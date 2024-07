Por qué Matthew Macfadyen no disfrutó ser Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio.

Matthew Macfadyen ha brillado en varios roles importantes a lo largo de su carrera como actor y uno de los más recordados es el de Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio.

Apenas fue lanzada en 2005, la película dirigida por Joe Wright logró gran éxito en el mundo: recaudó más de 100 millones de dólares y recibió cuatro nominaciones en los emblemáticos premios Oscar.

Pero no todo lo que brilla es oro. A pesar de que se podría creer que Macfadyen tiene muy buenos recuerdos de la época en que grabó el filme, recientemente el actor confesó que eso no fue tan así.

Por qué Matthew Macfadyen no “encajó” con Orgullo y Prejuicio

De acuerdo al relato del actor británico, también conocido por su participación en la serie Succession, durante las grabaciones de Orgullo y Prejuicio no se sentía tan cómodo ya que pensaba que fue “mal elegido” para encarnar a Mr. Darcy.

“No me sentía lo suficientemente atrevido”, reveló durante una entrevista con CBS Mornings.

Esas dudas terminaron siendo erradas, ya que reconoció que su interpretación en el personaje de Jane Austen funcionó exitosamente. “Me siento mal diciendo eso”, dijo.

“Hubo momentos en los que me lo pasé bien, pero me gustaría haberlo disfrutado más. Ojalá me hubiera preocupado menos”, complementó durante el diálogo.

Matthew Mcfadyen como Mr. Darcy.

A casi dos décadas del lanzamiento del filme, que también contó con Keira Knightley como Elizabeth Bennet, Macfadyen asegura que se siente profundamente agradecido cuando lo reconocen por encarnar a Mr. Darcy. “Probablemente es lo más halagador que me sucede ahora”, relataba.

“Han pasado 20 años, así que creo que no puedo estar envejeciendo tan mal”, agregó riéndose.

Wright, el director de la película, dijo en una entrevista con MovieFreak que haber elegido a Knightley en el rol protagónico favoreció que Macfadyen fuera su compañero. “Creo que Matthew es obviamente menos estrella que Keira, así que si ella no hubiera interpretado a Elizabeth, no estoy segura de que me hubieran permitido elegir a Matthew. Así que funcionó así. Intentas equilibrarlo lo más que puedas”, argumentó.

Según la visión del director que también ha dirigido otros filmes como Anna Karenina y Expiación, Macfayen es “uno de los mejores actores de su generación en Inglaterra pero, además, sabía que abordaría el papel como cualquier buen actor debería hacerlo, y eso desde el punto de vista de tratar de entender al personaje”.