Después del polémico arresto del rapero Sean Combs (también conocido como Diddy, Puff Daddy o P. Diddy), en las redes sociales y la prensa comenzaron a destaparse supuestos casos relacionados a los delitos de abuso sexual que habría cometido el productor. Y entre ellos, el nombre de Justin Bieber es el que más se repite.

Bieber, que hoy tiene 30 años, se hizo famoso cuando era solo un niño. En 2008, subía videos a YouTube tocando guitarra y cantando, hasta que un ejecutivo de la industria musical, Scooter Braun, lo descubrió y apostó todo por hacerlo famoso.

Fue así como a los 15 años, Justin sacó su primer sencillo One Time con el que removió a la industria musical, y después lanzó Baby, un hit internacional que lo posicionó como uno de los artistas más exitosos del momento.

Con su flequillo café y su vestimenta morada, se convirtió en un ídolo adolescente y un fenómeno de la música.

Y en lo más alto de la fama, el joven comenzó a relacionarse con otros líderes de la música, entre ellos Diddy. Justin ya había dicho en el pasado que el rapero fue una de las mayores influencias en su carrera. Además, ambos tenían una relación de amistad que, a ojos de los medios, parecía cercana.

Sin embargo, ahora que Diddy podría ser condenado por abusar sexualmente a cientos de personas (y se especula que algunas de ellas eran menores de edad), la opinión pública se ha cuestionado si Justin Bieber fue una de ellas, pues salieron a flote distintos registros que podrían dar pistas de un posible vínculo.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de la relación que tiene Justin Bieber en el caso de Sean Combs.

Qué rol juega Justin Bieber en el caso de Sean “Diddy” Combs

Qué le hizo Diddy a Justin Bieber

En la década de los 90 y los 2000, Diddy ya era bien conocido por ser el organizador de las fiestas más importantes de la industria, a la que todos querían ir para ganar más reconocimiento y conectar con otras estrellas.

Aquí es donde entran en juego las Fiestas Blancas, unas reuniones que organizaba usualmente en su mansión en los Hamptons, Nueva York, donde todos los asistentes de élite debían vestir de blanco y donde los niños podían participar, pero solo hasta horas prudentes, pues al ponerse el sol, la temática era para adultos.

Es en este contexto que, posiblemente por la estrecha relación que tenía Justin Bieber con Usher, el joven cantante conoció a Diddy.

Ya en 2009, Bieber publicó un video en YouTube que, ahora, muchos usuarios han tomado como “evidencia” de la estrecha relación que tenía con el acusado de abuso sexual. Se llama “¡48 horas de Justin Bieber con Diddy!”.

En el registro de poco más de 2 minutos, se ve a Justin de 15 años con la gorra hacia atrás y vistiendo una camisa morada, caminando en la mansión de Diddy junto al rapero. Están viendo los autos lujosos y conversando.

“No podemos revelar dónde nos juntamos ni qué hacemos, pero es sin duda el sueño de cualquier niño de quince años”, dice el productor a la cámara, una declaración que entonces se vio inocente pero que hoy, con el contexto de las acusaciones, los usuarios han interpretado de otra manera.

“Me han dado la custodia de Justin. Firmó con Usher cuando hizo su primer álbum. En realidad no tengo la tutela legal, pero durante las próximas 48 horas estará conmigo, y vamos a volvernos locos. ¿Qué quieres hacer tú estas 48 horas?”.

Justin le contesta: “¡48 horas! Vamos a buscar a algunas chicas. Vamos a pasar el rato con algunas chicas”.

“Un hombre que me gusta. De eso es lo que estoy hablando”, le contestó el rapero mientras se dan la mano y se abrazan.

También se comentó mucho una escena de Keeping Up With The Kardashians en 2014, donde Khloe Kardashian está hablando de las fiestas nudistas que hacía Diddy. Contó que una vez asistió a una y aseguró que “la mitad de la gente que estaba allí, estaba desnuda”.

Cuando su hermana Kourtney le pregunta quiénes estaban en el lugar, Khloe le responde “un grupo de amigos. Diddy, Quincy, Justin Bieber…”.

La supuesta canción que hizo Justin Bieber sobre Diddy

Otra de las pruebas que se maneja en Internet es el extracto de una canción donde supuestamente Justin Bieber habla de su participación en las fiestas de Diddy donde se cometían delitos.

“Me perdí en una fiesta de Diddy. Estaba en ella por un nuevo Ferrari, pero me costó mucho más que mi alma”, dice el fragmento que se viralizó en las redes.

No obstante, esta canción nunca fue lanzada por el cantante, sino que se trataría de una pieza que alguien generó con Inteligencia Artificial.

Eso sí, existe una canción que Diddy lanzó en septiembre de 2023 en el álbum The Love Album: Off the Grid donde tiene su única colaboración con Justin Bieber. Esto fue meses antes de que saliera a la luz la primera acusación contra el rapero.

En ese momento, Diddy compartió un video en su cuenta de X donde se ve al rapero con Justin Bieber, mientras grababan la canción Moments.

“Conocí a Bieber cuando tocaba su guitarra en la calle. Es un honor para mí llamarlo un amigo querido y un hermano. ¡Nunca tuve la oportunidad de trabajar con él hasta ahora!”, escribió.

Como respuesta, el cantante compartió en sus historias de Instagram el siguiente texto: “Recuerdo haber ido a la oficina de mi hermano Diddy para presentarle una canción que escribí para él cuando tenía 14 años, lamentablemente la canción era una basura jaja. Hace unos años, Puff me preguntó si improvisaría algo para su próximo álbum de amor. Un momento de círculo completo, te amo Diddy”.

Pero ahora que las demandas por abuso y tráfico sexual del productor musical salieron a la luz, según las fuentes de Daily Mail, Justin “lamenta” su colaboración con Diddy.

Las declaraciones de Justin Bieber ante el caso de Sean Combs

“Está completamente asqueado”. Así es cómo habría reaccionado Justin Bieber ante las acusaciones hacia Diddy, según revelaron distintas fuentes al medio Us Weekly.

Un cercano al artista dijo que el cantante fue “aconsejado a mantenerse lo más lejos posible de todo lo relacionado con Diddy” para poder protegerse a sí mismo y a su familia.

“Justin tiene una historia con Diddy, lo conoció cuando era adolescente, pero estas acusaciones le han afectado profundamente. No quiere saber nada de este tema”, dijo otra fuente al mismo medio.

Un tercer cercano al artista declaró que “Justin no quiere involucrarse en esta situación. Está en su pasado y ahí es donde quiere dejarlo”.

Además, justo cuando explotó el caso hace unas semanas, fuentes de la revista People aseguraron Justin está enfocado en “ser un gran papá y esposo”, por lo que todo apunta a que permanecerá firme en su postura de mantenerse alejado del tema.

Cabe destacar que el artista no ha emitido ninguna declaración pública y tampoco se conoce de alguna demanda que haya instaurado contra Diddy por algún evento del pasado.