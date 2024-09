Quién es el genio de la Inteligencia Artificial por el que Google desembolsó 2.700 millones de dólares

La carrera de la Inteligencia Artificial (IA) no tiene pausa para las grandes compañías tecnológicas, entre ellas Google. Ahora, la empresa con sede en California reincorporó a sus filas a una de las mentes más destacadas en esa materia.

Se trata de Noam Shazeer, quien había renunciado a Google en 2021 luego de que la compañía se negara a lanzar el servicio de chatbot que había creado. Shazeer fundó la startup Character.AI meses después de salir de la empresa.

El reciente acuerdo, de más de 2.700 millones de dólares según reportó esta semana The Wall Street Journal, incluye la compra de las licencias de Character.

El trato también considera otro importante punto: que el ingeniero vuelva a trabajar en la compañía tecnológica para ser uno de los líderes de Gemini, el modelo de IA que es desarrollado por la división DeepMind.

Quién es Noam Shazeer

Shazeer, hoy de 48 años, es un ingeniero de software que entró a Google en 2000, solo dos años después de que la compañía fue creada. El primer proyecto de importancia que tuvo consistió en crear una herramienta que tenía por fin mejorar la corrección ortográfica al momento de usar el motor de búsqueda, según informó The Wall Street Journal.

Tiempo después, el entonces director ejecutivo del gigante tecnológico, Eric Schmidt, se dio cuenta que Shazeer podía crear, sin mayores problemas, una IA.

En 2017, cuando aún estaba en Google, Shazeer fue coautor de un artículo de investigación que lo posicionó como uno de los pioneros en el terreno de la IA, titulado “Attention is All You Need” (La atención es todo lo que necesitas).

El estudio, realizado con otros 7 investigadores de Google, planteaba la creación de un modelo informático que era capaz de predecir la próxima palabra de una secuencia, lo que allanó el camino para que se desarrollaran nuevas tecnologías que se usan en la actualidad como ChatGPT y Midjourney.

Google pagó 2.700 millones de dólares en un acuerdo con Noam Shazeer. Foto: REUTERS/Steve Marcus.

Tiempo después el informático hizo alianzas con Daniel De Freitas, quien en ese entonces también trabajaba en el gigante de búsquedas. Ambos crearon un chatbot al que bautizaron como Meena.

Sin embargo, la herramienta creada por Shazeer y De Freitas no fue bien recibida en Google. Y es que los ejecutivos de la compañía se habrían negado a publicarla por motivos de “seguridad” y “equidad”, reportó WSJ. En 2021 los dos renunciaron a la compañía.

“Dejé Google para seguir el espíritu emprendedor y trabajar en los problemas más difíciles del mundo en lugar de dedicarme únicamente a pequeñas funciones dentro de una empresa mucho más grande”, relató Shazeer en un artículo de la revista Time en 2023.

Cómo surgió Character y por qué entró en crisis

Luego de haber salido de Google, en septiembre de 2022 Shazeer se juntó con De Freitas para fundar Character, aplicación de chatbot que permite entablar diálogos con versiones de IA de figuras reales y ficticias, como Elon Musk, Frodo Bolsón, Oprah Winfrey y Kanye West.

La intención de la herramienta era “tomar el principio de ChatGPT”, con la diferencia de que se pudieran crear y personalizar los bots siguiendo las preferencias de cada usuario, señala Time. Después de crear los personajes, los usuarios del servicio pueden publicarlos para que otros miembros de la comunidad conversen con ellos.

“Creemos que los mejores casos de uso son cosas en las que aún no hemos pensado. Nuestro trabajo es poner algo muy versátil y utilizable en manos de miles de millones de personas”, dijo Shazeer a ese medio.

En el mismo año en que ocurrió Character fue lanzado, OpenAI estrenó ChatGPT. Con el pasar de los meses el interés por esas herramientas de inteligencia artificial fue masificándose cada vez más, y con ello la startup vio sus primeras ganancias. Pero su camino también ha tenido varias dificultades.

Al poder personalizar los chatbots, era frecuente que los usuarios quisieran participar de juegos de rol. Shazeer y De Freitas no estaban de acuerdo con que eso ocurriera.

La empresa también tuvo problemas para tener ingresos sólidos. Esto, ya que era necesario realizar constantes inversiones en su tecnología, especialmente al tener que competir con otras compañías gigantes como Microsoft.

Noam Shazeer se unió por primera vez a Google en 2000.

A inicios de este año Shazeer se vio obligado a buscar otras formas de obtener dinero para Character. Intentaron con Meta, pero finalmente se concretó el millonario acuerdo con Google.

En agosto, la compañía fundada en 2022 compartió el anuncio de la alianza en su blog oficial.

“En los últimos dos años, el panorama ha cambiado: ahora hay muchos más modelos entrenados previamente disponibles. Dados estos cambios, vemos una ventaja en hacer un mayor uso de LLM de terceros junto con los nuestros. Esto nos permite dedicar aún más recursos al entrenamiento posterior y a la creación de nuevas experiencias de productos para nuestra creciente base de usuarios”, dijeron en el comunicado.

Por qué Google desembolsó millonaria cifra en acuerdo con Noam Shazeer

Según detalla periódico estadounidense, el monto que pagó el gigante tecnológico en el acuerdo es “inusualmente grande” si se considera que la empresa fundada por Shazeer ni siquiera fue vendida.

Pero, al mismo tiempo, al interior de Google consideran que el regreso del ingeniero es el motivo más importante por el que se aceptó pagar la cifra, más que las licencias de Character.

Otro punto a considerar es que los 2.700 millones no irán en su totalidad al bolsillo de Shazeer. También se usó para comprar las acciones de inversores y pagar a otros miembros del equipo de Character.