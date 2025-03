Tiene 25 años y acaba de convertirse en la ganadora de los Premios Oscar como Mejor Actriz, por su protagónico papel en la película Anora. Se trata de Mikey Madison , una joven estadounidense que se posicionó como la nueva promesa de Hollywood.

En Anora, dirigida por Sean Baker, Madison interpreta a una trabajadora sexual que se enamora del hijo de un multimillonario ruso.

Tras recibir la estatuilla de la Academia , que muchos críticos y analistas pensaron que sería entregada a Demi Moore por su rol en La Sustancia, la joven aseguró que estaba viviendo un momento muy “surrealista”.

“Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre me pareció algo lejano. Estar en esta sala es realmente increíble”.

Madison compitió no solo con Moore en la misma categoría, sino también con otras mujeres de larga trayectoria, como Fernanda Torres, Cynthia Erivo y Karla Sofía Gascón.

¿Quién es Mikey Madison? ¿En qué otras películas podemos encontrarla?

Quién es Mikey Madison, la ganadora del Oscar 2025 a Mejor Actriz que superó a Demi Moore. Foto: REUTERS.

El perfil de Mikey Madison, ganadora de la categoría Mejor Actriz por Anora

Su nombre completo es Mikaela Madison Rosberg, pero en la industria se hace llamar Mikey Madison.

La joven promesa nació el 25 de marzo de 1999 en Los Ángeles, California, en una familia de psicólogos. Es una de cinco hermanos y melliza de uno de ellos.

Según relató la prensa estadounidense, Madison recibió su educación hasta los 12 años porque así tenía tiempo para dedicarse a la equitación, una pasión que compartía con su familia. No obstante, a sus 14 años, decidió enfocarse en su nueva aspiración: la actuación.

En el mundo del cine, se sentía extraña. En conversación con Smoda, dijo que “no conocía a nadie en la industria, ni en nada artístico. Solo tenía a mi madre, dispuesta a llevarme a castings, no sabía nada de cine, ni de interpretación… Me llevó mucho tiempo conseguir una oportunidad, muchos rechazos, tiempo sin trabajar”.

Fue así como comenzó a tener pequeñas apariciones en cortometrajes, pero el año 2016, irrumpió en la industria interpretando a Max Fox en la serie de FX Better Things. Allí, estuvo un total de cinco temporadas.

Pero, sin duda, un papel que marcó su carrera fue el de Susan “Sadie” Atkins en la aclamada película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Aunque fue una aparición breve, comenzó a llamar la atención de la crítica y, particularmente, de quien sería el director de la película que la haría merecedora de un Oscar.

En 2022, apareció en la quinta entrega de la saga de terror Scream, dando vida al personaje de Amber Freeman.

Y, finalmente, en 2024, llegó el papel que la convertiría en ganadora de un Oscar a su corta edad: Sean Baker, el director de Anora, aseguró que escribió el papel de Anora Mikheeva solo para ella.

“Robaba la escena y me quedé con su nombre”, dijo Baker después de verla actuar en Once Upon a Time in Hollywood.

“Años después, mi mujer y productora, Samantha [Quan] y yo, decidimos hacer Anora y no sabíamos cómo iba a ser el casting, no teníamos ni historia, fuimos el fin de semana de estreno a ver Scream (2022) y vimos a Mikey y supimos que era ella: tenía rango, podía ser divertida, tenía actitud, era sexy, intensa y podía gritar”.