Vestidos con uniformes carcelarios azules, madres y padres están completamente solos en celdas de 5 metros cuadrados. No pueden tener celulares ni computadoras y les entregan su comida por unos pequeños agujeros que están en la puerta.

Y, aunque cueste creerlo, no son reclusos, sino que están ahí voluntariamente.

Se trata de la Fábrica de la Felicidad, ubicada en Corea del Sur, que está destinada a entregar una “experiencia de confinamiento” para que padres, madres y cuidadores puedan aprender a comunicarse mejor con sus hijos que están “apartados por completo de la sociedad”.

A estos niños se los conoce como hikikomori —un término japonés— que significa ‘el severo retraimiento social de adolescentes y adultos jóvenes’. Y es que esta es la realidad de muchos jóvenes coreanos, quienes pasan horas en sus piezas sin comunicarse casi con el exterior, algo que a los padres les cuesta comprender y tratar.

Esto es lo que pasa dentro del confinamiento en Corea del Sur.

Por qué hay padres en Corea del Sur que se encierran en celdas de forma voluntaria. Foto: KOREA YOUTH FOUNDATION

Padres se encierran en Corea del Sur voluntariamente por sus hijos

La Fábrica de la Felicidad, según informó BBC Mundo, es un programa educativo para progenitores que dura 13 semanas y que es financiado por la Fundación Juvenil de Corea y el Centro de Recuperación Ballena Azul, dos organizaciones no gubernamentales de Corea del Sur.

El objetivo es lograr enseñar a padres, madres y cuidadores cómo comunicarse mejor con sus hijos y entender qué sienten en su aislamiento.

Para ello, la actividad más ‘llamativa’ es que los padres estén encerrados e incomunicados por tres días completos en un recinto ubicado en Hongcheon-gun, en la provincia de Gangwon. De esta manera, podrían experimentar la “prisión emocional” que sienten sus hijos.

Por ejemplo, la madre de un joven de 24 años que lleva tres años aislado en su habitación se sometió a este encierro porque “me preguntaba qué hice mal para que mi hijo terminara así, es doloroso pensar en ello”. Después de la experiencia, asegura que “al reflexionar obtuve algo de claridad”.

Y es que su hijo, pese a que siempre demostró tener talento, comenzó a enfermarse desde temprana edad. También le costaba hacer amigos y mantenerlos, desarrolló un trastorno alimentario y aunque comenzó a irle bien en la universidad, finalmente abandonó la carrera y se encerró en su pieza. Ahí, descuidó su higiene personal y las comidas, lo que rompió el corazón de su madre.

Por qué hay padres en Corea del Sur que se encierran en celdas de forma voluntaria

Según explicó la mujer, es probable que al joven le haya afectado no haber sido aceptado en una de las mejores universidades de su país. Pero no podía saberlo con certeza, porque “como mi hijo no me hablaba mucho, no sabía qué pasaba por su mente”.

Pero cuando llegó a la Fábrica de la Felicidad, la madre leyó notas escritas por otros jóvenes aislados y se dio cuenta de que su hijo “se está protegiendo con el silencio porque nadie lo entiende”.

Algo similar le pasó a otra mujer, cuyo hijo de 26 años decidió cortar comunicación con el mundo exterior desde hace siete años y se obsesionó con los videojuegos. Intentó llevarlo al psiquiatra, le recetaron medicamentos, pero él negó someterse al tratamiento y continuó encerrado.

Según el académico Jeong Go-woon, del departamento de sociología de la Universidad Kyung Hee, en la sociedad coreana existe la gran expectativa que los jóvenes deben alcanzar grandes logros en la vida, algo que desencadena mucha ansiedad en ellos, en especial si se encuentran en situaciones económicas y sociales desfavorables.

Por qué hay padres en Corea del Sur que se encierran en celdas de forma voluntaria

Incluso, los mismos padres pueden ser muy enfáticos y cerrados a la idea de que sus hijos prosperen a toda costa, lo que incrementa aún más la ansiedad y presión en sus hijos.

Tras la experiencia de aislarse y vivir este programa, la madre pudo comprender que “es importante aceptar la vida de mi hijo sin obligarlo a seguir un molde específico”.

Según los datos del año 2023 del Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur, más del 5% de los jóvenes entre 19 y 34 años que contestaron una encuesta están en aislamiento. Es decir, si fuese una cifra representativa, más de 540.00 personas estarían encerradas en sus habitaciones de forma voluntaria, sin contacto con el exterior.

Las razones del aislamiento serían por:

Dificultad para encontrar trabajo (24,1%).

Problemas con relaciones interpersonales (23,5%).

Problemas familiares (12,4%).

Problemas de salud (12,4%).

Los periodistas de BBC Mundo le preguntaron a la primera madre qué es lo que le diría a su hijo si finalmente saliera del aislamiento en su pieza. La mujer comenzó a llorar y, con la voz temblorosa, dijo:

“Has pasado por tanto. Ha sido muy difícil, ¿no? Yo voy a cuidarte”.