La tarde de este miércoles 26 de febrero, el actor estadounidense Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados muertos en su casa de Santa Fe, en el estado de Nuevo México.

En la residencia también se encontró el cadáver de su perro.

Las autoridades policiales afirmaron en sus primeras declaraciones que, aunque hay una investigación en curso, no se presume que haya habido algún crimen.

Al momento de su muerte, el actor dos veces ganador del Oscar tenía 95 años.

Arakawa tenía 63.

Hasta el momento, los peritos no han detallado la causa de los fallecimientos.

El sheriff Adán Mendoza declaró a la prensa: “Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de la muerte, a la espera de que se apruebe una orden de registro”.

Quién era Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman que murió junto al actor y su perro.

Aunque Hackman era famoso por su extenso historial en la industria cinematográfica, no se sabe mucho de la vida de Arakawa.

Informaciones rescatadas por la revista People afirman que comenzaron a salir a mediados de la década del 80.

Sin embargo, Hackman aseguró que no abandonó a su primera esposa, Faye Maltese, para estar con Arakawa.

Con Maltese estuvo casado desde 1956 hasta 1986.

En una entrevista con el South Florida Sun-Sentinel , en la que fue consultado sobre las similitudes con su personaje en la película Twice in a Lifetime (1985), dijo: “Por cierto, no dejé a mi esposa en la vida real por una mujer más joven”.

“Simplemente nos distanciamos. Nos perdimos de vista. Cuando trabajas en este negocio, el matrimonio requiere mucho trabajo y amor”, agregó el actor.

Ya en 1990, Hackman y Arakawa compartían una casa en Santa Fe, Nuevo México, según la revista People.

Ese mismo año, según AARP The Magazine , se sometió a una angioplastia, a raíz de una insuficiencia cardíaca congestiva.

Aquello habría influido, en parte, en que se retirara de la actuación.

En conversación con Reuters en 2008, declaró: “No he dado una conferencia de prensa para anunciar mi retiro, pero sí, ya no voy a actuar más”.

Hackman publicó su primer libro, Wake of the Perdido Star (1999), y desde entonces escribió al menos cuatro.

En 2014, sugirió en una entrevista con el podcast Writer’s Bone que Arakawa —con quien se casó en 1991— lo había ayudado a perfeccionar su escritura.

“Si de hecho tengo un estilo, surgió de ediciones repetidas, sugerencias de amigos y las lecturas inquebrantables y específicas de mi esposa”.

Según rescata el New York Times , se conocieron en un gimnasio en California.

Ella trabajaba ahí a tiempo parcial, mientras perseguía una carrera como pianista de música clásica.

De acuerdo a lo reportado por People, Arakawa habría nacido en Hawái.

A pesar de que no tuvieron hijos biológicos juntos, era madrastra de los tres hijos que el actor tuvo con Maltese: Christopher Allen, Leslie Anne y Elizabeth Jean.

Arakawa era conocida por ser más bien reservada en cuanto a los detalles de su vida personal y familiar.

A lo largo de su tiempo juntos, el matrimonio tuvo distintos perros, mientras que solían ver las películas que ella alquilaba, según comentó Hackman en una entrevista con Empire en 2020.

"Nos gustan las historias simples que algunas de las pequeñas películas de bajo presupuesto logran producir”, comentó el actor en ese entonces.

De la misma manera, dijo que los viernes por la noche hacían un maratón de Comedy Channel, en el que ponían especial atención a Eddie Izzard.

Hasta el momento, todavía no se detallan las causas de los fallecimientos, tras el hallazgo de sus cuerpos el 26 de febrero.