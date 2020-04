María Paz Díaz: “Sueño con conocer Noruega y ver el espectáculo de las auroras boreales”

* Leo

Estoy comenzando a releer el libro de Rafa Nadal. Lo leí hace años en una gira europea y hoy siento que me transporta a esos días de entrenamiento duro y competencia.

* Bailo

Aunque tenía la costumbre de ir a clubes de música electrónica como La Feria, soy fanática de mover el esqueleto con todos los estilos.

* Veo

Me encantan las series, y por mucho tiempo me resistí a ver Game of Thrones. Así que por fin caí y ¡me ha gustado hasta ahora! También estoy viendo la serie del momento La casa de papel.

* Admiro

A mi madre, por saber sacar adelante a tres hijas siendo tan joven y con recursos limitados, y por tener la capacidad de mantenerme firme cuando sufrí mi accidente en 2007.

* Compro

Me encanta comprar maquillaje y productos para el pelo, pero por estos días me he controlado.

* Como

¡La comida thai y asiática en general es mi favorita! Hay un restaurante que está en Manuel Montt que se llama Pad Thai y es lo máximo. ¡Daría todo por disfrutar una de sus comidas!

* Viajo

Sueño con conocer Noruega y ver el espectáculo de las auroras boreales.

* Sigo

La mayoría del contenido que sigo en Instagram tiene que ver con cuentas que publican paisajes y destinos turísticos. Amo viajar, por lo que me mantiene motivada siempre pensando en nuevos destinos.

* Creo

Que la mente es más poderosa de lo que creemos y que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Creo que los límites no existen, sólo están en nuestra cabeza.

* Practico

Tenis, ¡por siempre y para siempre!