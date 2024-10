“Quería desaparecer”: Alejandro Sanz cuenta cómo superó sus problemas de salud mental.

A finales de mayo de 2023, Alejandro Sanz compartió un anuncio que acaparó la atención de sus seguidores.

No se trataba del estreno de un nuevo single o álbum. En realidad, el madrileño mostró su faceta más íntima: estaba atravesando una crisis de salud mental.

Los problemas de salud mental de Alejandro Sanz

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, partió relatando Sanz en el mensaje que publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

El cantante de 55 años, que por esos días estaba de gira por España para promocionar su disco Sanz, no se detuvo ahí. Y es que luego criticó la tendencia de mostrar que uno siempre está bien. “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, agregaba.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, siguió en su escrito.

El anuncio generó un gran impacto en el público. Sanz acostumbraba a mostrarse alegre y de buen humor, pero con su mensaje dejó claro que los artistas también están expuestos a sufrir malos momentos en el plano emocional. Es por eso que muchos de sus seguidores y cercanos acudieron a agradecerle su sinceridad y le enviaron palabras de aliento.

Ahora, en una entrevista que concedió a la BBC, el intérprete de éxitos como Amiga mía explicó que hoy se encuentra en un mejor momento de su vida.

También ha tenido cambios en su vida profesional: luego de haber terminado sus relaciones con Universal Music, está trabajando con la disquera Sony, con quien está próximo a lanzar un disco. A eso se suma el estreno de Palmeras en el Jardín, una balada que aborda de forma explícita su ruptura con la artista visual Rachel Valdés.

Cómo Alejandro Sanz venció su crisis de salud mental

A lo largo de su carrera musical, Sanz se ha caracterizado por ser muy discreto con lo que ocurre en su vida privada, incluyendo sus relaciones amorosas. Pero a más de un año de su crisis, optó por sincerarse sobre los eventos que afrontó en el último tiempo.

La pandemia afectó la salud mental de muchas personas y eso se refleja hasta hoy en día, dijo el madrileño al medio británico. “También puede ser que seamos más conscientes de la importancia de cuidar nuestras emociones”, agregó.

Alejandro Sanz, de 55 años, sufrió una crisis de salud mental en 2023.

Sanz aclaró que el escenario siempre ha sido el lugar donde siente más felicidad. Pero incluso en ese lugar, comenzó a sentir “que no quería seguir, quería simplemente no estar, desaparecer, que nadie me hablara o me viera”.

Lo que le ayudó a salir de su crisis fue ir a terapia, rodearse de las personas adecuadas y que se preocupen de él, y por último, no alejarse de la vida real, explicó.

El músico español hizo hincapié en que, cuando se afrontan problemas emocionales de ese tipo, cada persona los vive de diferente manera, por lo que no existe una solución universal “para estar bien”.

También recordó el momento en que decidió publicar en sus redes sociales el duro momento que estaba atravesando, indicando que no se imaginó que tendría tanto impacto. “Me asustó la reacción, porque me sentí observado y me cuestioné lo que hice. Por eso al otro día compartí que estaba bien”, dijo.

Ese mensaje no solo caló hondo en el público, sino que incluso en él: le ayudó a hacer cambios en su vida, entre ellos, poner límites a otras personas. “Siempre estaba pendiente de cumplir las expectativas de todo el mundo menos las mías. Es importante darse prioridad”, subrayó.

Según Sanz, la terapia y rodearse de las personas adecuadas le ayudaron a vencer sus problemas.

De qué se trata Palmeras en el Jardín, el nuevo sencillo de Alejandro Sanz

Hasta mediados del 2023, Sanz mantuvo una relación con la artista cubana Rachel Valdés. Su ruptura coincidió con la época en que sufrió una crisis emocional.

Ahora, en su nuevo single Palmeras en el Jardín, habla sin tapujos de lo que significó el quiebre amoroso. Sanz cuenta, por ejemplo, los esfuerzos que hizo para que su pareja se sintiera como si estuviera en su hogar en La Habana, pero nada logró funcionar.

“Es importante expresarnos a través de la música, que es nuestra manera de liberarnos. En esta canción quizás es muy evidente. Cuando la hice, me planteé si debía sacarla de esa manera, pero luego decidí hacerlo porque era lo más honesto”, confesó a la BBC.