos relacionados con el tiempo y el clima. Su interfaz es simpática y amigable. Deslizando el dedo, puedes avanzar en las horas e incluso el sol, si está despejado, se va moviendo e incluso se oculta a la hora que está pronosticado que lo haga.

También tiene una opción de ver cámaras web en distintos puntos de la ciudad, como en La Cisterna, La Reina y Lo Barnechea y un mapa interactivo para explorar los climas de otros países.

Está disponible para Android e iOS.

YR

Rain Alarm

Esta aplicación es más simple y quizás para los más aficionados que quieren ver en tiempo real dónde hay masas de lluvia en su país y el mundo.

No solo avisa si está lloviendo, sino en qué zonas exactas sí y en cuáles no. Por ejemplo, en Santiago avisaría si está lloviendo en una comuna, mientras que en otra no caen gotas. La pueden descargar usuarios de Android e iOS.

Rain Alarm

Tiempo & Radar

Esta aplicación está disponible para iOS y Android y es bastante completa: además de los pronósticos clásicos que todas tienen, también indica el índice de rayos UV, la calidad del aire, tiene cámaras web en algunos puntos de la capital y entrega un pronóstico de 14 días en forma de un gráfico.

Y para los que les gusta saber cómo cambiará el clima a corto plazo, tiene la opción de ver a detalle cuánto cambiará el clima cada 15 minutos. Es decir, el usuario puede consultar cuántos grados hará en 15, 30, 45, 60, 75 y 90 minutos.