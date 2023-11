Fue durante la jornada de este miércoles cuando la Organización Mundial de la Salud manifestó su preocupación por el aumento de casos de enfermedades respiratorias en el norte de China.

En una publicación de X, la red social antes conocida como Twitter, detallaron que su organismo hizo una petición a las autoridades del país asiático, en la que solicitaron “información detallada sobre el aumento de las enfermedades respiratorias y los brotes notificados de neumonía en niños”.

Junto con ello, hicieron un llamado a tomar medidas para reducir el riesgo de contagio.

Según informaciones rescatadas por Infobae, esta “neumonía infantil de origen desconocido” ha colapsado los hospitales y ha llevado a que se considere la suspensión de clases.

Aquello ha intensificado la preocupación en la ciudadanía, debido a acontecimientos recientes como la pandemia del Covid-19.

"Neumonía desconocida": qué sabemos de la nueva enfermedad respiratoria que preocupa a China. Foto: Hospital en China.

Qué sabemos de la nueva enfermedad respiratoria que preocupa a China

La OMS explicó en su comunicado que la Comisión Nacional de Salud de China convocó a una rueda de prensa el 13 de noviembre.

En dicha instancia comentaron que se había evidenciado un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias en el país.

“Las autoridades chinas atribuyeron este aumento al levantamiento de las restricciones por el Covid-19 y a la circulación de patógenos conocidos como la influenza, el Mycoplasma pneumoniae (una infección bacteriana común que generalmente afecta a los niños más pequeños), el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2 (el virus que causa el Covid-19)”, aseguraron desde la OMS.

Frente a este escenario, el especialista del servicio de Infectología del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Teijeiro, explicó al citado medio que “todavía no hay un diagnóstico concreto de la etiología, que es lo que le está produciendo”.

“En todos los países donde se está iniciando el invierno está habiendo brotes de cuadros respiratorios que en general son virales, pero de todas maneras no está determinado. Entonces, sería muy aventurero decir que puede pertenecer a uno u otro grupo de enfermedad infecciosa”, analizó el experto.

Por su parte, el jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Argentina, Eduardo López, sugirió a Infobae que “es evidente que es un brote que ha comenzado en las escuelas por la información que hay disponible, que no es mucha”.

”No son chicos muy pequeños, porque están yendo a la escuela. Son más bien de cuatro, cinco o seis años y se habla de neumonía atípica (...) Las neumonías atípicas son causadas tanto por virus como por bacterias. Ahora hay algunas publicaciones por las cuales uno piensa que puede estar provocada por una bacteria que se llama micoplasma. Esta puede eventualmente dar brotes y afecta especialmente a chicos a partir de los cinco años”.

Bajo esta línea, agregó: “No parece virus sincicial respiratorio, porque habitualmente afecta a chicos más pequeños y acá la mayoría de los que están internados son de edades de cinco años y más (...) Eventualmente podría ser gripe, pero la gripe como el virus sincicial uno lo detecta muy rápido, con lo cual me llama la atención que no tengamos un diagnóstico”.

“Hay que mirar esto con cierto grado de esperar un poco, dado que uno no lo puede saber en este momento. En primer lugar, es más factible que sea de origen bacteriano por la edad de los pacientes. En segundo lugar, diríamos porque no aislaron ningún virus y hay un informe que está circulando a nivel mundial del ProMed en el cual se está diciendo que podría ser un micoplasma”.

Sin embargo, el experto recalcó que con la información que hay disponible en este momento no se puede dar una respuesta segura sobre cuál es la causa de estos brotes.

En caso de que el origen efectivamente fuese por micoplasma, dijo que hay “un tratamiento antibiótico adecuado, que son los que se llaman macrólidos”, como la claritromicina o la azitromicina, precisó.

No obstante, aseguró que también existe “un micoplasma que se llama mycoplasma pneumoniae que puede ser eventualmente resistente a los antibióticos”, por lo que aquello está entre las posibilidades.

Desde la OMS recomendaron a las personas que están en China que “sigan medidas para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias”.

Estas incluyen: “La vacunación recomendada; mantener distancia con las personas enfermas; quedarse en casa cuando está enfermo; hacerse pruebas y recibir atención médica según sea necesario; usar máscaras según corresponda; asegurar una buena ventilación; y lavado de manos regular”.

“La OMS seguirá proporcionando actualizaciones”, sentenciaron en su declaración de X.

