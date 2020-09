Patricia Cerda: “Admiro la obra de los hermanos Parra”

* Leo

Algunos de los libros que he leído con admiración hasta el final en el último tiempo son: Departamento de especulaciones, de Jenny Offill; Mi lucha, de Karl Ove Knausgaard, y El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Actualmente estoy leyendo la biografía de Pico della Mirandola, de Carlos Goñi, porque me interesa el Renacimiento.

* Veo

En tiempos de pandemia he ido poco al cine y las series no me atrapan. Con la notable excepción de Vikingos, que me encantó, y Juana Inés, que me acercó un poco más a Sor Juana Inés de la Cruz.

* Admiro

La obra de los hermanos Parra, que pasarán la prueba del tiempo. La profunda sencillez de Wislawa Szymborska y la filosofía de Arthur Schopenhauer. Cada vez que empiezo un nuevo proyecto literario, lo releo.

* Uso

Durante la cuarentena me compré un Kindle, ya que las librerías estaban cerradas, y fue un descubrimiento. Me abrió un mundo de clásicos que me había perdido de leer en español y alemán, y prácticamente gratis.

* Bailo

Tango, desde que fui a la milonga Canning en Buenos Aires en el 2014. Me gustó tanto lo que vi, que volví a Berlín e hice un curso. También he tomado clases de cueca y he seguido ejercitando por mi cuenta.

* Practico

Yoga. Es mi compensación después de pasar horas leyendo o escribiendo echada en mi sofá. Pero lo practico demasiado poco. Dos o tres veces por semana me obligo.

* Como

En la cuarentena me dediqué a leer y a cocinar comida gourmet. Probé nuevas recetas con variedad de verduras y muchos aderezos, por ejemplo, un mussaka vegetariano.

* Escucho

Entrevistas de escritores que leo. Y sigo al filósofo alemán Peter Sloterdijk, que es muy elocuente y bastante pesimista respecto al futuro de la cultura occidental. A veces escucho los comentarios de Fernando Villegas en su canal YouTube porque así me entero de la visión conservadora del mundo, que en este momento está en retirada en Chile.