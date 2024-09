Quién era Kubra Aykut, la influencer que murió en un departamento de lujo tras dejar un preocupante mensaje

Kubra Aykut, reconocida influencer turca, fue encontrada muerta el lunes de esta semana en el distrito de Sultanbeyli, Estambul.

Según informan medios locales, el pasado 23 de septiembre la joven falleció trágicamente luego de haber caído desde el quinto piso de un apartamento de lujo situado en esa ciudad turca.

Las autoridades ya están investigando el caso y una nota de suicidio que fue encontrada en el departamento de la estrella de redes sociales.

Quién era Kubra Aykut

Aykut, de 26 años, fue una influencer turca nacida en la ciudad de Bursa. Su popularidad en las plataformas creció explosivamente en el último tiempo luego de que publicara los registros de la boda “sin novio” que tuvo en diciembre de 2023.

Durante ese evento la joven vistió un frondoso vestido blanco y una corona mientras celebraba sonriente junto a los asistentes. Luego se marchó en un auto adornado con flores, conducido por ella misma, gritando con alegría frente a las cámaras.

En otras imágenes, Aykut se describió a sí misma como una “novia nerviosa”, al mismo tiempo en que comía una hamburguesa durante el mismo día de su boda.

“No veo a nadie digno para mí, por lo que decidí casarme conmigo misma”, contó en una entrevista con el canal Show TV.

Si bien la joven tenía un poco de fama en las redes sociales antes de la boda, desde ese momento más personas comenzaron a seguirla por su contenido alegre. En la plataforma Instagram cuenta con más de 200.000 seguidores, mientras que en TikTok, donde sus videos se volvían rápidamente virales, tiene un millón de seguidores.

La estrella de TikTok se hizo famosa tras celebrar su boda sin novio. Foto: Instagram.

Recientemente también había incursionado en la música. Usando el nombre artístico “Kubrasal” estrenó el single Abdel Kader, que hasta ahora suma casi 90 mil visualizaciones en YouTube.

Si bien se caracterizaba por su carisma y energía, pocas horas antes de su muerte ocurrió un episodio que encendió las alarmas entre sus seguidores: dejó un preocupante mensaje sobre su lucha con la pérdida de peso.

“He reunido mis fuerzas, pero no puedo recuperar mi peso. Hoy vi que bajé a 44 kilos, pierdo 1 kilo todos los días. No como, pero no tengo hambre”, detallaba frente a la cámara.

Aykut agregó que incluso estaba tomando vitaminas para estimular su apetito, pero nada parecía funcionar. “Necesito un aumento de peso urgente”, enfatizó al terminar el mensaje. En otras imágenes que publicó simultáneamente, se mostró haciendo un aseo profundo en su departamento.

Usuarios también han recordado un registro que publicó en 2022 en TikTok, a propósito de los momentos divertidos que subía a las redes. “Si algún día me pasa algo, recuérdame así”, escribió.

Qué se sabe de la muerte de Kubra Aykut

El pasado 23 de septiembre, la estrella de TikTok cayó desde el balcón de su departamento situado en la calle Gişe, en un barrio conocido como Hasanpaşa.

Según informan medios turcos, funcionarios policiales y equipos médicos se trasladaron al lugar después de que agentes de seguridad alertaran del hecho.

Ese mismo día la policía ingresó al departamento de la influencer con la ayuda de un cerrajero y descubrieron una nota de suicidio, en la que describía que no deseaba vivir más y pedía que cuidaran de su mascota. También dejó la contraseña de su teléfono.

“Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir. Por favor, cuida bien de Fistik. Fui buena con todos en mi vida, pero no pude ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me dio nada. En esta vida, sé egoísta. De esa manera, serás feliz. He estado luchando durante días, pero nadie se dio cuenta. Me voy porque me amo y quiero pensar en mí mismo por una vez. Lo siento”, explicaba en la misiva, informa el medio Turkiye Today.

Kubra Aykut tenía 26 años y era oriunda de Bursa, Turquía. Foto: Instagram.

Desde la policía iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. De acuerdo a los reportes, el cuerpo fue trasladado a la morgue de un hospital privado en Estambul. A ese recinto de salud llegó la influencer turca, Dilan Polat, quien era su amiga.

Posterior a la autopsia, Aykut fue enviada a Bursa, su ciudad natal donde aún viven sus padres, para así ser despedida por sus seres queridos. Al funeral asistieron amigos, familiares, autoridades locales, Dilan Polat y Enes Çetinkaya, quien es el abogado de Polat y la pareja de la fallecida influencer.

Las reacciones tras la muerte de Kubra Aykut

La repentina partida de la creadora de contenido turca ha provocado gran conmoción en las plataformas, especialmente en quienes seguían fielmente sus publicaciones. En los últimos días sus perfiles de TikTok e Instagram se han llenado de mensajes de cibernautas que lamentan su muerte. “Descansa en paz hermosa”, detalla uno de los comentarios.

Desde el entorno familiar también se han referido a los hechos. Ayşe Şenturk, tía de la influencer, la describió como “una chica muy vivaz” y también dio luces de otra situación personal que estuvo atravesando en sus últimos días de vida: un quiebre amoroso.

“Nos vimos por última vez hace 10 días. Dijo que tenía novio. Creo que rompieron el día antes del incidente. Este incidente ocurrió al día siguiente. Lo sentimos mucho”, explicó la mujer.

Mientras que Adem Taş, tío de la joven, aseguró que ella “vivió su vida al máximo” y que visitaba Bursa “una o dos veces al año para visitar a sus padres”.

Çetinkayal, quien sería el novio de Aykut según la prensa turca, compartió una selfie donde aparecía junto a ella. “Te fuiste y te fuiste...” escribió. En otra publicación puso un video cantando con la influencer y agregó el siguiente mensaje: “No te molestaré, dijiste que no iría”.

Si tienes dudas sobre salud mental y prevención del suicidio, puedes llamar a Salud Responde marcando el número 600 360 7777. También puedes encontrar más información siguiendo este enlace.