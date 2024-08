Por qué Natalie Portman entrevistó al escritor chileno Benjamín Labatut.

La actriz Natalie Portman recientemente compartió que había entrevistado al escritor chileno Benjamín Labatut.

“Me siento tan afortunada de poder hablar con Benjamin Labatut, autor de Maniac y una de las mentes más extraordinarias que he encontrado”, escribió en redes sociales la intérprete de películas como Star Wars y Black Swan.

La razón por la que Natalie Portman entrevistó a Benjamín Labatut

Una de las grandes pasiones de Portman, según ha demostrado, es la literatura. Eso mismo la impulsó a lanzar su propio club de lectura llamado Natalie’s Book Club.

El espacio, que tiene más de 150 millones de seguidores en Instagram, tiene por propósito mostrar sus libros favoritos, comentarlos con sus seguidores y también organizar concursos de vez en cuando.

Adicionalmente, la actriz que estudió en Harvard ha buscado que su club de lectura también cuente con un show de entrevistas telemáticas a algunos escritores, entre ellos, Benjamín Labatut.

El destacado autor chileno lanzó recientemente su novela Maniac, que aborda la historia del científico húngaro John von Neumann, quien ayudó a sentar las bases de la matemática cuántica. Inicialmente el libro fue escrito en inglés, pero a fines de octubre, se lanzó en español con la editorial Anagrama.

“Hiciste tantas cosas interesantes en el libro, a veces había páginas que tenían solo una oración. Escribiste la historia de este gran pensador John von Neumann desde diferentes puntos de vista y cada uno tiene una voz diferente. ¿Cómo decidiste esa forma y en qué punto de la escritura tomaste esas decisiones?”, partió preguntando Portman.

La entrevista de Natalie Portman a Benjamín Labatut. Foto: Redes sociales.

Además de abordar la historia del matemático, la actriz y el escritor también conversaron sobre el impacto de los inventos tecnológicos, la Inteligencia Artificial y las contradicciones de la vida.

No es la primera ocasión en que Portman elogia públicamente el trabajo de Labatut. En octubre del 2023, la actriz se tomó una fotografía junto a Maniac y contó en Natalie’s Book Club que había sido su elección mensual.

“Una biografía ficticia, la novela de Labatut explora la relación entre la locura y la razón. ¡También me encantó el último libro de Labatut, When we ceased to understand the world, en caso de que aún no lo hayas leído!”, detalló la intérprete en referencia a la novela Un verdor terrible, que también apareció en la lista de favoritos del expresidente estadounidense Barack Obama y que fue distinguido por The New York Times como uno de los 100 mejores libros del siglo XXI.

En abril de este año, la protagonista de V de Vendetta nuevamente quiso mencionar al chileno. Durante un programa de libros de Dior, marca de lujo en la que es embajadora, recomendó Un verdor terrible.

“Es uno de los libros más milagrosos que he leído. Entrelaza la ciencia y las matemáticas. Son biografías de personas que descubrieron cosas increíbles y su pasión, que incluso llega a la locura y la obsesión en la búsqueda”, argumentó Portman desde la sala Labrouste de la Biblioteca Nacional de Francia, situada en París.

Cuáles son los libros recomendados por Natalie Portman

Desde noviembre del 2021, la ganadora del Oscar ha tratado de mostrar las lecturas que pasan por sus manos cada mes. Estos son algunos de ellos.

Y eso fue lo que pasó, de Natalia Ginzburg

De acuerdo a su reseña, esta obra de la escritora italiana Natalia Ginzburg es “la historia de un amor desesperado”, en la que una mujer que soportó la infidelidad de su esposo durante años termina disparándole.

Olga muere soñando, de Xochitl Gonzalez

Se trata de una de las lecturas de Portman en 2022. La novela romántica explora la historia de Olga, una prestigiosa organizadora de bodas de Nueva York que, a pesar de tener una vida de mucho éxito, se enfrenta a múltiples conflictos como el abandono de su madre, quien luego vuelve a reaparecer tras el huracán María.

Los vulnerables, de Sigrid Nuñez

Una novela sobre la amistad que retrata a un trío que se ve obligado a vivir en un mismo lugar por el confinamiento. “No puedo esperar a que todo el mundo lo lea”, confesó Portman.

La habitación de Giovanni, de James Baldwin

Esta obra lanzada en 1956 se enfoca en los acontecimientos que le ocurren a David, quien es un joven norteamericano que vive en París y que durante la ausencia de su novia conoce a Giovanni, un camarero italiano que de inmediato despierta su atención.

“No puedo pensar en un mejor momento para nosotros para visitar a James Baldwin y leer La habitación de Giovanni, una novela ambientada en París de 1950 que gira en torno a un joven estadounidense atrapado entre sus deseos y las convenciones sociales”, describió la estrella de Hollywood.

Natalie Portman es apasionada por los libros. Foto: Redes sociales.

La trilogía de París, de Colombe Schneck

Escrito por la francesa Colombe Schneck, este libro aborda tres casos de mujeres “ricas y liberales” que, luego de los hechos ocurridos en mayo del 68, están seguras que han logrado varias victorias en sus vidas. “Aunque continúan dedicando su tiempo a fantasear sobre qué hombres las amarán”, detalla la reseña.

Walden, de Henry David Thoreau

Uno de los grandes clásicos del autor estadounidense. A lo largo de este ensayo, Thoreau narra en detalle los dos años que pasó residiendo en una cabaña que él mismo había levantado a las orillas del lago Walden, con el propósito de experimentar de principio a fin la vida en el bosque.

“Un reflejo de la época de Thoreau viviendo de forma sencillamente, rodeado de naturaleza”, complementó Portman en su club de lectura.

Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan

Se trata de una dura crónica familiar en que la autora relata cómo después de encontrar a su madre Lucile fallecida, hace un intento por reconstruir cada detalle de su vida.

“Una exploración de secretos familiares mientras Delphine de Vigan se basa en entrevistas, grabaciones y su propia imaginación para reconstruir la vida de su madre, una mujer que luchó contra una enfermedad mental y que era en gran medida desconocido para Vigan”, argumentó la actriz.