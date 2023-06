La noticia fue confirmada esta semana. El mítico actor Al Pacino, conocido por papeles de cine tan célebres como el de Michael Corleone en la saga El Padrino, será padre por cuarta vez a sus 83 años.

De hecho, su novia de 29 años, Noor Alfallah, ya tiene ocho meses de embarazo, por lo que pronto dará a luz al hijo menor del hombre de Scarface (1983).

Noor Alfallah: quién es la joven novia de Al Pacino con la que tendrá un hijo y que también estuvo con Mick Jagger

Quién es Noor Alfallah

Se trata de una empresaria y productora de cine que es parte de una familia conocida por su fortuna en Beverly Hills, ciudad del condado de Los Ángeles en California.

Informaciones reunidas por Infobae detallan que su papá, Fallah Alfallah, es presidente de la empresa Q8 Capital Inc, mientras que su mamá, Alana Alfallah, es una activa socialité.

Asimismo, estudió la carrera de cine y televisión en la Universidad de California, mientras que con el tiempo llegó a posicionarse como vicepresidenta de Lynda Obst Productions, una firma que pertenece a Sony.

Es por esto que siempre se ha relacionado con las estrellas de Hollywood, mientras que también ha llamado la atención de celebridades de ámbitos como la música.

Todas con un alto reconocimiento mediático y poder económico.

Noor Alfallah: quién es la joven novia de Al Pacino con la que tendrá un hijo y que también estuvo con Mick Jagger. Foto: referencial.

Con quiénes se ha relacionado

Una de ellas, fue nadie menos que el legendario vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger.

El músico y Alfallah empezaron a estar juntos en 2017, cuando él tenía 74 años y ella 22, pero todo acabó en 2018.

Según declaraciones de la joven rescatadas por el citado medio, dijo en una oportunidad que su vínculo fue mucho más que una simple aventura amorosa.

“Nuestras edades no me importaban. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue una época feliz para mí”, aseguró por esos años.

Después de la ruptura, también se le asoció con actores como Clint Eastwood —quien actualmente tiene 93 años— , pero ella recalcó que solo tenían una amistad.

Posteriormente, estuvo con el inversionista y filántropo Nicolas Berggruen —hoy tiene 63— en una relación que duró unos meses y en la que, tras su fin, ella lo calificó como “su mejor amigo de por vida”.

Y más adelante se le vinculó con el actor y director Eli Roth —de 51— , conocido por participar en películas como Bastardos sin gloria (2009) de Quentin Tarantino. Aún así, distintas fuentes cercanas a su círculo dijeron que solo fue un lazo de amistad.

Noor Alfallah: quién es la joven novia de Al Pacino con la que tendrá un hijo y que también estuvo con Mick Jagger. Foto: referencial.

Cuándo empezó con Al Pacino

Ambos se conocieron a inicios de la pandemia, pero han mantenido una relación discreta desde entonces, para así no llamar tanto la atención como en las veces anteriores.

A pesar de aquello, Pacino no tuvo problemas al anunciar esta semana que ambos tendrán un hijo juntos y que ya está cerca de nacer, para así convertirse en el más pequeño de su familia.

Mientras tanto, la diferencia de 54 años entre el actor y Noor Alfallah sigue llamando la atención de algunos de sus seguidores.