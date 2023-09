Esta semana se filtraron unos documentos judiciales en los que se sugiere que la famosa cantante y actriz de Hollywood, Cher (77), contrató a un grupo de cuatro hombres para que secuestraran a su hijo menor, el músico Elijah Blue Allman (47).

Los archivos fueron publicados originalmente por Daily Mail y, según detallan, el suceso ocurrió en la habitación de un hotel en Nueva York, justo cuando el hombre intentaba reconciliarse con su esposa en su aniversario de boda.

¿Por qué acusaron a Cher de contratar a cuatro hombres para secuestrar a su hijo menor? Foto: Elijah Blue Allman / Cher.

Qué se sabe sobre el caso de Cher y su hijo Elijah Blue Allman

Tales afirmaciones fueron hechas por la cónyuge de Allman, Marieangela King, quien aseguró que vio cómo se lo llevaron.

La mujer relató estos hechos en una declaración judicial presentada el pasado mes de diciembre, en la que destacó que los acontecimientos ocurrieron en noviembre de 2022.

Si bien, dijo que pudieron reconciliarse mientras estaban en el hotel, también recalcó que apareció el grupo de hombres para llevarse a Allman.

Según la versión de King, uno de ellos confesó que fueron enviados por Cher.

Junto con ello, aseveró que Cher la había echado de la casa donde vivía, después de que Allman iniciara “una atención médica” no especificada en agosto del año pasado.

“Actualmente desconozco el bienestar o el paradero de mi marido. Estoy muy preocupada y angustiada por él. Desde agosto me han dicho que no se me permite ver o hablar con él, que actualmente está encerrado en un centro de tratamiento que no se me ha revelado. También me han dicho que no tiene acceso a su teléfono”, expresó en los documentos que también fueron revisados por Variety.

Cabe destacar que Allman enfrenta el historial de una grave adicción a las drogas.

Es precisamente por eso que King sugirió que lo ocurrido en el hotel podía ser una estrategia de su madre para obligarlo a ir a rehabilitación.

“Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que está bien, y quiero lo mejor para mi marido”, enfatizó en los archivos.

Hoy, la pareja se encuentra en medio de un proceso de divorcio. De hecho, el presunto secuestro en el hotel ocurrió durante las acciones legales ante el Tribunal de Los Ángeles.