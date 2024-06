Qué iPhone, iPad y Mac recibirán las funciones de Apple Intelligence

La inteligencia artificial (IA) llegará a los equipos de Apple, bajo el paraguas de Apple Intelligence, un entorno en el que la compañía ofrecerá esta tecnología con la promesa de seguridad y privacidad.

Diversas aplicaciones y servicios tendrán asistencia IA, tales como redacción de textos, resolución de problemas matemáticos, generación de emojis, edición fotográfica más potente, entre otros. Por supuesto, en algunos casos con Siri y, en otros, con ChatGPT, aunque siempre con una aprobación previa de parte del usuario.

Estas nuevas capacidades exigirán mayor consumo y aprovechamiento del procesador interno, y es aquí donde comienza la división entre quienes tendrán Apple Intelligence y los que no. Esto ya que no todos los chips de los diversos dispositivos de la manzana soportarán estas nuevas funciones. ¿Cuáles sí y cuáles no? Aquí te contamos.

iPhone

iPhone 15 Pro Max(A17 Pro)

iPhone 15 pro (A17 Pro)

iPads

iPad Pro (M1 y posterior)

iPad Air (M1 y posterior)

Macbooks

Macbook Air (M1 y posterior)

Macbook Pro (M1 y posterior)

iMac y Macs

iMac (M1 y posterior)

Mac mini (M1 y posterior)

Mac Studio (M1 y posterior)

Mac Pro (M2 Ultra)

Como se observa en la lista, aquellos con equipos recientes no tendrán que desembolsar nuevamente altas sumas de dinero para hacerse con las nuevas funciones IA. Sin embargo, la suerte no es la misma para los usuarios iPhone, que de no contar con la versión más exclusiva del teléfono -el modelo Pro- tendrán que invertir si quieren Apple Intelligence en sus modelos.

Aunque no todo está perdido para ese último grupo: la IA que llega a Apple no es muy diferente de lo que ya ofrecen Microsoft (Copilot +), Google (Gemini), y OpenIA (ChatGPT), por cuanto usar sus versiones web e incluso la app es una buena alternativa de ahorro.