El martes 26 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que Israel y Líbano llegaron a un acuerdo de alto al fuego para detener los enfrentamientos armados entre el ejército israelí y Hezbolá.

Las negociaciones fueron realizadas con el respaldo del país norteamericano, mientras que la medida entró en vigor a las 4:00 (hora local) de este miércoles.

“Los combates terminarán. Esto está diseñado para ser un cese permanente de las hostilidades”, declaró el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca.

También afirmó que los civiles desplazados de ambos lados podrán regresar próximamente a sus hogares, de forma segura.

El acuerdo contempla que, durante los próximos 60 días, Israel retirará progresivamente a sus tropas.

Por su parte, Estados Unidos y sus aliados se comprometieron a trabajar con ambos gobiernos para que se cumpla la medida.

Las fuerzas israelíes han librado combates contra Hezbolá en Líbano y contra Hamas en Gaza desde el pasado 7 de octubre de 2023.

Esa fue la fecha en que este último grupo militante realizó una ofensiva directa contra Israel, la cual dejó 1.200 muertos y 250 rehenes, de los cuales alrededor de un centenar siguen cautivos.

Tras dicho episodio, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha respondido con ataques permanentes en la Franja de Gaza, los cuales según las autoridades locales han provocado más de 40.000 muertes.

A lo largo del conflicto que se ha mantenido por más de un año, Israel también ha tenido enfrentamientos con Irán, con los hutíes de Yemen y con milicias chiitas de Siria e Irak.

No obstante, aunque se pudo lograr un alto al fuego en Líbano, la guerra en Gaza continúa.

Por qué Israel acordó el alto al fuego en Líbano, pero en Gaza sigue la guerra.

Por qué sigue la guerra en Gaza

La corresponsal del Servicio Árabe de la BBC en Beirut, Carine Torbey, afirmó en un artículo del citado medio que “existen marcadas diferencias en el modo en que Israel ha enfrentado” a Hamas en Gaza y a Hezbolá en Líbano.

Explicó: “Mientras Gaza forma parte de una entidad bajo ocupación israelí, Líbano es un estado soberano, aunque estuvo ocupado por Israel hasta que la resistencia de Hezbolá y otros factores lo obligaron a retirarse”.

En este sentido, dijo que en los cerca de dos meses en los que Israel ha llevado adelante sus incursiones terrestres en Líbano, “no ha logrado controlar las ciudades del sur ni neutralizar la capacidad de lanzamiento de cohetes de Hezbolá en el norte”.

Según el análisis de Torbey, es probable que la decisión de Netanyahu de aceptar un alto al fuego en Líbano haya sido influenciada por las dificultades que han tenido para permitir el regreso de los residentes desplazados al norte.

A esto se le suman factores como las bajas de soldados en el sur de Líbano, el agotamiento de sus tropas y las múltiples consecuencias políticas y económicas que implica desplegar más reservistas del ejército.

La base del reciente acuerdo de alto al fuego fue la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual puso fin a la guerra entre Israel y Hezbolá en 2006.

Torbey sugirió que aunque todavía hay aspectos que son ambiguos o falta clarificar, dicho documento sirvió como un marco.

En el caso de la guerra contra Hamas en Gaza, el escenario es distinto.

La analista y autora del libro Global and Regional Strategies in the Middle East (Routledge, 2024), Leila Nicolas, planteó en declaraciones rescatadas por el citado medio que Israel no parece tener “un plan claro para el día siguiente en Gaza”.

Sugirió que lo anterior podría extenderse hasta que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero de 2025.

Nicolas sostuvo que Hezbolá también parece haber renunciado a su condición inicial, de no detener los ataques a posiciones israelíes antes de que se finalice la guerra en Gaza.

Según la analista, además “está claro que Irán (apoyo financiero e ideológico de Hezbolá) no querría que Hezbolá se viera arrastrado a una larga guerra de desgaste que lo agotaría aún más”.

Por qué Israel acordó el alto al fuego en Líbano y no en Gaza

Por otro lado, el corresponsal del Servicio Árabe de la BBC en Gaza, Adnan el Bursh, manifestó: “La diferencia clave entre el acuerdo de alto el fuego en Líbano y la falta de este en Gaza es que Hezbolá dejó las negociaciones en manos del gobierno libanés, mientras que Hamás lidera las negociaciones en Gaza y se niega a ser representado por la Autoridad Palestina en Ramallah”.

El reportero afirmó que es probable que el asesinato de líderes de Hamas por parte de Israel haya dificultado la capacidad de negociación del grupo militante, más si se consideran las dificultades de comunicación entre sus dirigentes que están dentro y fuera de Gaza.

Además, se debe contemplar que “Israel considera que la guerra en Gaza es su principal batalla, dado que Hamas inició la lucha y no Hezbolá”, dijo al citado medio el analista político y académico con sede en Gaza, Fathi Sabah.

“Atacar a Hezbolá en Líbano fue una oportunidad que se le presentó a Israel cuando sintió que había destruido las capacidades de Hamas en Gaza”, agregó el también escritor.

De la misma manera, dijo que es probable que Israel haya participado en el reciente acuerdo debido a que Hezbolá cuenta con mayores capacidades militares que Hamas, por lo que podría representar una amenaza mayor.

En sus palabras, “los cohetes de Hezbolá alcanzaron ciudades como Tel Aviv y Haifa, y tuvieron un impacto doloroso en Israel y en las miles de personas que se desplazaron desde el norte”.

Otro factor que pudo haber influido, según el analista, es la presión de aliados de Israel como Estados Unidos y Francia.

Qué buscan las fuerzas israelíes en Líbano y en Gaza

Tras el ataque masivo de octubre de 2023, el primer ministro Netanyahu prometió que sus fuerzas eliminarían completamente a Hamas.

Pese a que a más de un año del estallido de la guerra no han logrado concretar ese objetivo, sí han asesinado a altos líderes del grupo con sus ataques permanentes.

Al mismo tiempo, sus tropas buscan rescatar a los rehenes que todavía permanecen cautivos en Gaza.

El caso del conflicto contra Hezbolá en Líbano tiene un carácter diferente, aseguró el reportero del Servicio Árabe del citado medio en Jerusalén, Muhannad Tutunji.

Bajo esa premisa, explicó que “en Líbano, Hezbolá es parte de un espectro político más amplio, representando solo uno de los varios grupos sectarios y políticos del país”.

En cambio, en Gaza, “la fuerza política y militar gobernante es Hamas, apoyada por otras facciones con posturas antiisraelíes similares”.

La operación militar en Líbano, enfatizó Tutunji, busca “eliminar cualquier amenaza militar a los residentes en el norte de Israel y restaurar su seguridad en la región”.

Qué dijo el presidente de Estados Unidos sobre la posibilidad de un alto al fuego en Gaza

La mañana de este miércoles 27 de noviembre, el presidente Joe Biden prometió en una publicación en sus redes sociales que “en los próximos días, Estados Unidos hará otro esfuerzo con Turquía, Egipto, Qatar, Israel y otros para lograr un alto el fuego en Gaza”.

Manifestó que espera que ese eventual acuerdo considere “la liberación de los rehenes y el fin de la guerra sin Hamas en el poder”.