Ozempic: EMA advierte escasez de medicamento para tratamiento de la diabetes.

Esta semana, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) alertó que los medicamentos análogos de GLP-1, como lo es Ozempic, no están aprobados para perder peso estético y no deben utilizarse con ese propósito.

De acuerdo a la entidad, desde el año 2022 que se ha visto un incremento en la demanda de estos fármacos y “otros problemas como las limitaciones de la capacidad de fabricación”.

Por qué Ozempic no se debe usar para adelgazar, según la EMA

Según alertó la agencia europea, medicamentos análogos de GLP-1 como el Ozempic, Saxenda, Trulicity y Victoza están únicamente indicados para el tratamiento de la diabetes y deben usarse bajo supervisión médica.

En los últimos años, el uso excesivo y no autorizado de esos fármacos para adelgazar rápidamente solo ha hecho empeorar la escasez existente. De acuerdo a la EMA, eso también ha favorecido la actividad delictiva, que al mismo tiempo incrementa el riesgo de que productos falsificados o de menor calidad ingresen al mercado para cubrir la alta demanda.

“Los agonistas del receptor GLP-1 no están aprobados y no deben usarse para la pérdida de peso estética, es decir, para perder peso en personas sin obesidad o personas con sobrepeso que no tienen problemas de salud relacionados con el peso”, aseguran.

El uso del Ozempic con fines estéticos ha influido en aumentar su escasez. Foto: REUTERS/George Frey.

Otro punto que fue mencionado por la EMA fue que, como puede ocurrir en todos los casos, este tipo de fármacos también puede traer efectos secundarios. “Los efectos secundarios más comunes de los agonistas del receptor GLP-1 (que pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas) incluyen problemas con el sistema digestivo, como diarrea y náuseas (sensación de malestar)”.

Desde la entidad también hicieron un llamado a los profesionales sanitarios a dirigirse a ese grupo de personas y ofrecerles consejos para lograr un estilo de vida saludable, en vez de utilizar productos que en realidad tienen otros propósitos.

“Necesitamos intensificar las acciones ahora: la industria, los reguladores, los profesionales de la salud, los pacientes y el público en general tienen un papel que desempeñar en la resolución de esta escasez y hacemos un llamamiento a todos para que desempeñen su papel”, detalló Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA.