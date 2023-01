Quiénes son los famosos que no quieren dejar herencia a sus hijos

Fue hace un mes que la revista Vulture causó una gran polémica en el mundo del espectáculo, luego de que revelaran una curiosa portada que llevaba la frase “El año de los nepo babies”. En ella aparecían fotos de celebridades de Hollywood con vestimenta de bebé y recostados en una cuna.

Recordemos que el término nepo babies hace referencia a los hijos de famosos que, de alguna forma u otra, han usado la popularidad y dinero de sus padres a su favor para incursionar en el mundo del espectáculo y otras industrias.

Esa polémica había quedado un tanto atrás, hasta que la cantante de country Marie Osmond contó abiertamente que no le dejaría ningún tipo de herencia a sus hijos cuando muera. Y eso fue lo único que se necesitó para reactivar la discusión sobre los beneficios que tienen (o no) los descendientes de famosos.

En una entrevista con el sitio US Weekly, la cantante confesó que su decisión de no dejar herencia a sus hijos no es maliciosa, sino que lo hace para que encuentren su pasión y conozcan la capacidad de trabajar.

“No conozco a nadie que se convierta en algo si solo le dan dinero”, dijo Osmond.

“Creo que todo lo que (una herencia) hace es generar pereza y derecho. Trabajé duro, voy a gastarlo todo y divertirme con mi esposo”, reiteró la cantante de Until I Fall In Love Again.

La cantante Marie Osmond

Los famosos que no quieren dejar herencia a sus hijos

El caso de Marie Osmond no es el único. En la industria del entretenimiento hay otros cantantes, actores y presentadores de TV que han tomado la determinación de no compartir las fortunas millonarias con sus hijos, sino que destinarlas a otras causas.

Eso sí, esa decisión no significa que la descendencia de estas celebridades no se haya visto beneficiada de la fama de sus progenitores para poder sacar adelante sus propias carreras.

Estos son algunos de ellos.

Daniel Craig

Para el actor británico Daniel Craig, el hecho de heredar su patrimonio a sus hijos es “desagradable”. Se estima que el protagonista de James Bond posee una fortuna de US$ 125 millones.

“No quiero dejar grandes sumas a la próxima generación (..) Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de morir”, aseguró Craig en 2020, en entrevista con la revista Candis.

Según ha contado el actor, su decisión se basa en parte a un proverbio que dice que si mueres como persona millonaria, has fallado.

El actor Daniel Craig. Foto: Getty Images.

Pese a que Craig haya decidido no dejar ningún tipo de herencia, lo cierto es que su hija ya ha adquirido cierta fama. Se trata de Ella, de 31 años, la mayor de las descendientes del actor.

Si bien ahora la joven está trabajando en conjunto con la agencia de modelos Ford Models, también ha dejado en claro que está profundamente interesada en incursionar en el cine y que le gustaría ser vista “como una buena actriz y hacer un trabajo de muy buena calidad”.

Gordon Ramsay

Es una de las figuras más populares e importantes de la gastronomía a nivel mundial, llegando a participar en programas de cocina como MasterChef y Hell’s Kitchen. Sin embargo, los hijos de Gordon Ramsay no han llegado a vivir con tantos lujos en su vida.

El chef ha llegado a amasar una fortuna de US$ 78 millones, pero lo que busca es que sus cuatro hijos (Meghan, Holly, Jack y Matilda) conozcan en primera persona lo que es el trabajo duro para conseguir el dinero.

“No se sientan con nosotros en primera clase cuando viajamos. No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso. Giro a la izquierda con Tana y ellos giran a la derecha y le digo a la azafata: ‘Asegúrate de que esos pequeños no se nos acerquen, quiero dormir en este avión”, dijo al medio Telegraph en 2017.

Luego de eso, Ramsay aseguró que cuando sus hijos eran más pequeños y no tenían ingresos propios, tenían que ahorrar si querían comprarse algo. En la misma conversación dejó en claro que ni él ni sus esposa tienen en sus planes futuros heredar dinero a sus hijos cuando fallezcan.

Megan, la hija mayor del reconocido cocinero, estudió psicología. Por su parte, Jack decidió ingresar a los Royal Marines de Inglaterra. Y Matilda, en tanto, ha incursionado en los mismos terrenos que su padre: la gastronomía y la televisión.

Precisamente, la joven de 21 años ha llegado a estrenar un programa propio de cocina, llamado Matilda and the Ramsay Bunch. También hizo una participación en MasterChef Junior.

Sting

Hoy en día, el músico británico de 71 años posee un patrimonio valorado en US$ 400 millones. Y al igual que otras figuras, dice que sus seis retoños con la actriz Trudie Styler no se verán favorecidos por ese dinero cuando él muera.

“¡Les dije que no quedará mucho dinero porque lo estamos gastando! Tenemos muchos compromisos. Lo que entra lo gastamos y no queda mucho”, argumentó Sting al medio Daily Mail en 2014.

“Ciertamente no quiero dejarles fondos fiduciarios que serán un lastre para ellos. Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben y rara vez me piden algo, lo cual realmente respeto y aprecio”, remarcó el ex vocalista de The Police.

Sting.

Además, el artista reparó en que generalmente las personas suponen que sus hijos “nacieron con una cuchara de plata en la boca”, sin embargo, no han experimentado la opulencia como se podría creer.

De todas formas, los hijos de Sting se han aventurado en las distintas áreas del espectáculo. En el caso de Mickey Sumner, de 39 años, participó en la película Frances Ha de Greta Gerwig. Eliot Paulina y Joe, por otro lado, se han dedicado a la música.

Warren Buffett

El multimillonario estadounidense Warren Buffet ha asegurado que entre sus intenciones actuales y futuras está donar más del 99% de su patrimonio. Eso significa, al mismo tiempo, que sus tres hijos no adquirirán ese dinero.

Warren Buffett. Foto: AFP.

Según la perspectiva de Buffet, su decisión se basa en que las fortunas tan millonarias pueden terminar perjudicando a quienes las reciben.

“Después de mucha observación de las familias súper ricas, mi recomendación es que deje a los hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que no puedan hacer nada”, señaló en un escrito enviado a accionistas de su holding Berkshire Hathaway, en 2021.