Cómo es el hotel de Buenos Aires desde donde cayó Liam Payne.

Liam Payne, conocido por haber integrado la banda One Direction, murió el miércoles 16 de octubre en un hotel de Buenos Aires, Argentina, según informó la policía local.

El cantante británico, de 31 años, falleció después de haber caído desde el tercer piso hasta un patio interno del Hotel CasaSur Palermo, donde se estaba hospedando. Las autoridades ya están investigando las circunstancias que llevaron a su muerte.

Su partida ha conmocionado a la industria del entretenimiento y los millones de fanáticos que lo siguen desde sus tiempos en One Direction, que saltó a la fama en el año 2010 con el reality show The X Factor.

A fines de septiembre, Payne había aterrizado en la capital argentina en compañía de su novia, la influencer estadounidense Kate Cassidy, para asistir al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en el Movistar Arena. Cassidy abandonó el país trasandino el pasado 13 de octubre para volver a Estados Unidos y ese mismo día el músico comenzó a alojarse en la Suite Deluxe del hotel, sin compañía.

Cómo es el hotel desde donde cayó Liam Payne

CasaSur Palermo es el tercer hotel de CasaSur Hotel Collection. El exclusivo alojamiento está situado en la calle Costa Rica 6032 de Buenos Aires, en el centro de Palermo Hollywood, un barrio moderno que se destaca por albergar los mejores bares, cafeterías, galerías de arte y restaurantes de la ciudad.

Según indica su sitio web, el hospedaje cuenta con 61 habitaciones que tienen luz natural, espacios amplios y que están decoradas “con un estilo chic y contemporáneo”, brindando una experiencia de lujo a los huéspedes. Su mobiliario destaca por ser minimalista y sus pisos son de madera.

CasaSur Palermo está ubicado en pleno Palermo Hollywood, un barrio con diversas opciones gastronómicas y culturales.

Hay dos tipos de habitaciones. Una es la Suite Deluxe, que cuenta con una amplitud de 65 m2 y resalta por sus muebles lujosos y otros detalles de alta calidad. También está la Executive, de 40 m2 con escritorio de trabajo, un sillón y una cama King o dos camas Twin.

En el octavo piso se encuentra la terraza, que brinda una vista impresionante de la ciudad de Buenos Aires. Allí los huéspedes pueden encontrar barra y parrilla.

CasaSur Palermo también cuenta con salones para realizar eventos, spa, piscina y solarium. En la parte baja cuentan con la propuesta gastronómica del restaurante Sacro, que fusiona los sabores latinoamericanos con los orientales.

La ubicación privilegiada del hotel permite que sus huéspedes tengan a un paso diversos panoramas de gastronomía, vida nocturna y también de cultura. Uno de los puntos turísticos que están en sus cercanías es el Jardín Botánico Carlos Thays.

Con respecto a los precios, actualmente CasaSur Palermo cuenta con una promoción para hospedarse en la habitación Executive, con desayuno buffet incluido, por 195.000 pesos argentinos por noche (unos 187.000 pesos chilenos).

Según informó la prensa trasandina, Payne se estaba hospedando en la habitación número 10, cuyo balcón daba hacia al patio donde cayó.

CasaSur tiene dos tipos de habitaciones, la Deluxe Suite y la Executive. Liam Payne se hospedaba en la primera.

Qué se sabe de la muerte de Liam Payne

Poco después de las 17:00 horas, el encargado del Hotel CasaSur Palermo hizo un llamado al 911 para alertar que había una persona presuntamente bajo los efectos de las drogas. Se trataba de Liam Payne.

El funcionario aseguró en esa llamada que el huésped estaba destrozando la habitación y que necesitaba asistencia policial urgente, pues temían que su vida podría estar en peligro. “Está en una habitación que tiene balcón y estamos con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida”, suplicó.

Minutos después de la llamada llegó al lugar la policía personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), a quienes el encargado del hotel les dijo que había escuchado “un fuerte ruido en el pulmón interno trasero”.

El cuerpo del exintegrante de One Direction fue encontrado en el patio interno del hotel, junto a los toldos y mesas. Desde el SAME constataron en ese momento que no tenía signos vitales.

Liam Payne saltó al estrellato en 2010, cuando One Direction participó en el reality The X Factor.

El director del SAME, Alberto Crescenti, informó más tarde que la caída fue aproximadamente de 14 metros y que “presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.

“Tuvimos que constatar el fallecimiento en el acto. No hubo posibilidad de reanimación”, señaló la autoridad en una entrevista con TN.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16 de Buenos Aires, a cargo de Andrés Madrea, ya está investigando el caso. La hipótesis que se sigue hasta ahora es que se habría tratado de un suicidio.

Cómo quedó la habitación de Liam Payne

Horas después de que se conocieran las trágicas circunstancias en que murió Payne, salieron a la luz los registros que muestran cómo quedó su suite en CasaSur Palermo antes de morir.

Las imágenes delatan que el caos reinaba en la habitación. El televisor, por ejemplo, tenía la pantalla completamente quebrada producto de algo que la impactó.

En otras fotos se logra apreciar trozos de papel aluminio, velas, fósforos, un encendedor, un envase de jabón Dove y lo que se presume son restos de droga.

La habitación de Liam Payne en el hotel.

De acuerdo a Infobae, durante la noche del miércoles personal de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acudió a recolectar muestras forenses en la habitación de Payne.

Entre los objetos que los peritos encontraron se encuentra una botella de whisky, medicamentos como clonazepam, pastillas energizantes y un celular que podría pertenecer al cantante. Además, se encontró un polvo blanco que será analizado en un laboratorio, con el fin de identificar si se trata de cocaína.

Otros objetos, como el pasaporte de Payne y un notebook, fueron entregados a la Fiscalía Nº16 que está a cargo de la investigación.

El cuerpo de Payne fue trasladado la noche del miércoles a la Morgue Judicial, con el fin de realizar la autopsia. Según los resultados preliminares, la causa de muerte fue un politraumatismo que le provocó una hemorragia interna y externa.