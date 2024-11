Merkel recuerda cómo fue tratar con Trump y Putin en sus memorias

La canciller de Alemania entre 2005 y 2021, Angela Merkel, publicará un libro de memorias en el que aborda desde cómo fue su juventud en la Alemania Oriental comunista hasta cómo fueron las instancias que compartió con distintos líderes internacionales.

El escrito se titula Freedom: Memoirs (1954-2021) y será estrenado este martes 26 de noviembre.

Sin embargo, el semanario alemán, Die Zeit, tuvo acceso anticipado a algunos extractos.

En estos se relatan situaciones como una reunión que tuvo con Donald Trump en 2017, cuando el ahora presidente electo de Estados Unidos estaba en su primer periodo en la Casa Blanca.

De la misma manera, Merkel cuenta cómo fue un encuentro que sostuvo con el actual mandatario de Rusia, Vladimir Putin, en 2007.

En esa instancia, y para su sorpresa, el líder ruso hizo entrar a un labrador negro de gran tamaño, a pesar de que ella le tenía miedo a los perros, debido a un ataque que sufrió de parte de un can en la década del 90.

Freedom: memoirs (1954-2021) reúne alrededor de 800 páginas en las que Merkel revela desde aspectos de su vida íntima hasta cómo fue su tiempo como canciller de una de las potencias más poderosas de Europa.

Además, analiza aspectos más relacionados a la actualidad, como la antesala de la invasión de Rusia a Ucrania, que se ha extendido por más de dos años y medio desde el pasado 24 de febrero de 2022.

Qué dice Angela Merkel sobre Donald Trump en su libro de memorias

Poco tiempo después de que Trump asumiera el poder en enero de 2017, la entonces canciller alemana visitó Washington para reunirse con él.

En su reunión, ambos figuraban sentados en sillas posicionadas una junto a la otra, mientras fotógrafos captaban el momento y periodistas se encontraban en la sala.

Merkel cuenta en su libro que, en un momento, los fotógrafos empezaron a exigir un “apretón de manos”.

No obstante, relata, Trump ignoró su insistencia.

Frente a esta situación, ella le comentó en voz baja: “Quieren un apretón de manos”.

“En cuanto lo dije, sacudí mentalmente la cabeza (...) ¿Cómo iba a olvidar que Trump sabía exactamente el efecto que quería conseguir?”, recuerda la entonces canciller en sus memorias.

Merkel afirma en las páginas de su libro que deseaba que ganaran tanto Hillary Clinton como Kamala Harris en las elecciones que finalmente dieron como ganador a Trump en 2016 y 2024, respectivamente.

Sobre Trump, asegura que “él lo juzgaba todo desde la perspectiva del promotor inmobiliario que había sido antes de entrar en política”.

También dice que, en esa reunión de marzo de 2017, sintió que el abanderado del Partido Republicano quería caer bien.

Aún así, hace la precisión de que “hablamos en dos niveles distintos”.

“Trump en un nivel emocional, yo en uno factual”, enfatiza en sus memorias.

Y profundiza en que, a diferencia de ella, él no compartía su convicción de que la cooperación entre países podía beneficiarlos a todos.

“Creía que todos los países competían entre sí, y que el éxito de uno era el fracaso del otro”, asegura Merkel.

Bajo esta línea, afirma que Trump “no creía que la prosperidad de todos pudiera aumentar mediante la cooperación”.

Qué dice Angela Merkel sobre Vladimir Putin en su libro de memorias

Merkel describe a Putin como “alguien que siempre estaba en guardia para que no lo trataran mal, y siempre dispuesto a repartir castigos, incluidos los juegos de poder con un perro y hacer esperar a los demás”.

Con esto último, hizo referencia a la visita que realizó a Sochi, Rusia, en enero de 2007.

Durante su reunión diplomática, Putin trató de intimidarla llevando a su perro, Koni, un labrador negro de gran tamaño.

En medio de un incómodo escenario en el que el can se acercó a olerla, Merkel permaneció sin moverse, sentada en una silla junto a él.

“Por la expresión de Putin, interpreté que estaba disfrutando la situación, así que me pregunté: ‘¿Solo quiere ver cómo reacciona una persona en apuros? ¿Se trata de una pequeña demostración de poder?’”, se lee en su libro.

Agrega en sus memorias que, “cuando todo terminó, no le comenté nada a Putin, sino que como he hecho con frecuencia en mi vida, seguí la regla de la nobleza inglesa: ‘Nunca quejarse, nunca dar explicaciones’”.

Respecto a la descripción que hace de él, dice que “todo esto puede parecer infantil, censurable y puedes sacudir la cabeza ante ello”.

No obstante, agrega que “eso no hizo que Rusia desapareciera del mapa”.

De hecho, Merkel enfatiza que el país, “con su arsenal nuclear”, sigue siendo “un factor geopolítico indispensable”.

Qué dice Ángela Merkel sobre Ucrania en su libro de memorias

En su libro, Merkel también aborda cómo fue la cumbre de la OTAN realizada en Bucarest, Rumania, en abril de 2008.

Según rescata el New York Times, en esa instancia el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, fue en contra del consejo de su propia comunidad de inteligencia y respaldó una vía de ingreso a la Alianza para Ucrania y Georgia.

La iniciativa fue denominada plan de acción para la adhesión y Merkel, junto a otros líderes europeos, manifestaron su oposición.

Argumentaron que hacerlo contribuiría a una respuesta agresiva de parte de Rusia.

Finalmente, se concluyó que dichos países pasarían a ser miembros de la OTAN, pero sin un camino ni fechas claras.

Como respuesta, Rusia organizó una guerra en Georgia en agosto de ese año y ha obstaculizado el ingreso de Ucrania a la OTAN desde ese entonces hasta la actualidad.

La entonces canciller alemana escribe en su libro que no encontró una forma de proteger a Ucrania o Georgia durante el periodo entre el plan de acción para la adhesión y la adhesión real.

Según Merkel, sería “una ilusión” suponer que un estatus de plan de acción “los habría protegido de la agresión de Putin”.

También se pregunta qué podría haber ocurrido en esa situación, tanto a nivel internacional como en Alemania.

Las memorias de Merkel fueron escritas con su colaboradora, Beate Baumann, según rescata El País.

“Durante los 35 años que viví en la RDA eché de menos la libertad, pero mis padres me la dieron en el ámbito de la familia. Al escribir este libro, he podido mirar atrás, a esa época en la que no existían libertades en el ámbito del Estado”, dijo la excanciller alemana en una entrevista con el citado medio.