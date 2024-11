Este martes 5 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales de Estados Unidos, instancia en la que se definirá quién gobernará el país por los próximos cuatro años desde enero de 2025.

El expresidente Donald Trump busca conseguir un segundo mandato, con JD Vance (senador por Ohio) como candidato a la vicepresidencia.

Por su parte, la actual vicepresidenta, Kamala Harris, está en la carrera con Tim Walz (gobernador de Minnesota) como compañero de fórmula.

Las elecciones 2024 se dan en medio de un reñido escenario, en el que la mayoría de las encuestas no han podido pronosticar un ganador absoluto.

Después de que el presidente Joe Biden renunciara a su candidatura el pasado 21 de julio, Harris fue nominada por el Partido Demócrata para competir con el abanderado del Partido Republicano.

Desde ese momento, las campañas de ambos candidatos se han esmerado en atraer a los votantes de estados clave, es decir, de aquellos que podrían definir el resultado de las elecciones.

En la antesala de los comicios, distintos artistas musicales han expresado su apoyo hacia las propuestas de cada aspirante para liderar la Casa Blanca en el próximo periodo.

¿Quién apoya a quién? Por qué las elecciones de Estados Unidos tienen todo que ver con la música. Fotos: Kamala Harris / Donald Trump.

Cómo la música se han involucrado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos

La investigadora dedicada a esta área y autora del libro Tracks on the Trail: Popular Music, Race, and the US Presidency (University of Michigan Press, 2023), Ana Gorzelany-Mostak, sostiene que el uso de canciones en la política estadounidense viene desde las elecciones del siglo XIX.

Según rescata WIRED, en ese entonces se compartían folletos con letras para cantar, las cuales eran escritas para promocionar a los candidatos.

Más de un siglo después, Ronald Reagan utilizó el clásico Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen para su campaña de reelección, en 1984.

En ese entonces, el artista lideraba las listas de éxitos —su álbum homónimo fue publicado a mediados de ese año— y el abanderado republicano era consciente de que la música podía tener un papel en la visión que los votantes tenían de él.

Un artículo publicado en The Conversation de la académica del USC Annenberg School for Communication and Journalism, Diane Winston, recuerda que Reagan sugirió ante un auditorio en septiembre de 1984 que él y Springsteen compartían el mismo sueño americano.

Tres días después, durante un concierto en Pittsburgh, el músico se refirió a cuál es su versión de ese sueño.

Según rescató Winston, Springsteen declaró entre las canciones: “Al principio, la idea era que todos viviéramos aquí un poco como una familia en la que los fuertes pueden ayudar a los débiles, los ricos pueden ayudar a los pobres. Ya sabe, el sueño americano”.

“No creo que fuera que todo el mundo iba a ganar mil millones de dólares, sino que todo el mundo iba a tener la oportunidad y la posibilidad de vivir una vida con algo de decencia y algo de dignidad”.

Bajo el análisis de la académica, Springsteen y Reagan no compartían una misma visión del sueño americano, como había planteado el entonces candidato.

De hecho, este último potenció propuestas que incluían recortar las ayudas sociales.

E, incluso, la canción Born in the U.S.A. trata sobre un veterano de Vietnam que fue abandonado por el Estado.

Con el paso de los años, Springsteen ha manifestado su apoyo por candidatos demócratas como Hillary Clinton, el expresidente Barack Obama y el actual mandatario Joe Biden.

De la misma manera, en el contexto de 2024, expresó su soporte por Kamala Harris.

Pero antes de mencionar artistas que apoyan a cada candidato en estas elecciones, cabe recordar episodios como cuando el abanderado demócrata Bill Clinton apareció en televisión, en junio de 1992, versionando Heartbreak Hotel de Elvis Presley en saxofón.

Unos meses después, en noviembre, se aseguraría el sillón presidencial frente al republicano George H.W. Bush, quien buscaba la reelección en la Casa Blanca.

Desde entonces, la tendencia de candidatos políticos a verse relacionados con artistas musicales se ha expresado de distintas maneras.

Algunas de estas son la creación de canciones de campaña, playlist temáticas y la organización de conciertos de apoyo.

Incluso, en 2004 se organizó una gira musical llamada Vote For Change, lo que en español se traduciría como “votar por el cambio”.

Pese a que la organización se presentó oficialmente como apartidista, varios de los artistas que participaron en el tour hicieron llamados a votar en contra del entonces presidente George W. Bush, quien competía contra el demócrata John Kerry.

Y aunque algunos representantes políticos no están en busca de un segundo mandato en la actualidad, figuras como el expresidente Obama comparten periódicamente sus listas de canciones.

Qué artistas apoyan a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos

La lista de artistas musicales que apoyan a Harris en las elecciones es extensa.

Entre estos figuran nombres tan diversos como Bruce Springsteen, Taylor Swift, Beyoncé, Eminem, Willie Nelson, Ariana Grande, Bad Bunny, Billie Eilish, Cardi B, Charli XCX, Cher, Foo Fighters, Jason Isbell, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Katy Perry, Lady Gaga, Lizzo, Luis Fonsi y Marc Anthony.

También destacan Madonna, Neil Young, Olivia Rodrigo, Pink, Ricky Martin, Stevie Nicks, Stevie Wonder y Don Omar, por solo mencionar algunos.

Qué artistas apoyan a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Uno de los artistas musicales que más ha manifestado su apoyo a Trump es Kid Rock, quien en julio actuó en el marco de la Convención Nacional Republicana, antes de que el exmandatario aceptara su nominación a las elecciones.

Asimismo, entre los nombres que le han manifestado su apoyo están: Jason Aldean, Azealia Banks, Anuel AA, Justin Quiles, M.I.A, Billy Ray Cyrus y Lil Pump, además de votantes históricamente republicanos como Ted Nugent, entre otros.

Qué implica el apoyo de los artistas a un candidato en las elecciones presidenciales

Aunque distintos analistas han planteado que el apoyo de artistas influyentes no necesariamente supone que los fanáticos que votan vayan a preferir a un candidato, sí puede contribuir a que haya un mayor interés por el escenario electoral.

Esto, además de atraer a algunos segmentos a sufragar, como por ejemplo, a los votantes más jóvenes.

Según plantea Gorzelany-Mostak en declaraciones rescatadas por WIRED, las elecciones musicales son “elecciones de identidad” que sirven a los candidatos para posicionarse y generar puntos de encuentro con los votantes.

Por otro lado, en ciertos casos, los artistas que manifiestan su apoyo por un candidato pueden verse enfrentados a las críticas de seguidores que siguen un pensamiento político opuesto.

Aunque las letras de ciertos artistas pueden interpretarse más explícitamente hacia un sector u otro, hay artistas que han optado por no hablar de política —en términos estrictos— en sus conciertos.

Uno de ellos es, precisamente, Bruce Springsteen, quien apoya a Harris y Walz para estas elecciones presidenciales.

En una reciente entrevista para un especial de ABC, el compositor explicó por qué no ha hablado de política en el escenario durante los últimos años.

“La gente sabe cuál es mi postura en la mayoría de los casos, pero también quería un espacio donde la gente sintiera que puede venir y estar con su vecino, independientemente de cuál sea su punto de vista político particular en un momento dado”.