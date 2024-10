Por qué los turistas jóvenes de China visitan lugares en masa: hay una explicación.

Muchos turistas chinos, especialmente los más jóvenes, han sido parte de una curiosa práctica que ha cambiado la forma en que se viaja al extranjero.

Para ellos, visitar las atracciones más famosas de una ciudad no es algo obligatorio. Más bien optan por ir a sitios recónditos que generalmente pasan desapercibidos a la vista de los lugareños y que son ideales para ser retratados en una fotografía.

Entre esos lugares “desconocidos” que ahora se han vuelto atractivos se encuentran las canchas de baloncesto de Kennedy Town Playground, ubicado en Hong Kong. El sitio no despierta interés por sus partidos de baloncesto, sino que por su impresionante vista a la ciudad.

Pero, ¿a qué se debe ese fenómeno?

La respuesta es Xiaohongshu. La aplicación, a menudo llamada la versión china de Instagram, ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años y se ha transformado en la guía de viajes preferida de miles de turistas asiáticos que están buscando sitios novedosos para visitar en sus vacaciones.

Qué es Xiaohonghsu

Desde hace años que China ha mantenido bloqueado el acceso a redes sociales occidentales como Instagram, Facebook, WhatsApp, X (antes Twitter), Youtube y Google. Por esa misma razón el país asiático ha ido creando sus propias plataformas, entre ellas, WeChat, Douyin, Sina Weibo y Xiaohongshu.

Xiaohongshu, que se traduce como “el pequeño libro rojo”, nació como una plataforma donde los usuarios chinos podían compartir sus experiencias de compra. Fue creada por Charlwin Mao y Miranda Qu en 2013 y hoy cuenta con más de 300 millones de usuarios registrados, según la firma Qian Gua.

Su modelo, basado en la creación de contenido de los usuarios y que al mismo tiempo fomenta la confianza con otros que están buscando recomendaciones sinceras de un producto, fue lo que permitió que la plataforma ganara fama recientemente.

Entre sus funciones se encuentra la transmisión en vivo y visualización, publicación de fotos y videos, creación de reseñas, búsqueda de temas y productos por hashtags y comprar en la plataforma.

Su foco de contenido suele ser la moda, estilo de vida, belleza, tecnología, y especialmente, viajes. En el último tiempo también se han agregado otros tópicos como deportes, tecnología y hogar, con el fin de diversificar el tipo de usuarios que llegan al “pequeño libro rojo”.

Cuál es la influencia de Xiaohonghsu en el mercado de viajes

China es un país muy crucial para la industria de los viajes, si se considera que cuenta con más de 1.400 millones de habitantes. De hecho, en 2023 recuperó su posición como la nación que más gasta en turismo internacional: el gasto chino en esa área alcanzó los 196.500 millones de USD, logrando superar a Estados Unidos.

El problema está en que sus residentes no pueden acceder a plataformas restringidas y conocer fácilmente otros destinos internacionales. Es ahí donde surge Xiaohongshu, que se ha transformado en una especie de “biblia” de viajes para los turistas chinos y también en una poderosa herramienta para el comercio digital.

Según describe CNN, la importancia de esta aplicación radica en que ha convertido a sitios poco transitados, que los turistas occidentales no acostumbran a visitar, en atracciones populares para los turistas que van desde China.

Las imágenes que se toman en esos destinos es lo que precisamente provoca que se popularicen y otros quieran visitarlos, lo que está relacionado a lo que se conoce como “turismo daka”. El término hace referencia a acudir a un destino de moda y probar que has estado allí al publicarlo en las redes sociales.

Algunos de los puntos que han adquirido interés gracias a Xiaohongshu son Black Square, un espacio del parque urbano Superkilen de Copenhague; un banco de Central Park en Nueva York donde se sentó el músico taiwanés Jay Chou y una intersección de trenes en Kamakura, en Tokio, señala la cadena estadounidense.

Xiaohongshu, además, se caracteriza por contar con otras bondades que otras aplicaciones como Instagram no logran tener en profundidad. Y es que las publicaciones de viajes que los usuarios crean dentro de la plataforma generalmente cuentan con consejos, rutas, listas y reseñas detalladas de los hospedajes y restaurantes de las ciudades visitadas, acompañado de imágenes que las vuelven atractivas, reporta el sitio Rest of The World.

“Xiaohongshu se ha convertido en una plataforma en la que (los viajeros chinos) pueden aprender lo que pueden hacer y que antes no conocían”, señaló el analista de viajes y turismo de Asia, Gary Bowerman, al citado medio.

Quiénes usan Xiaohongshu

El “pequeño libro rojo” suele ser usado mayoritariamente por jóvenes chinos: más del 90% de sus usuarios tiene menos de 32 años, rescata Forbes. Es más popular entre quienes residen en zonas urbanas y en el extranjero, que tienen un alto poder adquisitivo y acostumbran a realizar compras con frecuencia.

La comunidad de Xiaohongshu está compuesta en su mayoría por mujeres, que representan el 80% de los usuarios. El público masculino también ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años.