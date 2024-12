Por qué deberías tirar a la basura esa espátula de plástico negro

Al hacer una búsqueda rápida en la cocina de cualquier persona, no sería raro descubrir las típicas espátulas de plástico negro.

Esos utensilios, que se adquieren fácilmente en el comercio, suelen ser de gran ayuda cuando queremos darle forma a nuestras preparaciones o moverlas de un recipiente a otro.

Pero la próxima vez que quieras usarlos, deberás pensarlo dos veces. De hecho, según científicos, la mejor decisión que puedes tomar es tirarlos a la basura.

¿La razón? Los artículos de plástico negro son potencialmente riesgosos para la salud, sugiere un reciente estudio publicado en la revista Chemosphere.

Por qué deberías eliminar esa espátula de plástico negro

En su estudio, investigadores de la organización Toxic-Free Future y la Vrije Universiteit Amsterdam hallaron evidencia de que muchos objetos de uso diario que están hechos con plástico negro, como las espátulas, contienen altos niveles de retardantes de llama.

Los retardantes de llama son sustancias químicas que se usan ampliamente en la elaboración de productos textiles y electrónicos con el fin de disminuir las probabilidades de que se incendien. El problema es que si ingresan al cuerpo son acumulativos, lo que eventualmente puede provocar problemas de salud como cáncer, alteración endocrina, neurotoxicidad y la toxicidad reproductiva y del desarrollo, señalan los investigadores.

El equipo liderado por Megan Liu, coautora del estudio y directora de ciencia y políticas de Toxic-Free Future, cree que es probable que la mayoría de los fabricantes no estén agregando de forma intencionada los retardantes de llama a los utensilios.

Más bien, detallan, se trata de un problema de contaminación a través del reciclaje: muchos utensilios domésticos de plástico se fabrican a partir de desechos electrónicos, como televisores o computadores, que vienen con esas sustancias químicas.

“Las empresas siguen utilizando retardantes de llama tóxicos en los productos electrónicos de plástico, lo que da lugar a exposiciones tóxicas inesperadas e innecesarias”, señaló Liu en un comunicado.

Los utensilios de plástico negro suelen usarse para mezclar preparaciones, darlas vuelta o pasarlas de un recipiente a otro. Foto: Pixabay.

Qué ocurre cuando usas utensilios de plástico negro

Cada vez que recurres a utensilios de plástico negro al cocinar, por ejemplo, para dar vuelta un panqueque o saltear verduras, se aceleran las reacciones químicas y los retardantes de llama se liberan hasta llegar a tu comida.

“Esto se debe a que los retardantes de llama en realidad no están unidos a los polímeros plásticos a los que se añaden, sino que son un aditivo. Y el calor puede facilitar la migración de sustancias químicas fuera de los productos”, reiteró Liu, consigna Los Angeles Times.

El equipo eligió 203 artículos domésticos de uso diario vendidos en Estados Unidos para someterlos a pruebas e identificar si tenían bromo, un componente de los retardantes de llama bromados (BFR). No solo incluyeron la categoría de utensilios de cocina, sino que también recipientes para alimentos, accesorios para el cabello e incluso juguetes.

Para realizar esa elección se basaron en la frecuencia con que los objetos podían estar fabricados con plástico negro y si investigaciones anteriores habían señalado que había contaminación en esos artículos.

Los análisis arrojaron que los niveles más altos de esas sustancias químicas se encontraron en una bandeja de sushi, una espátula y un collar de cuentas.

Además, se identificó que el 85% de los objetos analizados tenía retardantes de llama, con concentraciones que llegaron hasta 22.800 ppm de sustancias químicas, incluyendo decaBDE. Se trata de un tipo de retardante de llama prohibido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en 2021.

Si bien no necesariamente todos los utensilios de plástico negro y otros productos que fueron parte del estudio contienen compuestos nocivos para la salud, la dificultad está en que no se puede diferenciar entre los que representan un riesgo para la salud y los que no. Esto, considerando que los artículos fabricados a partir de desechos electrónicos reciclados no suelen mostrar en su etiqueta sus materiales o componentes.

Los utensilios de plástico negro podrían ser riesgosos para la salud, según estudio. Foto: Pexels.

Qué medidas tomar

Aunque algunos podrían no querer abandonar su espátula de plástico negro, es necesario saber que utilizarla a largo plazo conduce a una mayor exposición a sustancias químicas que son nocivas para el organismo.

En el caso de los juguetes de plástico negro, podrían representar un riesgo mayor para la salud de niños y niñas, si se considera que se encuentran en pleno desarrollo.

La recomendación de Liu y sus colegas es no adquirir utensilios de plástico negro y otros productos similares, y si ya los tienen en el hogar, la sugerencia es tirarlos a la basura. Algunas opciones que pueden ser más seguras son los utensilios que están fabricados con madera y acero inoxidable.

Por otra parte, hay locales de comida que usan envases de plástico negro para mandar los pedidos a sus clientes. En este caso, la recomendación es no volverlos a ocupar para recalentar comida o transportarla.