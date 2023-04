Mary Austin: la mujer que enamoró a Freddie Mercury subastará los tesoros personales del líder de Queen

Han transcurrido 32 años desde que se anunció la muerte de Freddie Mercury, a causa de complicaciones derivadas de un diagnóstico de sida que obtuvo a finales de la década del 80.

Si bien, el mítico vocalista de Queen dejó el mundo el 24 de noviembre de 1991, su legado se ha mantenido vigente hasta la actualidad, a través de millones de fanáticos de distintas generaciones que siguen reproduciendo éxitos como “Bohemian Rhapsody” y “I Want to Break Free”, para seguir disfrutando de su inconfundible voz.

Junto con ello, son muchos los coleccionistas que sueñan con conseguir uno de sus artículos personales.

Y pese a que dicho objetivo fue complejo de materializar durante décadas, recientemente la ex pareja del cantante y mejor amiga hasta sus últimos días, Mary Austin, anunció que subastará cerca de 1.500 piezas que pertenecieron a él.

Entre ellas se encuentran manuscritos originales de sus canciones hasta vestimentas que utilizó para sus conciertos con la agrupación británica, entre una extensa lista.

Mary Austin y Freddie Mercury. Foto: Grosby.

Según comentó Austin a la BBC, los artículos se encontraban en la casa que él le heredó, la cual se encuentra en la zona oeste de Londres y es conocida como Garden Lodge.

“Esta colección de objetos te llevan a los más profundo del individuo famoso y el hombre que yo conocí”, aseguró, “puedes ver el espectro de su gusto”.

Los tesoros de Freddie Mercury que serán subastados por Mary Austin

Uno de los más llamativos es un cuadro que ocupaba un lugar especial en su residencia, para que así el artista pudiese verlo desde la comodidad de su sillón.

Se trata de una obra del pintor francés James Jacques Tissot, la cual está valuada en aproximadamente unos $500.000 dólares, es decir, más de 400 millones de pesos chilenos.

Cuadro de Tissot en Garden Lodge. Foto: Sotheby’s.

Respecto a lo musical, figura un manuscrito original con la letra de “We Are the Champions”, el cual fue elaborado por el mismísimo Freddie Mercury y no solo incluye la lírica, sino que también los acordes y armonías del tema.

El valor de dicho elemento ronda los $250.000 dólares (más de 200 millones).

Además, está el de “Killer Queen”, el cual fue realizado el mismo año en que se estrenó el álbum del que fue parte: Sheer Heart Attack (1974).

En palabras de Austin —quien se dedicó a cuidarlo cuando le diagnosticaron la enfermedad— , este tipo de piezas escritas personalmente por Mercury reflejan “su lado más hermoso”, ya que “estás mirando el proceso de un artista (...) las frases, el repensar y volver a empezar”.

A ello se le suman vestimentas como trajes con lentejuelas, su chaleco favorito pintado a mano con los rostros de sus gatos —el cual aparece en el video de “These are the Days of Our Lives” — e, incluso, la corona y la capa que usó durante su última gira con Queen en 1986.

Corona de Freddie Mercury para la última gira de Queen en 1986. Foto: Sotheby's.

Cada una de esas prendas fueron guardadas por el artista en un vestidor protegido con espejos, para así mantenerlas y apreciarlas de mejor manera.

También se encuentran el teléfono que posicionaba al lado de su cama, servilletas de cóctel estampadas con la inicial de su nombre y un peine plateado que usaba para cuidar su bigote.

Esos son solo algunos de los cerca de 1.500 elementos que se podrán adquirir en septiembre.

Freddie Mercury en el video de “These Are the Days of Our Lives” de Queen. Foto: Queen.

Los detalles de la subasta

Tras la muerte de Mercury, su mejor amiga mantuvo casi todas sus pertenencias en el mismo lugar. Desde obras de autores como Henri Matisse que decoraban los pasillos de Garden Lodge hasta un cuadro de Pablo Picasso en su cocina.

Pero según contó a la BBC a 32 años de su fallecimiento, tomó la decisión de subastar la inmensa mayoría de sus tesoros para “poner asuntos en orden”.

Cuadro de Pablo Picasso en Garden Lodge. Foto: Sotheby's.

Lo único que no pondrá en venta son algunos regalos personales y fotografías en las que se ven ambos.

“Para mí ha llegado el tiempo de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida (...) me di cuenta de que no era apropiado quedarme con cosas. Si iba a venderlas, tendría que ser lo suficientemente valiente para venderlo todo”.

Antes de que puedan ser adquiridas en septiembre de este año, los artículos serán exhibidos en la casa de subastas Sotheby’s en Londres, en una galería diseñada especialmente para las pertenencias del cantante de Queen.

Se presume que se reunirá un total aproximado de 7 millones de dólares, aunque parte de esa cifra será donada a organizaciones con fines benéficos.

A pesar de su difícil decisión, Austin recalcó que todavía extraña “la diversión, el humor, la calidez y la energía” de Mercury.