Son muchos los estudios y expertos que afirman que las parejas deben casarse “por el bien de sus hijos” y que los niños criados con los dos padres presentes les va “mejor” que a aquellos que crecen con padres solteros.

No obstante, para la periodista Anna Louie Sussman —quien investiga y escribe sobre género, citas y reproducción— la mayoría de las veces se suele apuntar a las mamás solteras como las culpables de no querer contraer matrimonio y, por ende, perjudicar la crianza de sus hijos.

En esta línea, Sussman recopiló en una columna publicada en The New York Times cómo, en realidad, los hombres y su “poca preparación” para comprometerse en una relación son la principal causa por la que las mujeres no están interesadas en casarse.

Por qué las mujeres ya no quieren casarse: esto dicen sobre los hombres

En un estudio, dos sociólogas entrevistaron a 162 madres solteras de bajos ingresos en Estados Unidos para entender por qué tenían hijos sin estar casadas. La investigación arrojó que “el dinero rara vez es la razón principal”.

En realidad, preferían no casarse con los padres de sus hijos porque ellos estaban envueltos en “abuso de drogas y alcohol, comportamiento delictivo y encarcelamiento, infidelidad repetida y patrones de violencia”.

No obstante, según escribió la periodista, “no hace falta un comportamiento tan dañino para desalentar el matrimonio. A menudo, la simple incompatibilidad o constancia puede resultar difícil de alcanzar”. De hecho, una mujer que entrevistó, aseguró que “hay mujeres que simplemente lo están intentando, y los hombres no están preparados. A la mayoría de ellos no les importa”.

Lo anterior también está respaldado por los datos de algunos estudios, donde los especialistas manifestaron que existe una especie de “deriva masculina” que obstaculiza el matrimonio: “Hombres que abandonan la universidad, que abandonan sus trabajos o no cuidan su salud”, lo que los vuelve menos atractivos para las mujeres heterosexuales.

En otro análisis, se encuestó a más de 5.000 estadounidenses sobre las citas y relaciones, y se reveló que casi la mitad de las mujeres con educación universitaria afirmaron estar solteras porque tenían problemas para encontrar a alguien que cumpliera con sus expectativas.

Según Sussman, tiene que ver con que en la vida moderna, donde se cuestionan las expectativas de género, para tener una relación se “requiere un nivel de sensibilidad emocional que creo que algunos hombres carecen o no tienen la experiencia”.

“Sin duda, muchos hombres son personas y parejas fantásticas, y estoy segura de que muchas mujeres son espeluznantes o irrespetuosas (...) Pero en lugar de reprender a la gente (en su mayoría a las mujeres, madres solteras) para que se casen por los niños, ¿qué tal un poco de empatía por el hecho de que estamos viviendo una coyuntura en la que varias fuerzas en juego han hecho que sea difícil encontrar una compañía significativa?”, declaró la autora de la columna.

“Simplemente aconsejar a las personas que se casen no solo es desagradable para las muchas mujeres que lo intentan, sino que tampoco va a funcionar”, sentenció.