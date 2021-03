¿Qué tan identificadas se sienten las mujeres con el movimiento feminista en Chile?

¿Qué palabras, ideas, conceptos o características se te vienen a la mente si te digo “feminismo”? Criteria Research encuestó a 805 hombres y mujeres mayores de 18 años, entre el 26 de febrero y el 2 de marzo. El resultado de esa pregunta: un 49% de todos los encuestados asociaron “feminismo” a “equidad, equilibrio o igualdad”, mientras que otros conceptos como “derecho, justicia, empoderamiento y respeto” también fueron mencionados, en un menor porcentaje y mayoritariamente por mujeres. “Tanto hombres como mujeres tienen conceptos similares para referirse al feminismo, donde el más central es la igualdad y la equidad”, comenta el director de esa empresa, Cristián Valdivieso. “Sin embargo, en general, las mujeres tienen una diversidad conceptual mayor que los hombres para hablar del término”.

Otra de pregunta de la encuesta que arrojó un resultado interesante fue: ¿Qué tan identificado/a te sientes por el movimiento feminista en Chile? De los hombres, un 6% respondió que se siente muy identificado, un 21% bastante identificado, un 40% poco identificado y un 34% nada identificado. Respecto de las mujeres, llama la atención que sólo un 12% respondió que se siente muy identificado, un 24% bastante identificado, mientras que un 41% dijo que se siente poco identificado y un 23% nada identificado.

Si se hace un desglose por edad, un 63% de las mujeres entre 18 y 24 años se siente muy identificada y/o bastante identificada con el movimiento, sin embargo, este porcentaje va bajando considerablemente en los tramos de mujeres de mayor edad. Tal es así, que en el rango entre 24 y 44 años sólo un 34% se siente muy identificado y bastante identificado, en el de mujeres de 45 y 59 años sólo un 25% y de 60 años en adelante un 34%. Cristián Valdivieso interpreta el resultado y dice que “si bien toda la sociedad, en general, está leyendo el feminismo detrás de una idea de la lucha por la igualdad, el movimiento feminista hoy día no logra tener tanta adehesión o identificación como podría tenerlo”.

Tendencias de La Tercera compartió los resultados de esta encuesta con cuatro reconocidas feministas para reflexionar sobre ellos y entender en mayor profundidad, entre otras cosas, a qué se debe por ejemplo, la discordancia entre el bajo porcentaje de mujeres que se sienten identificas con el feminismo y la masiva concurrencia de ellas a las marchas feministas de los últimos años.

Silvia Lamadrid (70): “La concepción que uno tiene del feminismo depende mucho de las experiencias de vida”

Socióloga y Directora de la Oficina de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

“El 2018 irrumpe el movimiento porque se toma un espacio sumamente valioso: las universidades. Ahí se plantearon con mucha intensidad el problema del acoso sexual dentro de las instituciones, y en la vida en general, y también la discriminación hacia las diversidades de género y sexuales. Yo creo que el feminismo es esencialmente democrático, o sea el feminismo es una propuesta que se levanta en contra de un sistema patriarcal que es básicamente muy autoritario. En este plano, creo que puede haber quienes se llaman feministas pero que no tienen exactamente las mismas banderas que otras. Creo que hay que aprender a aceptarse con la diversidad, porque en determinados momentos finalmente todas pueden estar remando en el mismo sentido. O sea hay cosas que realmente nos unen a todas, por ejemplo la lucha contra el femicidio. La concepción que uno tiene del feminismo depende mucho de las experiencias de vida que uno ha tenido. Ser feminista tiene que nacer de las propias mujeres más que una cuestión de que uno invite a alguien a ser feminista. Creo que en lo que hay que apoyar es en la capacidad de las mujeres a criticar las injusticias que viven y me parece que para muchas mujeres jóvenes sobre todo es muy interesante darse cuenta de esto. Respecto a la encuesta, preguntar por el movimiento feminista no es lo mismo que preguntar por feminismo, porque si uno pregunta por feminismo habría más adhesión, pero en todo caso que un 36% de las mujeres se sienta muy identificada y bastante identificada no está mal”.

Teresa Valdés (70): “Este es un proceso de conciencia”

Socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad.

“En el feminismo tú tienes una pluralidad de miradas. Pienso que en el feminismo hay objetivos comunes amplios generales pero que obviamente tenemos diferencias, que hay que conversar y seguir trabajando sobre ellas. No es obligación sentirse feminista, hoy día es interesante porque uno conversa con mujeres que te dicen yo no sabía que ser como era yo, era ser feminista. Hay muchas mujeres que han luchado por la igualdad, por los derechos humanos de las mujeres y por la no violencia sin saber que han sido feministas toda su vida. Ser feminista es un proceso en que cada una de nosotras llega a reconocerse. En la encuesta, si excluyes “poco feminista” estás haciendo una mala lectura, porque cuando ya se consideran algo feministas es un avance. Todo depende de cómo uno lo lea, porque mi lectura es obviamente desde el vaso medio lleno, es decir que hay muchas mujeres que se declaran algo feminista. Si al 36% de las mujeres que respondió que se siente muy identificado y bastante identificado se le suma el 41% que dijo que se siente poco identificado tenemos un 77% que se identifica algo con el movimiento feminista, y eso es un avance. Este es un proceso de conciencia. En general hoy día las mujeres progresivamente se consideran más feministas porque lo que molesta es la desigualdad, la descriminación y la violencia, lo que no significa que todas se vayan a organizar para ir a una marcha por una reivindicación que puede que sea más de un sector. Lo importante es que un conjunto de la sociedad va diciendo esto es intolerable, otra cosa es que haya un abanico enorme de expresiones de feminismo y existan mujeres que se sientan más identificadas con unas que con otras”.

Alejandra Ramm (50): “Una cosa es la etiqueta y otra cosa son los ideales feministas”.

Socióloga y académica de la Universidad de Valparaíso.

“Hoy las nuevas generaciones validan declarase como feministas. Antes era un estigma declararse como tal, era una forma de descalificación. En cambio ahora es muy dificil encontrarse con una joven que no te diga que es feminista. Le dan una connotación positiva y de lucha, como una lucha de identificación muy fuerte para las mujeres. Que más de un tercio de las mujeres (36%) se identifique con el movimiento para mí es altísimo. Autocalificarse como feminista sigue siendo algo poco habitual, entonces que más de 1/3 se declare así es una increíble noticia porque refleja cómo ha cambiado su connotación. Evidentemente para los grupos de mayor edad sigue siendo una carga negativa, pero uno puede perfectamente declararse no feminista y encontrar que es absolutamente justo que hombres y mujeres tengan que ganar lo mismo por el mismo trabajo, por ejemplo. Yo estoy segura que mucha gente que no se declara feminista va a estar de acuerdo con eso, o va a estar absolutamente en contra de la violencia contra la mujer y va a estar de acuerdo con que si un hombre comete violencia contra la mujer tiene que ser sancionado por eso, incluso en los circulos más conservadores. Y todo eso es legado del feminismo. Una cosa es la etiqueta feminista, que siempre va a ser un grupo más bien minoritario, el que se lo autoasigne, y otra cosa son los ideales feministas. En mi época ser feminista era como una ofensa. Ninguna nos identificabamos como feministas, y quien se identificaba, tenía el estigma de que odia a los hombres. Yo soy profesora universitaria y veo que es muy difícil al menos que un estudiante hombre o mujer vaya a decir que no es feminista. Es increíble el cambio”.

Francisca Rengifo (50): “Somos una sociedad mucho más feminista de lo que creemos”

Historiadora y profesora de la Escuela de Gobierno de la UAI.

“Una de las cosas interesantes de esta última ola del movimiento feminista es que puso en evidencia que la igualdad de hombres y mujeres no es un desafío aislado, ni es una meta en sí misma. El problema está cruzado con muchas desigualdades como las étnicas, las raciales, las de clases, las socioeconómicas. La propia teoría feminista precisa que la igualdad de género va de la mano hoy día con la desigualdad de raza y de clase. Dentro de todo movimiento, y del feminista en particular, hay distintas formas de serlo, y hay posiciones más extremas. La pregunta que se hace respecto a qué tan identificado/a te sientes por el movimiento feminista en Chile podría limitarte a quedarte quizás con lo más mediático de aquellas protestas –mujeres exacerbadas o ejerciendo violencia- que han ocurrido a partir del 2018. Creo que ese 36% que se siente muy identificado y bastante identificado no refleja de fondo la adhesión de las mujeres chilenas respecto de la igualdad de género, porque te aseguro que a toda mujer le hace sentido de algún modo el feminismo. Somos una sociedad mucho más feminista de lo que creemos, el problema es que hemos conversado poco sobre lo que entendemos por feminismo, y si lo conversamos nos vamos a dar cuenta que estamos mucho más de acuerdo que en desacuerdo. Si uno habla con mujeres mayores es asombrosa la cantidad de concidencias en común que uno tiene con respecto al feminismo. Ahora, el riesgo que veo no está en la meta que tiene ese movimiento, que invoca la libertad de decir que no, sino en la estrategia de lucha que se ha adoptado por algunos grupos contra el poder, asimilado a la autoridad. Por ejemplo, eso de “el Estado violador”, en donde no se reconoce que es el propio Estado el que tiene la capacidad (y la responsabilidad) de protegernos como mujeres”.