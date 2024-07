Para varios escritores y amantes de la literatura, hacer una selección de obras favoritas o más influyentes de una determinada época puede ser una tarea compleja.

Sin embargo, muchos se han aventurado en elegir títulos que consideran esenciales.

En este sentido, cientos de nombres destacados han participado en una encuesta elaborada por el New York Times, que tiene el objetivo de enumerar los 100 mejores libros del siglo XXI.

Para desarrollar el listado, desde el periódico estadounidense les pidieron que enviaran hasta 10 títulos, para posteriormente ir sumando los votos.

De esta manera, a medida que se sumen nuevos y estos influyan en los resultados, irán actualizando el ranking.

Pese a que el sondeo fue de carácter anónimo, algunos de los participantes quisieron revelar sus elecciones.

Y, precisamente, uno de ellos fue Stephen King, quien ha escrito más de 60 obras de géneros que abarcan desde el misterio y el terror hasta la ciencia ficción.

A continuación encontrarás los libros seleccionados por el autor de You Like It Darker (Scribner, 2024).

Cabe destacar que no están en orden de preferencia.

Los 10 mejores libros del siglo XXI, según Stephen King. Foto: Stephen King.

Cuáles son los 10 mejores libros del siglo XXI, según Stephen King