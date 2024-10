Horas antes de caer por el balcón del hotel CasaSur en Buenos Aires, Liam Payne, exmiembro de One Direction, habría estado acompañado de un hombre: se trata de Rogelio ‘Roger’ Nores, un magnate del sector energético de Argentina y amigo del cantante.

Así lo reveló Rebeca —nombre falso que decidió utilizar una testigo, huésped del hotel, que se alojó en el mismo lugar para asistir a una boda— en una entrevista exclusiva con el medio británico Daily Mail.

El hombre de 35 años habría estado compartiendo con el cantante mucho más temprano en el día y también habría estado presente cuando Payne provocó una escena en el lobby del hotel.

Según detalló Rebecca, “Liam estaba haciendo un espectáculo al presentarse a todos y entonces Roger se presentó al grupo y dijo: ‘Hola, soy Roger’. Estábamos sentados en el lobby, intentando entrar a nuestras habitaciones. Esto fue a las 16:53″.

La testigo declaró que en ese momento, Rogelio Nores se veía “irritado” con el comportamiento de Liam.

Quién es Rogelio “Roger” Nores, el hombre que habría estado con Liam Payne horas antes de su muerte. Foto: AP.

Quién es Rogelio Roger Nores

Rogelio Roger Nores es un empresario de 35 años, líder del sector energético de Argentina.

Según Forbes, su exfirma StoneWay Capital emitió 500 millones de dólares para construir cuatro plantas de energía a gas en Argentina, que suministran electricidad a 600.000 hogares en Buenos Aires. Después la vendió por cientos de millones de dólares a una empresa canadiense.

El hombre es amigo de Liam Payne desde hace varios años. Incluso, un medio argentino había relacionado a ambos como una supuesta pareja, debido a que Payne solía visitarlo a menudo en Buenos Aires.

No obstante, cuando se lo consultaron directamente al cantante, él lo tomó a risas y aseguró que solo tienen una muy buena amistad.

“Había muchas cosas en las revistas que decían que Roger y yo éramos homosexuales, pero desafortunadamente eso no es cierto. Aunque, si lo fuera, podría ir por él, quién sabe. Pero no lo soy, así que no lo haré y él tampoco, así que sé que él tampoco lo hará. ¡Eso lo aclara!”, dijo en una entrevista.

En su última estadía en Buenos Aires, se vio a Roger Nores junto a Liam Payne en el concierto de Niall Horan.

Quién es Rogelio “Roger” Nores, el hombre que habría estado con Liam Payne horas antes de su muerte

Rogelio Roger Nores, la última persona que estuvo con Liam Payne

En el lobby, la testigo Rebecca pudo apreciar que “Roger parecía definitivamente irritado con Liam, porque él estaba claramente drogado. Roger le puso los ojos en blanco a Liam (...)”.

En ese momento, el magnate intentó que Liam subiera a su habitación para detener su comportamiento. “Roger estaba de pie en el ascensor (...) Pero Liam estaba intentando llamar la atención de los fans”.

“Roger sostenía la puerta del ascensor abierta y le pedía a Liam que fuera a su habitación. Se puede ver el brazo de Roger sosteniendo el botón de abrir la puerta del ascensor. Luego tomaron el ascensor hasta el tercer piso”.

Quién es Rogelio “Roger” Nores, el hombre que habría estado con Liam Payne horas antes de su muerte. Foto: Daily Mail.

Según explicó la testigo al Daily Mail, el problema que se originó en el lobby fue porque Liam se había quedado más tiempo del que había reservado en el hotel pero no quería irse. Su check out era a las 16:30 y “el personal ya se estaba poniendo nervioso”.

“Mi amigo tenía que registrarse en su habitación, pero Liam se negaba a salir”, dijo Rebecca.

Para comprobar su historia, la supuesta huésped compartió las imágenes que registró con su teléfono celular en ese momento. En ellas, se ve parte del cuerpo de quien sería Roger Nores y también a Liam hablando con sus fanáticas.

Quién es Rogelio “Roger” Nores, el hombre que habría estado con Liam Payne horas antes de su muerte. Foto: Daily Mail.

Quién es Rogelio “Roger” Nores, el hombre que habría estado con Liam Payne horas antes de su muerte. Foto: Daily Mail.

“Poco después, Roger salió furioso del hotel y se disculpó por el comportamiento de Liam. Dijo: ‘Lo siento por Liam, se droga mucho’. Luego salió y abandonó el hotel”.

Además agregó: “No creo que Roger estuviera allí cuando ocurrió todo [Liam Payne se cayó y murió]”.

Cabe resaltar que, a la fecha de esta publicación, las autoridades argentinas no han entregado información sobre Rogelio Nores ni ha sido declarado públicamente como persona de interés en el caso.