Comenzó el juicio: por qué Alec Baldwin es acusado de homicidio involuntario

Esta semana arrancó oficialmente el juicio del actor Alec Baldwin, quien es acusado de homicidio involuntario por el tiroteo fatal en el set de rodaje de Rust.

En el proceso judicial que tiene lugar en el condado de Santa Fe, estado de Nuevo México, el jurado tendrá que decidir si la estrella estadounidense fue culpable de la muerte de la directora de fotografía de la película.

De ser declarado culpable, Baldwin podría enfrentar una condena de 18 meses en la cárcel y una multa de un millón de dólares.

Por qué a Alec Baldwin se le acusa de homicidio involuntario

El accidente fatal en el que estuvo involucrado el actor de 66 años se remonta al 21 de octubre de 2021, cuando se realizaban los ensayos de Rust en una antigua iglesia del Rancho Bonanza Creek, en el estado de Nuevo México.

Esa tarde Baldwin estaba practicando una escena de su personaje, quien había sido arrinconado en una capilla por dos agentes. Fue ahí que sacó el arma de fuego utilería, pensando que tenía una bala de prueba, pero era real. La munición llegó directamente al pecho de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de Rust, y también hirió al director de la película, Joel Souza.

A pesar de que la cineasta fue trasladada al Hospital de la Universidad de Nuevo México, murió a consecuencia del disparo.

Alec Baldwin en su juicio por homicidio involuntario.

El trágico episodio abrió un intenso debate sobre cómo fue que llegó la bala real al set y también desató distintas investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Una de las alegaciones del equipo de Baldwin fue que la armera de Rust, Hannah Gutierrez-Reed, no realizó los chequeos necesarios para garantizar que el arma fuera completamente segura.

El intérprete de películas como Beetlejuice y The Departed también se ha defendido con que no sabía que la Colt estaba cargada, que esta se disparó sola y que, como actor, no era su responsabilidad revisar si las armas están con municiones reales.

En enero de 2023, la Fiscalía de Santa Fe acusó tanto a Baldwin y Gutierrez-Reed de homicidio involuntario. En el caso del actor, los cargos fueron desestimados meses después debido a la estrategia que impulsaron sus abogados.

No obstante, en enero de este año, un jurado de Nuevo México lo volvió a acusar de dos cargos de homicidio involuntario tras la muerte de Hutchins. Uno de los cargos fue descrito en documentos judiciales como “uso negligente de un arma de fuego”, mientras que el otro como “un acto cometido con total desprecio o indiferencia hacia la seguridad de otros”.

En un expediente judicial revelado en abril de este año, la fiscal Kari Morrisey indicó que el comportamiento inadecuado de Baldwin influyó en la tragedia y que él ha cambiado su versión en reiteradas ocasiones.

Además, agregó que observar la conducta del actor en el plató de la película “es presenciar a un hombre que no tiene absolutamente ningún control sobre sus propias emociones y no le preocupa en absoluto cómo su conducta afecta a quienes lo rodean”.

Durante la audiencia previa al juicio que se llevó a cabo el lunes, la estrella de Hollywood fue vista usando un traje oscuro, corbata a rayas y lentes en su ingreso al tribunal de Nuevo México.

La jueza, Mary Marlowe Sommer, ya ha descartado que consideraría el cargo de productor que Baldwin tenía en Rust, lo que era un detalle importante en la estrategia impulsada por la Fiscalía.

Se espera que el juicio se extienda por unos diez días.