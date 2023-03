Así está hoy Mary Austin, la mujer que enamoró a Freddie Mercury y controla su legado

El 24 de noviembre de 1991 fue una fecha oscura en la historia de la música. Ahí, el vocalista y líder de Queen, Freddie Mercury, falleció a sus 45 años tras enfrentar complicaciones derivadas de un diagnóstico de Sida.

Y pese a que sus colegas de la banda británica permanecieron con él hasta sus últimos días, estos no fueron los únicos: también estaba Mary Austin, la mujer que inspiró canciones como “Love of My Life” y que tuvo una relación de pareja con el cantante hasta antes de que saliera del clóset.

Todo partió a inicios de 1970. Por aquel periodo, Farrokh Bulsara (nombre de nacimiento de Mercury) la conoció en una boutique en donde ella trabajaba, Biba.

Mary Austin y Freddie Mercury. Foto: Terence Spencer / The LIFE Images Collection / Getty Images.

A partir de ahí, se dejaron llevar por su fascinación hacia el otro, hasta el punto en que empezaron una relación que duró hasta 1976, época en la que el mítico vocalista descubrió su homosexualidad.

Si bien, su romance había terminado en términos formales, ambos siguieron manteniendo intacto su cariño y cercanía. Asimismo, Austin permaneció en el círculo del músico.

“Me llevó tiempo enamorarme de ese hombre, pero cuando pasó, nunca pude alejarme de él. Su dolor se convirtió en mi dolor y su felicidad se convirtió en mi felicidad”, dijo ella en su momento, según declaraciones reunidas por Clarín.

Mary Austin y Freddie Mercury. Foto: REX / Shutterstock / The Grosby Group.

Mary Austin, la mujer que enamoró a Freddie Mercury y controla su legado

Hace poco más de una semana, Austin cumplió 72 años el 6 de marzo, por lo que numerosos fanáticos de Queen la recordaron en redes sociales con fotografías que reflejan el vínculo amoroso que vivió de la mano de Mercury.

Incluso, su relación fue tan fuerte que, antes de morir, el cantante le designó como herencia parte de las ganancias por derechos de autor por la reproducción de su música.

De la misma manera, según el citado medio, le dejó una fortuna cercana a los 75 millones de libras esterlinas (equivalente a más $73.800.000.000 pesos chilenos) y su mansión de Garden Lodge, una de las propiedades más conocidas de Mercury.

Mary Austin y Freddie Mercury. Foto: The Grosby Group.

Hoy, se sabe que se casó con el empresario Piers Cameron en 1990 y que tiene dos hijos, pero posteriormente se separó y actualmente se dedica a sus actividades en el ámbito de los negocios.

