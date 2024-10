El caso de Sean “Diddy” Combs, el rapero y productor musical arrestado y acusado por delitos de abuso y tráfico sexual, entre otros, continúa removiendo a la industria de la música y al resto del mundo.

La acusación penal federal —que consta de 14 páginas— apunta a Diddy como organizador de las fiestas freak offs donde se habrían cometido distintos crímenes, se consumía droga en desmedida y, además, se obligaba a los participantes a tener relaciones sexuales forzadas, todo mientras el rapero grababa el contenido.

Diddy (también conocido como P. Diddy o Puff Daddy) está en prisión preventiva en Nueva York. Tras las rejas, aseguró ser inocente de todos los cargos.

Y ahora, su madre Janice Small Combs levantó la voz para defender a su hijo, y aseguró que “no es el monstruo que han pintado”.

“Mi hijo no es un monstruo”: la defensa de la madre de Sean “Diddy” Combs. Foto: REUTERS.

Qué dijo la madre de Sean Diddy Combs tras el arresto de su hijo

Según las declaraciones, publicadas en un comunicado a través de su abogado, Janice Small Combs defendió a su hijo, Sean Diddy Combs, y aseguró que “cometió errores en el pasado, como todos nosotros”, pero que “no es el monstruo que han pintado”.

El documento comienza así.

“Vengo hoy a ustedes, como una madre devastada y profundamente entristecida por las acusaciones hechas contra mi hijo, Sean Combs. Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras. Ser testigo de lo que parece ser un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para expresarlo con palabras”.

La mujer enfatizó en que hay que esperar a que Diddy pueda declarar en la corte y compartir su propia versión de los hechos.

“No estoy aquí para retratar a mi hijo como perfecto porque no lo es. Ha cometido errores en su pasado, como todos nosotros. Mi hijo puede no haber sido completamente sincero sobre ciertas cosas, como negar que alguna vez se haya vuelto violento con una exnovia cuando la vigilancia del hotel demostró lo contrario. A veces, la verdad y una mentira se entrelazan tanto que se vuelve aterrador admitir una parte de la historia, especialmente cuando esa verdad está fuera de la norma o es demasiado complicada para creerla”.

En esta parte, la madre de Diddy se refiere al caso de Cassie (Casandra Ventura), la expareja del rapero que lo denunció, en parte, por haberla violentado en un hotel. Las imágenes de la cámara de seguridad fueron viralizadas, pero finalmente llegaron a un acuerdo legal.

Continuó: “Por eso creo que el equipo legal civil de mi hijo optó por llegar a un acuerdo con la exnovia en lugar de impugnarla hasta el final, lo que tuvo como resultado un efecto rebote, ya que el gobierno federal utilizó esta decisión en contra de mi hijo al interpretarla como una admisión de culpabilidad”.

“Es importante reconocer que ninguno de nosotros, independientemente de nuestro estatus, es inmune al miedo o a los errores. No ser completamente sincero sobre un tema no significa que mi hijo sea culpable de las acusaciones repulsivas y los graves cargos que se le imputan”.

También se refirió al imperio que construyó su hijo y cómo ese éxito no lo eximió de equivocarse: “A muchas personas que fueron condenadas injustamente y luego exoneradas se les quitó la libertad no porque fueran culpables de los delitos de los que se les acusaba, sino porque no encajaban en la imagen de lo que esta sociedad considera una ‘buena persona’”.

“Ver al mundo hacer bromas y reírse de la vida de mi hijo desmoronándose ante nuestros ojos es algo que nunca podré olvidar. Es verdaderamente agonizante ver al mundo volverse contra mi hijo tan rápida y fácilmente por mentiras y conceptos erróneos, sin escuchar nunca su versión ni darle la oportunidad de presentarla”.

Entonces, la madre de Diddy aseguró que muchas de las denuncias en contra de su hijo buscan un “beneficio económico”.

“Estas mentiras que le lanzan están motivadas por quienes buscan un beneficio económico, y no justicia. Estas personas vieron con qué rapidez el equipo legal civil de mi hijo resolvió la demanda de su exnovia, por lo que creen que pueden recibir un pago rápido acusando falsamente a mi hijo”.

Siguió: “Las acusaciones falsas de agresión sexual impiden que las verdaderas víctimas de violencia sexual obtengan la justicia que merecen. Para empeorar las cosas, el gobierno federal ahora está utilizando estas mentiras para procesar a mi hijo. Esta injusticia ha sido insoportable para nuestra familia”.

“La peor parte de esta terrible experiencia es ver cómo mi amado hijo es despojado de su dignidad, no por lo que hizo, sino por lo que la gente decide creer sobre él. Pido a sus seguidores, fans, colegas, amigos y al público en general que no lo juzguen antes de haber tenido la oportunidad de escuchar su versión”.

“Les ruego que piensen en aquellos que han sido perseguidos injustamente, que recuerden que no todos los que han cometido errores en la vida merecen que se juzgue toda su existencia por una sola acción o unos pocos errores. Mi hijo no es el monstruo que han pintado y se merece la oportunidad de contar su versión”.

Las acusaciones que enfrenta Diddy

Esta declaración de la madre de Sean Diddy Combs llegó cinco días después de que se revelara que el rapero tiene encima más de 100 demandantes —tanto hombres como mujeres— por agresión sexual, violación y explotación sexual.

La mayoría de ellas habrían sucedido en el contexto de las fiestas freak off que organizaba Diddy, en una especie de organización criminal donde tenía subordinados que lo ayudaban con todos los detalles de las reuniones.

Así lo especificó la acusación del gobierno estadounidense contra el rapero.

Además, los jueces rechazaron la libertad bajo fianza de Diddy porque temen que, una vez fuera de prisión, el hombre pueda obstruir a la justicia (como ya lo habría hecho en otras ocasiones) y manipular a los testigos.

Según información de la BBC, Sean Combs tendrá que declarar ante el tribunal el próximo miércoles 9 de octubre. Allí, se espera que sus abogados soliciten nuevamente su liberación bajo fianza.