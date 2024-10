“Estaba extremadamente abrumado”: el problema legal que Liam Payne tenía con su expareja Maya Henry

Las semanas previas a su muerte en Buenos Aires, Argentina, el cantante y exmiembro de One Direction, Liam Payne, habría estado pasando por momentos complicados, a raíz de un problema legal con su expareja Maya Henry.

El compositor fallecido cayó desde el tercer piso de su hotel en Palermo y, según la autopsia preliminar, el golpe del cráneo fue fatal al instante. Las autoridades argentinas están investigando el caso como un presunto suicidio.

En este contexto, los medios británicos sacaron a relucir el latente problema que Payne tenía con su exprometida, una modelo de Texas, Estados Unidos, con quien estuvo en una relación desde 2019 hasta 2022.

En mayo de este 2024, Henry publicó un libro llamado Looking Forward que supuestamente es de ficción, pero que relata episodios “basados en hechos reales” de la relación tortuosa que habría tenido con el ex One Direction.

Además, el 6 de octubre, se reveló que interpuso una orden legal contra el compositor porque estaba intentando contactarla de forma insistente.

Esto habría tenido a Payne “extremadamente abrumado” los últimos días antes de su muerte, según revelaron fuentes cercanas del guitarrista a la revista People.

El libro de Maya Henry que habla de los abusos que habría cometido Liam Payne

La exprometida de Liam Payne (31), Maya Henry (23) publicó un libro de ficción llamado Looking Forward en mayo de 2024.

Desde la imagen de portada hasta las similitudes de cómo era su vida con el cantante, los fanáticos no tardaron en relacionar la trágica historia que relata el libro con la relación real que tuvieron Payne y Henry.

Ante ello, Henry aseguró en reiteradas ocasiones que el libro es ficción, aunque “está inspirado en hechos reales”.

El libro trata de la historia de Mallory, una aspirante a modelo que se enamora de Oliver, un exmiembro de una boy band (como One Direction). Oliver era una estrella de pop que muchos admiraban, sin embargo, tenía un “lado oscuro”: era un adicto, impredecible y que tenía un temperamento volátil.

La protagonista, Mallory, tiene 18 años cuando conoce a Oliver, la misma edad que Henry tenía cuando comenzó su relación con Liam, quien tenía 26 en ese entonces.

La historia relata episodios fuertes como el aborto provocado, abuso, violencia, alcoholismo, drogadicción y trastornos alimentarios. Uno de ellos cuenta que Oliver obligó a Mallory a abortar.

“Lo que yo pasé en la vida real es muy similar a lo que le ocurre a Mallory en el libro. Es completamente cierto que tuve algunas complicaciones [después de un aborto] y que tuve que ir sola al hospital y que la pérdida del feto se debió a la ingesta de medicamentos”.

En la misma entrevista con People, agregó que “si fuera por mí, no lo habría hecho. Pero claro, si hubiese tomado la otra decisión, habría perdido a la persona que amaba. Hubo discusiones al respecto. Pero ahora, mirando hacia atrás, pienso que las cosas suceden por una razón”.

Además, la novela finaliza con que Mallory decide abandonar a Oliver, quien continúa siendo un cantante adicto a las drogas, después de que se dio cuenta de que, pese a que se amaban, no era el amor que ella sentía que merecía.

“El personaje principal Mallory es muy similar a mí, y es por eso que me resultó muy fácil escribir su personaje y ponerle emoción. Estoy agradecida de tener esta oportunidad y esta plataforma para realmente ayudar a ser una voz para las mujeres”, dijo la modelo en una ocasión a People.

La orden legal que Maya Henry interpuso contra Liam Payne

El pasado 6 de octubre, Maya Henry compartió un video de más de 8 minutos en la red social TikTok donde cuenta que su expareja —sin mencionar el nombre de Liam Payne— estaba haciendo “estallar” su teléfono con mensajes y agobiándola.

“Siempre me manda mensajes de diferentes números de teléfono. Nunca sé de dónde van a venir... Además, me envía correos electrónicos. Y no solo a mí, sino que también le hace estallar el teléfono a mi madre. ¿Te parece un comportamiento normal?”, dice en el registro.

Además, “también le envía mensajes a mis amigos. Me enteré más tarde y, al parecer, pudieron ir a su casa”.

Aunque hasta el momento no había mencionado el nombre del cantante, lo que dijo a continuación dejó claro a quién se refería como su ex: “Utilizó como arma a los fans de One Direction, porque siempre le serán leales y no lo delatarán”.

“Él crea nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes por iMessage. Siempre es una nueva cuenta de iCloud. Cada vez que veo una nueva en mi teléfono, pienso: ‘Ah, aquí vamos de nuevo’. También me envía correos electrónicos”.

También agregó que “es inquietante que este hombre todavía me haga estas cosas. Estoy asqueada por este comportamiento diabólico. Esto es más que repugnante y asombroso, por decir lo menos”.

(Puedes ver el TikTok de Maya Henry haciendo click aquí).

A raíz de esto, Henry interpuso una orden de cese y desistimiento a Payne la semana pasada, según informó Daily Mail.

Esto consiste en una medida legal que obliga a una persona a detener una actividad (en este caso, intentar contactarla) y desistir de hacerlo. Si es que no lo cumple, comienzan las acciones legales en su contra.

Recientemente, People informó que fuentes cercanas al cantante dijeron que Liam Payne estaba “extremadamente abrumado por todos los problemas legales” que lo involucraron con su expareja en los últimos días.

La reacción de Maya Henry a la muerte de Liam Payne

Tras unos días de haber ordenado a sus abogados que enviaran la carta de cese y desistimiento a Liam Payne para que dejara de contactarla, Maya Henry supo de la tragedia que terminó con la muerte de su expareja.

Según informaron desde Daily Mail, se enteró cuando un miembro de su equipo fue contactado por un periodista, quien les entregó la noticia.

Fuentes cercanas al medio aseguraron que la modelo de 23 años está “en shock” por la muerte de su expareja.