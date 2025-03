El relato contiene detalles sensibles.

Continúa la investigación por las muertes del reconocido actor Gene Hackman, su esposa y pianista Betsy Arakawa, y su perro, quienes fueron encontrados fallecidos en su casa en Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos.

El 26 de febrero de 2025, un trabajador de mantenimiento descubrió los cuerpos de la pareja y, de inmediato, alertó al 911. En la llamada, que fue obtenida por BBC , se escucha cómo el hombre, exaltado y asustado, relata el impactante hallazgo.

Hackman, quien tenía 95 años, estaba en una habitación al lado de la cocina. Arakawa, de 65 años, fue encontrada en un cuarto de baño. Y su perro, un pastor alemán, también fue hallado muerto en un armario del cuarto de baño.

Son circunstancias extrañas que las autoridades todavía no logran entender. ¿Por qué murió la pareja? ¿Podría tratarse de un crimen que involucra a terceros?

Esto es lo que se sabe hasta ahora del caso.

Los misterios que rodean las extrañas muertes del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Foto: AP.

Por qué murió Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa

Cuando la policía llegó a la casa familiar de los Hackman, determinó que la pareja y el perro parecían llevar “bastante tiempo muertos”. Al menos así lo aseguró el alguacil de Santa Fe, Adan Mendoza, en ese momento.

Según relató un detective que llegó a la escena, el cuerpo de la mujer presentaba signos de “descomposición y momificación” en sus manos y pies, mientras que el de Hackman “mostraba signos evidentes de muerte, similares y coherentes” con los de su pareja.

Un par de días después, el 28 de febrero, el alguacil Mendoza determinó que aparentemente Hackman había muerto nueve días antes de haber sido encontrado. Y es que revisaron el marcapasos que llevaba en el corazón, cuya última actividad data del 17 de febrero.

“De acuerdo al análisis patológico, se podría asumir que ese fue su último día con vida”.

Los misterios que rodean las extrañas muertes del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Foto: REUTERS.

La policía todavía no ha declarado las posibles causas de muerte a los medios. No obstante, el alguacil explicó que los cadáveres no tenían heridas de bala.

Cerca de Arakawa, había un calefactor portátil y, en la encimera del baño, un frasco abierto de medicamentos con pastillas esparcidas por doquier.

La puerta principal de la vivienda estaba abierta, pero el detective a cargo aseguró que no encontró ningún signo de entrada forzada y que nada parecía estar fuera de lugar en el interior de la casa.

“No había indicios de que faltara nada de la casa o de que nada hubiera sido alterado, nada que indicara que había ocurrido un crimen”.

Además, sus otros dos perros, sanos, estaban caminando por la propiedad con tranquilidad.

La muerte de Gene Hackman y su esposa es “sospechosa”

Las extrañas circunstancias de estas muertes son “suficientemente sospechosas”, aseguraron las autoridades, por lo que han iniciado una investigación más exhaustiva para determinar por qué murieron y si es que hay terceros implicados.

Se ordenó realizar pruebas de monóxido de carbono y un estudio toxicológico para los cuerpos de la pareja.

No obstante, según la orden de registro a la que accedió BBC , “la compañía local de servicios públicos no encontró indicios de fuga de gas en la zona y los bomberos no detectaron señales de que hubiera habido una fuga de monóxido de carbono ni de intoxicación”.

El test hecho a los cuerpos para saber si se intoxicaron por monóxido de carbono también arrojó resultados negativos.

Los misterios que rodean las extrañas muertes del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Foto: AP.

Pero determinar la causa de muerte puede que sea un proceso difícil: según explicaron desde New York Post , dado que la pareja abogaba por su privacidad, no tenían cámaras de vigilancia en el interior que pudieran haber registrado lo que sucedió.

Ahora, un forense debe revisar los cuerpos de ambos fallecidos y realizar el estudio toxicológico, que podría demorar semanas o hasta meses en arrojar resultados, dijeron las autoridades.

Mientras tanto, los investigadores están intentando dibujar una línea de tiempo para entender qué les pasó y quiénes fueron las últimas personas en haberlos visto con vida. Para ello, están intentando revisar los celulares de la pareja, entre otras diligencias.