Nostalgia es lo que muchas personas pueden sentir al recordar los primeros computadores que salieron al mercado: la pantalla en forma de caja, la lentitud de su sistema —que para entonces era rápido para nosotros—, el mouse con una pelotita debajo o los parlantes que sonaban cada vez que una llamada entraba a nuestras casas. Pero existe un detalle peculiar sobre estos equipos y es su característico color beige o crema.

¿Te diste cuenta que la mayoría de estos equipos tecnológicos solo venían en ese color? Esta es la razón detrás de ello.

¿Por qué tu computador antiguo era de color crema o beige?

Todo el hardware, incluido el monitor, la unidad de procesamiento, el teclado y el mouse solían ser de color crema o beige en el pasado, sin importar si lo había fabricado la empresa IBM o Apple.

Pero, ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué no se pensó en fabricar en una variedad de colores para que la persona pudiese elegir su favorito? Una de las primeras razones es que los primeros computadores fueron considerados herramientas de trabajo para oficinas, por lo que no debían ser llamativas y debían combinar con otros artefactos, como fotocopiadoras, máquinas de fax, etc.

Además de intentar aportar “seriedad” en los ambientes de oficina, las empresas fabricantes eligieron este color simplemente por el material con el que se elaboraban —se hacían de plástico—, que tomaba esa tonalidad de forma natural.

Sin embargo, para que no fuese de un color completo, integraron el gris para resaltar algunos detalles, como los botones de función de los teclados. Así, se le añadía algo llamativo, pero seguían aumentando las ganancias al producir la mayoría de los componentes en un mismo tono.

Aún así, muchos usuarios son testigos de que, con el uso, los computadores beige solían tornarse amarillos con el paso del tiempo. Esto porque el material utilizado envejecía y su composición química cambiaba, lo que resultaba en este cambio de color, a pesar de hacer grandes esfuerzos para limpiarlo.

El cambio llegó recién el año 1998, cuando Apple se atrevió a lanzar el primer modelo de la línea iMac: el modelo iMac g3 era, en su mayoría, blanco, pero tenía partes y componentes personalizables, con atrevidos colores, como morado, naranja, celeste, verde, rojo y amarillo, rompiendo completamente el esquema de lo que se había llevado por años.

Aunque ahora, en la actualidad, en el mercado de los computadores predominan colores más sobrios, como el negro, gris y blanco.