El lanzamiento del POCO F7 Ultra y Pro fue uno de los más esperados por el mundo de la tecnología. ¿La sede del evento? Singapur, un país de primer mundo donde todo parece funcionar rápido y bien, justo lo que promete POCO —una marca de Xiaomi— con sus nuevos modelos de celulares.

Después de 35 horas de viaje desde Chile, llegamos al tan ansiado evento que reunió a cientos de periodistas y creadores de contenido, todos expertos en tech.

La piel, al contacto con el aire, se humedecía en un instante. El clima en Singapur no bajaba de los 30 grados, y la humedad del ambiente casi siempre alcanzaba un 90%. El POCO F7 Pro —que es el que se va a vender en Chile— aguantó bien: pese al caluroso ambiente, no se sobrecalentaba con el uso cotidiano.

Mientras tanto, dentro de un lujoso edificio de la ciudad, Angus Ng, líder de Marketing de Producto de POCO Global, comenzó a pasearse por el escenario y aseguró con confianza a todos los asistentes que “POCO no está aquí para competir, sino para dominar”.

POCO F7 Pro: el teléfono “barato” que funciona como uno de alta gama

Y es que la serie F7 se caracteriza, principalmente, por ofrecer teléfonos que prometen una alta calidad de componentes, procesadores veloces, pantallas de alta definición y buenas cámaras, pero a un precio mucho más accesible que los que se venden actualmente en el mercado.

Básicamente, pagar POCO por tener mucho.

Así son los celulares que acaba de lanzar, y el modelo específico que estará pronto a la venta en el país.

Las características del POCO F7 Pro

El POCO F7 Pro es un celular gamer. Para quienes les gusta matar el tiempo con juegos más exigentes que Candy Crush, o quienes les atrae la idea de llevar una consola en el bolsillo, este modelo puede ser el indicado.

Mientras esperábamos que Angus Ng saliera al escenario para revelar las especificaciones de lo que llamaron, hasta ahora, el mejor celular que ha fabricado la empresa china, hicimos la prueba de jugar Call Of Duty Mobile.

En una primera impresión, los gráficos se veían demasiado bien. La fluidez de la pantalla y el procesador se notaba en las partidas (con un abismo de diferencia a la experiencia con otros teléfonos de moda que no están hechos para jugar). Además, el diseño era cómodo de sostener entre las manos.

Y cómo no va a ser rápido: la radiografía del teléfono muestra que está ensamblado con el chipset Snapdragon 8 Gen 3, que para quienes no conocen a fondo los términos de esta tecnología, básicamente convierte el celular en una especie de consola portátil.

Para hacerse una mejor idea, según distintos medios especializados en tecnología, como Xataka, este chipset es el “rey” y una “bestia” entre su competencia.

“El POCO F7 Pro está diseñado para quienes exigen un rendimiento, velocidad e inteligencia excepcionales, ya sea para jugar, hacer streaming o disfrutar del entretenimiento más reciente”, dice la marca en la presentación del teléfono.

Cuánto dura la batería del POCO F7 Pro

Al menos para nosotros, pensar en jugar o hacer streaming desde el celular significa que la batería va a acabarse en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso, aparentemente, no pasa con el F7 Pro.

Para soportar las horas y horas de trabajo, el teléfono se mantiene fresco con la tecnología LiquidCool 4.0 que, a su vez, comprende un sistema llamado IceLoop 3D. Este ayuda a dispersar el calor de manera eficiente para seguir usándolo durante el tiempo que se requiera.

Y si por alguna razón, no se conectó el POCO a cargar antes de ir a dormir, no pasa nada. Tiene una tecnología HyperCharge¹ de 90W que permite que se cargue al 100% en solo 37 minutos, y la batería (de 6000 mAh) puede durar todo el día.

La experiencia de juego en el POCO F7 Pro de Xiaomi

Sin rodeos, el POCO F7 Pro es perfecto para jugar. Primero, porque tiene las tecnologías Xiaomi HyperCore y WildBoost Optimization 4.0 que, usando Inteligencia Artificial, hace que el juego se vea (y sienta) muy fluido.

La IA está encargada de que la CPU y GPU del teléfono se complementen y, por tanto, optimicen para mejorar el rendimiento.

Y los juegos pueden correr hasta en 120 FPS.

Para ello, un ejemplo que ocupó Angus Ng, de POCO, fue Genshin Impact, el popular juego que es demasiado exigente con los celulares: tiene gráficos de alta calidad y muy detallados, por lo que, para una mejor experiencia, requiere un teléfono con excelente rendimiento.

Con el F7 Pro, prometieron que Genshin Impact se puede jugar a 90 FPS y sin lag. Y cada detalle del mundo de fantasía se podría ver en una Super Resolución 2K, en una pantalla que va de borde a borde (ultrafinos).

Y para los ávidos jugadores, también se implementó una tecnología de “polarización circular” que hace que la luz que emite la pantalla sea lo más parecida a la luz natural, por lo que la vista debiese cansarse menos que con una convencional.

Además, si estás comiendo mientras lo ocupas, no tendrás problemas: incluso si tus dedos están mojados, con aceite o usando guantes, la respuesta táctil será la misma que en una condición normal.

Para Francisca Sky (@panchasky), creadora de contenido especializada en tecnología y filosofía, este celular es “definitivamente para personas que trabajan con el celular todo el día”.

“Los creadores de contenido tienen otros favoritos que priorizan las redes sociales. En cambio, este es un aparato robusto que te promete apañar la tarea que sea, es un compañero que no se cansa y eso es muy útil cuando tu herramienta de trabajo es el celular 24/7”, dice, en conversación con La Tercera.

Además, “a esto se suma a que funciona como una consola portátil, correr juegos AAA en alta es un lujo que pocos smartphones pueden entregar sin sobre exigirlos”.

Qué tan buena es la cámara del POCO F7 Pro

No menos importante es hablar de la cámara del F7 Pro. Y es que en el mercado, hay teléfonos cuyo fuerte es lo bien que puede capturar momentos especiales.

Desde POCO, aseguran que este modelo “redefine la fotografía móvil en su rango de precio”. Y es que por lo que vale, no es posible tener una cámara exactamente igual a la de uno de alta gama. No obstante, no deja de ser buena.

Este celular utiliza un sólido hardware y la IA para las fotografías y videos.

La cámara principal es HDR, y desde La Tercera la probamos, visitando sitios turísticos de Singapur, como Gardens of the Bay, un parque jardín inmenso y lleno de vegetación.

Foto sacada con el POCO F7 Pro.

Foto sacada con el POCO F7 Pro.

En general, la definición se veía bien, además que la IA efectivamente hace su papel, mejorando al instante la calidad de la fotografía después de tomarla. Si bien no se asemeja a una cámara profesional, la relación precio-calidad es buena.

Cuánto costará el POCO F7 Pro y cuándo saldrá a la venta

En el lanzamiento, POCO anunció que el precio early bird sería de 449 dólares. El precio local para Chile todavía no está definido, pero rondaría los $600.000 .

La fecha de inicio de venta está estimada para mediados de mayo.

Especificaciones del POCO F7 Pro de Xiaomi

En resumen, estas son todas las especificaciones del POCO F7 Pro:

Rendimiento:

Chip Snapdragon 8 Gen 3 que mejora el rendimiento un 32% en CPU, 34% en GPU y 98% en IA.

Sistema Xiaomi HyperOS 2.

WildBoost Optimization 4.0 que mejora el rendimiento en juegos y tareas, con AI Performance Scheduling para un gameplay ultra fluido.

Capacidad de correr juegos en alta calidad de hasta 120 FPS.

LiquidCool Technology 4.0 para mantener el teléfono fresco incluso con cargas pesadas.

Batería:

Batería de 6000mAh que dura todo el día, con carga rápida 90W HyperCharge que carga al 100% en 37 minutos.

Pantalla:

Pantalla edge-to-edge: bisel ultradelgado con un brillo máximo de 3200 nits y 1800 nits HBM para visibilidad incluso bajo el sol.

Tecnología de Polarización Circular: mejor confort visual al imitar la luz natural.

Respuesta táctil mejorada por IA: funciona bien incluso con dedos mojados o con guantes.

Cámara: